Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.

В США рассказали о «худшем кошмаре» для России

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