Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ США рассказали о «российской угрозе» для натовских стелсов

Российская радиолокационная станция «Струна-1» является угрозой для самолетов-невидимок стран Североатлантического альянса, пишет американское издание National Interest.
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Российскую РЛС «Струна» назвали угрозой для стелсов НАТО

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РФ знает, как превратить новые истребители США в старые самолеты – The National Interest

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Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку "семерка" не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.
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Президент Бразилии может пропустить форум в Давосе

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что может отказаться от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе по соображениям безопасности.
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Меркель по приглашению Путина приедет в Россию 11 января

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Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
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В аэропорту Стамбула запретили встречать туристов с табличками

Согласно новым правилам, туроператоры и агентства не имеют право встречать гостей возле выхода из зоны таможенного контроля и держать таблички с указанием названия фирмы или фамилией туриста.
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Мареза назвали лучшим игроком Магриба в 2019 году

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез получил приз лучшему игроку Магриба в 2019 году.
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Политика

Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа

Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
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Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
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В список обновления вошли: Xperia XZ3 Xperia XZ2 Xperia XZ2 Compact Xperia XZ2 Premium Чуть раньше Android 10 получили флагманские устройства Xperia 1 и Xperia 5. Стоит отметить, что смартфоны XZ2, XZ2 Compact и XZ2 Premium изначально работали на Android 8. Таким образом Sony обновила свою небольшую линейку смартфонов до актуального зелёного робота.
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Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
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Обнаружено 13 блуждающих черных дыр

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Путин передал собору в Санкт-Петербурге икону

Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге Тихвинскую икону Божией Матери.
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Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
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Дочь Леонида Якубовича снялась голой в ванной

21-летняя дочь Леонида Якубовича, ведущего культового шоу «Поле чудес», Варвара опубликовала откровенный снимок.
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Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт на западе Ливии, а также аэропорт и прибрежный порт, передает телеканал Sky News Arabia.
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Зачем покупать Intel, если есть AMD? Процессоры Ryzen заняли 12 первых мест в рейтинге самых продаваемых CPU на Amazon

Около месяца назад процессоры компании AMD заняли восемь мест в десятке самых продаваемых CPU (Top 10 Best Selling) магазина Amazon в США, да и в ряде других стран ситуация была схожей.
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Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
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В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Газета.Ru 09:17
Здоровье

Роспотребнадзор назвал наиболее опасные ресторанные блюда

В Роспотребнадзоре назвали ресторанные блюда, которыми проще всего отравиться. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.
Piter.tv вчера в 07:09
Политика

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН

Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения против России и Китая в блокировании заявления Совбеза ООН о неприкосновенности дипломатических зданий после нападения на американское посольство в Багдаде.
АБН 19:37
Политика

Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке

Заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман, который ранее был послом королевства в США, обсудил с госсекретарем США Майком Помпео во время визита в Вашингтон усилия по установлению мира в регионе и на мировой арене, сообщил бен Сальман в социальной сети Twitter.
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Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения

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Газета.Ru 15:10
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Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
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Что станет с дефицитными лекарствами в 2020 году

На 2020 год прогноз у экспертов достаточно мрачный: обязательная маркировка и перерегистрация цен только отпугнут производителей.
RT на русском 03:37
Армия и оружие

Ирак начал подготовку по выводу иностранных войск из страны

Власти Ирака начали подготовку механизма по выводу войск Соединенных Штатов с территории страны, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф.
ТК Звезда 06:20
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Сбербанк предупредил об активизации мошенников к концу праздников

Сбербанк изучил активность мошенников в период новогодних праздников и предупредил, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».
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На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

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