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Lenta.ru
Lenta.ru

В США рассказали о последствиях возможного отравления Навального

В США очень встревожены информацией о возможном отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает Reuters. По его словам, если сообщения об отравлении подтвердятся, то это повлияет на отношения России и США.В источнике
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Московский Комсомолец

Подтверждение отравления Навального может сказаться на отношениях США с Россией

Московский Комсомолец21:55
Lenta.ru

В США рассказали о последствиях возможного отравления Навального

Lenta.ru21:35
РБК

Белый дом предупредил об изменении отношений с Москвой из-за Навального

РБК21:14
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ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

«Сегодня вечером по Израилю из Газы была выпущена серия ракет, в ответ наши ВВС нанесли удар по военному комплексу ХАМАС, который использовался для производства ракетных боеприпасов в Газе», — говорится в заявлении военных.
REGNUM20:45
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Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, утверждает, что личность водителя, который сидел за рулем джипа артиста, установлена, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости18:06
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КС Белоруссии покинули несколько человек после слов Лукашенко

Некоторые представители белорусской оппозиции решили выйти из координационного совета (КС) по трансферу власти после слов президента страны Александра Лукашенко о том, что новый орган претендует на неконституционный захват власти в стране.
SM Newsвчера в 10:20
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Семь человек пострадали в крупном ДТП с участием лесовоза в Бурятии

Селенгинский район, Бурятия, 20 августа 2020, 13:30 — REGNUM В Селенгинском районе Бурятии правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием КамАЗа, гружённого брёвнами.
REGNUMвчера в 06:30

В Хабаровске задержан за взятку экс-министр транспорта региона

Вечером 18 августа в Хабаровске за получение взятки в размере 1,5 млн рублей задержан бывший министр транспорта и дорожного хозяйства края Максим Прохоров, сообщает «АиФ-Дальинформ».
АиФ Хабаровск19 августа в 02:39
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GeForce RTX 3090 стала на шаг ближе к выходу

Премьера видеокарт Nvidia нового поколения Ampere ожидается 1 сентября, и сегодня появилось лишнее подтверждение тому, что компания не станет медлить с анонсом: корейский регулятор сертифицировал графическую карту Nvidia под обозначением PG133A.
iXBT.comвчера в 06:54
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Лавров выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения с Грузией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» выразил надежду, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено в ближайшем будущем, и подтвердил установку Москвы на нормализацию отношений с Тбилиси.
RT на русском18:17
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США переведут часть замороженных средств медикам Венесуэлы — WP

Вашингтон, 21 августа 2020, 02:50 — REGNUM Администрация США планирует небольшую часть из замороженных на американских счетах средств правительства Венесуэлы направить на помощь в борьбе с распространением в латиноамериканской стране нового коронавируса.
REGNUM19:50

На Алтае после карантина открывают бассейны

Барнаул, 20 августа 2020, 12:50 — REGNUM Власти Алтайского края внесли изменения в законодательство об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с которыми бассейны смогут принимать спортсменов при соблюдении ряда условий.
REGNUMвчера в 05:50
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