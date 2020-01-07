Российская радиолокационная система «Струна-1» может стать настоящей угрозой для самолетов-невидимок НАТО в случае военного конфликта, пишет американский журнал The National Interest. Издание отмечает, что «Струна-1» отличается от большинства РЛС тем, что является бистатическим радаром.

В США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО

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