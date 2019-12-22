Политика

Газета.RuГазета.RuВ США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

В целом страны ЕС положительно оценили новые санкционные меры против России и даже были благодарны за них. По словам посла, 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент и ранее говорили об опасениях по поводу российского газопровода "Северный поток-2".
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Ричард Гренелл
Если серьезно: 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент - все выразили свои опасения по поводу проекта. Мы давно слышим от наших европейских партнеров, что Соединенные Штаты должны поддержать их усилия. Поэтому санкции представляют собой очень проевропейское решение.
— Ричард Гренелл, американский посолРИА Новости 19:09

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