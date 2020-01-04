В США рассказали о «российской угрозе» для натовских стелсов

Технологии Microsoft прекратит поддержку Windows 7 Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку "семерка" не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.

Армия и оружие Помпео долгое время уговаривал Трампа ликвидировать Сулеймани Госсекретарь США Майк Помпео был одним из главных сторонников ликвидации иранского генерала элитного военного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и долгое время уговаривал американского президента Дональда Трампа осуществить одобрить такую операцию.

Политика Президент Бразилии может пропустить форум в Давосе Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что может отказаться от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе по соображениям безопасности.

Путешествия В аэропорту Стамбула запретили встречать туристов с табличками Согласно новым правилам, туроператоры и агентства не имеют право встречать гостей возле выхода из зоны таможенного контроля и держать таблички с указанием названия фирмы или фамилией туриста.

Политика Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.

Гаджеты Sony выпустила Android 10 для четырех смартфонов Xperia В список обновления вошли: Xperia XZ3 Xperia XZ2 Xperia XZ2 Compact Xperia XZ2 Premium Чуть раньше Android 10 получили флагманские устройства Xperia 1 и Xperia 5. Стоит отметить, что смартфоны XZ2, XZ2 Compact и XZ2 Premium изначально работали на Android 8. Таким образом Sony обновила свою небольшую линейку смартфонов до актуального зелёного робота.

Происшествия Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.

Армия и оружие Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт на западе Ливии, а также аэропорт и прибрежный порт, передает телеканал Sky News Arabia.

Политика Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.

Экономика В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ "В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.

Здоровье Роспотребнадзор назвал наиболее опасные ресторанные блюда В Роспотребнадзоре назвали ресторанные блюда, которыми проще всего отравиться. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Политика США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения против России и Китая в блокировании заявления Совбеза ООН о неприкосновенности дипломатических зданий после нападения на американское посольство в Багдаде.

Политика Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке Заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман, который ранее был послом королевства в США, обсудил с госсекретарем США Майком Помпео во время визита в Вашингтон усилия по установлению мира в регионе и на мировой арене, сообщил бен Сальман в социальной сети Twitter.

Общество Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN.