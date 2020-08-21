Помощник Трампа выразил озабоченность из-за госпитализации Навального

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон изучает сообщения о госпитализации российского политика. Господин Навальный был госпитализирован в омскую больницу и впал в кому. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, и самолет совершил экстренную посадку.