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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Помощник Трампа выразил озабоченность из-за госпитализации Навального

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон изучает сообщения о госпитализации российского политика. Господин Навальный был госпитализирован в омскую больницу и впал в кому. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, и самолет совершил экстренную посадку.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Отравление Навального может поссорить Россию и США

URA.Ru23:15
RT на русском

Советник Трампа прокомментировал госпитализацию Навального

RT на русском22:17
Московский Комсомолец

Подтверждение отравления Навального может сказаться на отношениях США с Россией

Московский Комсомолец21:55
Lenta.ru

В США рассказали о последствиях возможного отравления Навального

Lenta.ru21:35
Известия

В США прокомментировали госпитализацию Навального

Известия21:30
РБК

Белый дом предупредил об изменении отношений с Москвой из-за Навального

РБК21:14
Коммерсантъ

Помощник Трампа выразил озабоченность из-за госпитализации Навального

Коммерсантъ20:36

Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
RT на русскомвчера в 13:26
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Автокредитование впервые превысило прошлогодний уровень

Из всех регионов только в Москве автокредитование превысило уровень прошлого года и предыдущего месяца – сумма выданных автокредитов составила 7,6 миллиарда рублей, что выше, чем в июне на 19%, и на 8% больше июля прошлого года.
Вести.Ruвчера в 10:38
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В NASA заявили, что утечка воздуха на МКС не угрожает экипажу станции

Вашингтон, 20 августа 2020, 21:07 — REGNUM Растущий уровень утечки воздуха на МКС не угрожает экипажу орбитальной станции, но требуется найти место утечки и установить возможность ремонта, сообщает 20 августа американское аэрокосмическое агентство NASA.
REGNUMвчера в 14:07
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