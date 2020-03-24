Армия и оружие

Военное обозрениеВоенное обозрениеВ США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов. Кроме того, по утверждению американских журналистов, потери воздушной техники привели к гибели 23 летчиков (членов экипажа) и 37 пассажиров.
Читать в источнике
Комментировать78

Подробнее о событии

В США рассказали о 19 потерянных Россией в Сирии вертолетах и самолетах

Lenta.ruвчера в 23:37

В США рассказали о 19 потерянных Россией в Сирии вертолетах и самолетах

Piter.tv01:25

В NI назвали потери России в Сирии

ГЛАС.RU03:35

Стало известно о гибели 60 российских военных в Сирии и потерях в ВКС

Avia.pro01:50

Стало известно о гибели 60 российских военных в Сирии и потерях в ВКС

Shraibikus News03:03

В штатах рассказали о 19 потерянных Россией в Сирии самолетах и вертолетах

Деловое.ТВ06:11

В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Военное обозрение10:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 17:48, Ашберн
Кино

Релиз «Чудо-женщины 2» отложен из-за коронавируса

Kinonews.ru 16:08
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru вчера в 08:50
Политика

Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Новые Ведомости 05:41
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО выдвинулись в Черное море

Корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) НАТО движутся по направлению к Черному морю.
Росбалт вчера в 05:02
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Общество

Путин надел защитный костюм от коронавируса

Профиль 10:58
Происшествия

Совладелец кемеровской «Зимней вишни» экстрадирован в Россию

REGNUM 08:31
Футбол

Русская жена Луиса Адриано заявила об угрозах ее жизни

Супруга бразильского экс-полузащитника московского "Спартака" Луиса Адриано Екатерина Дорожко заявила об угрозах ее жизни.
Газета.Ru 06:35
Наука

Ученые объяснили странные формы лягушачьих черепов

Naked Science 10:13
Армия и оружие

Шойгу по поручению Путина слетал к Асаду

Lenta.ru вчера в 10:00
Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ 11:19
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК 13:29
Технологии

Со смартфонов Android пропадают сообщения из-за ошибки Google

Пользователи Google Messages (Сообщения), официального приложения Google для обмена сообщениями на смартфонах Android, жалуются на неприятные проблемы, включая удалённые сообщения.
iXBT.com 02:19
Общество

Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома

Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
РИА Новости 16:29
Общество

Кинотеатры оценили рекомендации закрыть залы в регионах из-за вируса

Владельцы кинотеатров поддерживают решение правительства, рекомендовавшего регионам обеспечить закрытие развлекательных центров в связи с пандемией коронавируса.
РБК 15:36
Политика

Трамп считает допустимым называть коронавирус «китайским»

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что считает допустимым называть коронавирус "китайским".
Газета.Ru 16:11
Здоровье

В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом

Пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что в регионе лабораторно подтверждены первые два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 20:27
Общество

Черногория ввела новые запреты в связи с эпидемией коронавируса

Черногория ввела новые запреты в связи с эпидемией коронавируса.
Lenta.ru 17:18
Здоровье

В Петербурге больницам запретили плановый прием пациентов

В Санкт-Петербурге государственным и частным больницам запретили плановый прием пациентов.
Дождь 17:00
Общество

В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:34
Авто

Обновленный Hyundai Santa Fe засветился на фото

Впервые обновленный Santa Fe был замечен в начале этого года и теперь на форуме Naver появились свежие кадры новинки.
Тарантас Ньюс вчера в 12:33
Авто

Volkswagen приостановил сборку машин в России

"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели, с 30 марта по 10 апреля 2020 года", — уточнил собеседник агентства.
РИА Новости 04:32
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Общество

В России из-за коронавируса закроют синагоги

Ранее сегодня в РПЦ назвали условия закрытия храмов из-за коронавируса.
Говорит Москва 13:51
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек

Видео нелепого облачения модели попало в Сеть На Неделе моды в Париже Ким Кардашьян блистала сразу в нескольких обтягивающих латексных костюмах от своего любимого бренда Balmain.
WomanHit.ru вчера в 12:05
Игры

В Steam бесплатно раздают игры про Лару Крофт

С 20 марта по 24 марта пользователи Steam могут бесплатно скачать игры Tomb Raider 2013 и Lara Croft and the Temple of Osiris, вышедшая в 2014 году.
RuNews24.ru 21 марта в 14:50
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим

Пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями городские власти еще раз настоятельно рекомендуют соблюдать домашний режим.
ТВ Центр вчера в 04:36
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском 16:31
Общество

В Италии увеличат штрафы за нарушение карантина

Текущий штраф за нарушение составляет 206 евро. В Италии находится крупнейший очаг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.
Lenta.ru 14:18
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Piter.tv 09:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное