с чего всё началось

Если серьезно: 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент — все выразили свои опасения по поводу проекта. Мы давно слышим от наших европейских партнеров, что Соединенные Штаты должны поддержать их усилия. Поэтому санкции представляют собой очень проевропейское решение.

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РИА "Новости".

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Происшествия Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.

Происшествия Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.

Единоборства Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.

Шоу-бизнес Богомолов вышел в свет с Собчак в неподобающем виде Режиссер Константин Богомолов в компании своей супруги, телеведущей Ксении Собчак посетил премьеру фильма «Союз Спасения», появившись на мероприятии в одежде не делового стиля, а в свитере.

Игры Основатель Gearbox Рэнди Питчфорд не впечатлен Xbox Series X Исполнительный президент Microsoft по играм Фил Спенсер (Phil Spencer) ответил через Twitter на статью цифровой лаборатории Eurogamer об Xbox следующего поколения.

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Футбол Новый тренер «Ротора» пообещал сохранить костяк команды Как отметил главный тренер «Ротора», сейчас ему нужно познакомиться с составом команде, увидеть потенциал каждого футболиста и создать крепкий коллектив: — То место, которое сейчас занимает «Ротор» — это, прежде всего, заслуга тренерского штаба, который работал до меня и тех ребят, которые выходили на поле.

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