Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

Часть документов уже была рассекречена ранее предшественником Рэтклиффа на посту Ричардом Гренеллом. Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
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