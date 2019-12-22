Если серьезно: 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент - все выразили свои опасения по поводу проекта. Мы давно слышим от наших европейских партнеров, что Соединенные Штаты должны поддержать их усилия. Поэтому санкции представляют собой очень проевропейское решение.

В целом страны ЕС положительно оценили новые санкционные меры против России и даже были благодарны за них. По словам посла, 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент и ранее говорили об опасениях по поводу российского газопровода "Северный поток-2".

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Экономика Роснефть планирует заняться строительством Дальневосточного СПГ Корпорация "РосНефть" намерена принять участие в строительстве завода "Дальневосточный СПГ", который будет реализован в рамках проекта "Сахалин-1".

Биатлон Российские биатлонисты провалили гонку преследования в Анси Незадолго до старта мужской гонки преследования в Анси выглянуло солнце, и почти ничего не напоминало о вчерашнем безумии, когда девушки насквозь промокли.

Армия и оружие NI: в США признали превосходство российской артиллерии Эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation пришли к выводу, что возможности артиллерии армии США хуже, чем у России, пишет журнал National Interest со ссылкой на доклад центра.

Единоборства Александр Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко назвал флешмобом вызов на бой от главы республики Чечня Рамзана Кадырова.

Космос В НАСА подтвердили возвращение Starliner на Землю Американский корабль Starliner, который в пятницу не смог состыковаться с Международной космической станцией, находится в нормальном состоянии и вернется на Землю в воскресенье, сообщил глава НАСА Джим Брайденстайн.

Политика В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2» «С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.

Шоу-бизнес Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.

Технологии В Китае запустят искусственное Солнце В ноябре Дуан Сюру, работающий над созданием «искусственного солнца», заявил о гладкости строительства и планах его ввода в эксплуатацию в 2020 году.

Общество Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.

Общество Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.

Происшествия Welt: в Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке В Берлине местные правоохранители смогли предотвратить попытку теракта на рождественском рынке на столичной площади Брайтшайдплац, пишет Die Welt со ссылкой на источники в органах безопасности страны.

Общество Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.

Происшествия Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.