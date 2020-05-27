Политика
РИА НовостиВ США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
Часть документов уже была рассекречена ранее предшественником Рэтклиффа на посту Ричардом Гренеллом. Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
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Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
Игры
Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS
Игромания.ру вчера в 09:18
Шоу-бизнес
Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино
Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru 04:00
Космос
В НАСА сообщили, когда примут решение по запуску Crew Dragon
Первоначально старт планировался на 27 мая, но был перенесен на субботу из-за нестабильной погоды на мысе Канаверал во Флориде, откуда осуществляется запуск.
РИА Новости 21:05
Происшествия
Белый дом на время закрыли из-за протестов после гибели афроамериканца
Из-за протестов, возникших из-за погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, не надолго был закрыт Белый Дом, сообщил телеканал Fox News.
Телеканал 360° 22:06
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 17:16
Общество
Роспотребнадзор назвал условия для открытия храмов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для открытия религиозных учреждений.
РБК 21:21
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Общество
На пляжах Турции запретят курить сигареты и кальян
C 1 июня в Турции официально открываются парки, кафе, рестораны, бассейны и пляжи, но работать они будут по новым правилам, сообщает TourDom.ru.
РИА Новости 05:21
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 13:00
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru 21:45
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 14 июня
«Таймырский телеграф» – Сегодня губернатор Красноярского края Александр Усс принял решение продлить режим самоизоляции до 14 июня.
Таймырский телеграф 06:14
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом
Модель Анастасия Шубская, которая на днях родила второго ребенка от хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала в Instagram трогательные снимки.
ТВ Центр 02:08
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 18:54
Общество
Полиция задержала трех журналистов за пикеты в столице
Комсомольская правда вчера в 11:50
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Evo-rus.com 07:10
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia вчера в 08:20
Игры
Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 миллионов копий
3DNews вчера в 16:22
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс вчера в 02:57
Шоу-бизнес
Эдуард Успенский отправил онкобольную жену в секту
Paparazzi.ru 15:35
Общество
Закрыта сделка по продаже «Ведомостей»
Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
Интерфакс 12:05
Политика
Меркель отказалась от очного участия в саммите G7
Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате, сообщило издание Politico.
Интерфакс 21:03
Фигурное катание
Роднина: Не слишком ли дорого для страны вырастить фигуриста на два года?
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о фигуристах, которые очень рано заканчивают карьеры после того, как достигают успеха.
Нева Спорт 15:06
Общество
Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов
Лидерами стали Новокузнецк, Набережные челны и Кемерово. Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов России.
Моя Москва.онлайн 06:26
Космос
Чем отличаются скафандры SpaceX
Скафандры были разработаны SpaceX в сотрудничестве с НАСА и астронавтами, которые первыми проведут в них полет на борту капсулы Crew Dragon — Бобом Бенкеном и Дагом Херли.
Популярная механика вчера в 11:13
Армия и оружие
Названо способное «обнулить» США российское супероружие
Вечерний курьер 02:27
Экономика
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия 11:24
Экономика
Долговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума
Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
REGNUM вчера в 10:43