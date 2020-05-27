В США рассекретили запись переговоров бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году.

В США рассекретили разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка

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