Армия и оружие
Военное обозрениеВ США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии
Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов. Кроме того, по утверждению американских журналистов, потери воздушной техники привели к гибели 23 летчиков (членов экипажа) и 37 пассажиров.
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