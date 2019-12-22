Политика

Газета.RuГазета.RuВ США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

В целом страны ЕС положительно оценили новые санкционные меры против России и даже были благодарны за них. По словам посла, 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент и ранее говорили об опасениях по поводу российского газопровода "Северный поток-2".
Читать в источнике
Комментировать372
с чего всё началось
Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что санкции, введённые Соединёнными Штатами против "Северного потока — 2", были приняты в интересах Евросоюза и многие страны благодарны за них, сообщило издание Bild
.
Life.ruвчера в 19:58

Подробнее о событии

В России рассказали о недовольстве Евросоюза санкциями США

Газета.Ru01:42

Посол США заявил о благодарностях ЕС за санкции для «Северного потока-2»

РБКвчера в 22:56

Аналитик оценил слова американского дипломата о реакции ЕС на санкции

RT на русском02:08

В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку — 2»

РИА Новости00:23

Посол США в Германии: санкции против «Северного потока - 2» приняли в интересах Европы

ТАССвчера в 22:13

Посол США в Берлине рассказал о благодарностях за санкции против России

Известиявчера в 20:55

Посол США заявил, что санкции против «Северного потока — 2» были в интересах ЕС

Life.ruвчера в 19:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Происшествия

Welt: в Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке

Газета.Ru вчера в 16:32
Футбол

«ПСЖ» разгромил «Амьен» с дублем Мбаппе

Главным героем встречи стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, оформивший в матче дубль (10-я и 65-я минуты).
REGNUM вчера в 23:41
Происшествия

В ДР Конго нашли черный ящик разбившегося в октябре Ан-72

РИА Новости вчера в 11:46
Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

В МИД Польши утверждают, что "слова президента России подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, стремились искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях".
РИА Новости 00:09
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ 20 декабря в 10:35
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Политика

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 15:33
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Футбол

Агент Сафонов: «Слышал, что „Зенит“ может купить Черышева за 25 миллионов»

Известный российский агент Алексей Сафонов рассказал, что слышал об информации, согласно которой «Зенит» может приобрести полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.
Бомбардир.ру вчера в 23:00
Политика

Помпео обвинил Россию и Китай в блокировке резолюции по Сирии

Россия и Китай "испачкали руки в крови", отказавшись принимать резолюцию о механизме трансграничной гуманитарной помощи Сирии, заявил Помпео.
Газета.Ru 01:14
Здоровье

Бокерия: россияне стали жить дольше благодаря прорыву в диагностике

Гипертония является самым опасным заболеванием сердечно-сосудистой системы, но благодаря прорыву в диагностике пациенты стали жить дольше, по словам почётного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия.
News.ru 20 декабря в 09:29
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа об отношениях США и России

Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что американский лидер Дональд Трамп прислал письмо, в котором заявил о готовности продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях России и США.
RT на русском вчера в 10:45
Гаджеты

EMUI 10 доступна на 16 смартфонах Huawei и Honor

Большинство флагманских смартфонов Huawei 2019 года уже успели обновиться до EMUI 10.
The GEEK вчера в 14:18
Космос

Телескоп «Хаббл» обнаружил сверхлегкие планеты

РИА Новости 20 декабря в 07:01
Здоровье

Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
РБК 01:56
Общество

Путин поздравил россиян с Днем энергетика

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика.
Известия 01:40
Единоборства

Александр Емельяненко прокомментировал вызов Рамзана Кадырова на бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
РИА Новости вчера в 15:20
Авто

В Сети напомнили о версии внедорожника УАЗ для пожарных

Во Всемирной сети напомнили о версии внедорожника УАЗ, предназначенного для пожарной службы.
Актуальные Новости 02:26
Происшествия

В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

РИА Новости 00:55
Шоу-бизнес

Давид Манукян публично заявил о своих чувствах к Ольге Бузовой

В одной из последних публикаций Бузовой в Instagram Давид написал Ольге публичное признание в любви, сопроводив его смайликом-сердечком.
Discover24 20 декабря в 04:58
Экономика

ПФР рассказал о порядке индексации пенсий после увольнения

Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Коммерсантъ 01:29
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Происшествия

Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве

Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Известия 00:47
Здоровье

Ядовитый леденец: где берут никотин российские школьники

Подростки не осознают, что даже "баловство снюсом", как они это называют, может привести к никотиновой зависимости, от которой крайне сложно избавиться, — уверена Истягина-Елисеева.
Известия 20 декабря в 16:02
Политика

Ашраф Гани побеждает на выборах президента Афганистана

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани одерживает победу на прошедших в стране в конце сентября президентских выборах с результатом 50,64% голосов избирателей.
ТАСС 02:11
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Хоккей

Опубликовано видео массовой драки хоккеистов «Куньлуня» и «Торпедо»

Хоккеисты китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» и нижегородского «Торпедо» устроили массовую драку во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Профиль вчера в 14:01
Музыка

Оскорбившего Гагарину участника шоу «Голос» высмеял Шнуров

Поведение начинающего музыканта в прошлом выпуске сильно оскорбило Полину Гагарину: исполняя песню группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая» мужчина слишком сильно вошел в образ гопника и высыпал Гагариной на стол горсть семечек.
Privet-Rostov.ru 02:57
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Армия и оружие

Украина получит летальное оружие США

Глава украинского министерства обороны Андрей Загороднюк сообщил о том, что помощь в размере $300 млн позволит Киеву получить летальное оружие.
Вестник Кавказа вчера в 11:55
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное