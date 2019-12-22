с чего всё началось

В целом страны ЕС положительно оценили новые санкционные меры против России и даже были благодарны за них. По словам посла, 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент и ранее говорили об опасениях по поводу российского газопровода "Северный поток-2".

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

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