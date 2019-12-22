Политика
Газета.RuВ США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»
В целом страны ЕС положительно оценили новые санкционные меры против России и даже были благодарны за них. По словам посла, 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент и ранее говорили об опасениях по поводу российского газопровода "Северный поток-2".
Читать в источнике
Оценить560
с чего всё началось
Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что санкции, введённые Соединёнными Штатами против "Северного потока — 2", были приняты в интересах Евросоюза и многие страны благодарны за них, сообщило издание Bild.Life.ruвчера в 19:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Происшествия
Welt: в Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Амьен» с дублем Мбаппе
Главным героем встречи стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, оформивший в матче дубль (10-я и 65-я минуты).
Происшествия
В ДР Конго нашли черный ящик разбившегося в октябре Ан-72
Политика
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
В МИД Польши утверждают, что "слова президента России подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, стремились искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях".
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Политика
МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
Политика
Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев
Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Футбол
Агент Сафонов: «Слышал, что „Зенит“ может купить Черышева за 25 миллионов»
Известный российский агент Алексей Сафонов рассказал, что слышал об информации, согласно которой «Зенит» может приобрести полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.
Политика
Помпео обвинил Россию и Китай в блокировке резолюции по Сирии
Россия и Китай "испачкали руки в крови", отказавшись принимать резолюцию о механизме трансграничной гуманитарной помощи Сирии, заявил Помпео.
Здоровье
Бокерия: россияне стали жить дольше благодаря прорыву в диагностике
Гипертония является самым опасным заболеванием сердечно-сосудистой системы, но благодаря прорыву в диагностике пациенты стали жить дольше, по словам почётного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия.
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа об отношениях США и России
Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что американский лидер Дональд Трамп прислал письмо, в котором заявил о готовности продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях России и США.
Гаджеты
EMUI 10 доступна на 16 смартфонах Huawei и Honor
Большинство флагманских смартфонов Huawei 2019 года уже успели обновиться до EMUI 10.
Космос
Телескоп «Хаббл» обнаружил сверхлегкие планеты
Здоровье
Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды
Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
Общество
Путин поздравил россиян с Днем энергетика
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика.
Единоборства
Александр Емельяненко прокомментировал вызов Рамзана Кадырова на бой
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Авто
В Сети напомнили о версии внедорожника УАЗ для пожарных
Во Всемирной сети напомнили о версии внедорожника УАЗ, предназначенного для пожарной службы.
Происшествия
В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе
Шоу-бизнес
Давид Манукян публично заявил о своих чувствах к Ольге Бузовой
В одной из последних публикаций Бузовой в Instagram Давид написал Ольге публичное признание в любви, сопроводив его смайликом-сердечком.
Экономика
ПФР рассказал о порядке индексации пенсий после увольнения
Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Происшествия
Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве
Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Здоровье
Ядовитый леденец: где берут никотин российские школьники
Подростки не осознают, что даже "баловство снюсом", как они это называют, может привести к никотиновой зависимости, от которой крайне сложно избавиться, — уверена Истягина-Елисеева.
Политика
Ашраф Гани побеждает на выборах президента Афганистана
Действующий президент Афганистана Ашраф Гани одерживает победу на прошедших в стране в конце сентября президентских выборах с результатом 50,64% голосов избирателей.
Происшествия
В Апатитах подростки избили полицейских
Хоккей
Опубликовано видео массовой драки хоккеистов «Куньлуня» и «Торпедо»
Хоккеисты китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» и нижегородского «Торпедо» устроили массовую драку во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Музыка
Оскорбившего Гагарину участника шоу «Голос» высмеял Шнуров
Поведение начинающего музыканта в прошлом выпуске сильно оскорбило Полину Гагарину: исполняя песню группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая» мужчина слишком сильно вошел в образ гопника и высыпал Гагариной на стол горсть семечек.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Армия и оружие
Украина получит летальное оружие США
Глава украинского министерства обороны Андрей Загороднюк сообщил о том, что помощь в размере $300 млн позволит Киеву получить летальное оружие.