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Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон изучает сообщения о госпитализации российского политика. Господин Навальный был госпитализирован в омскую больницу и впал в кому. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, и самолет совершил экстренную посадку.В источнике
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Московский Комсомолец21:55