В США рассказали о последствиях возможного отравления Навального
В США очень встревожены информацией о возможном отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает Reuters. По его словам, если сообщения об отравлении подтвердятся, то это повлияет на отношения России и США.В источнике
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Подтверждение отравления Навального может сказаться на отношениях США с Россией
Московский Комсомолец21:55