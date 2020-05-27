Часть документов уже была рассекречена ранее предшественником Рэтклиффа на посту Ричардом Гренеллом. Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.

В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

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