Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО

Российская радиолокационная система «Струна-1» может стать настоящей угрозой для самолетов-невидимок НАТО в случае военного конфликта, пишет американский журнал The National Interest. Издание отмечает, что «Струна-1» отличается от большинства РЛС тем, что является бистатическим радаром.
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В США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО

Известия20:57

Российский радар «Струна-1» назвали угрозой для самолётов-невидимок НАТО

News.ru08:13

В США рассказали о «российской угрозе» для натовских стелсов

REGNUM11:26

National Interest: «Струна-1» - угроза для самолетов-невидимок НАТО

РЕН ТВ08:19

Российскую РЛС «Струна» назвали угрозой для стелсов НАТО

Телеканал 360°12:43

Американское СМИ рассказало о «российской угрозе» для стелсов НАТО

РИА Новости07:50

РФ знает, как превратить новые истребители США в старые самолеты – The National Interest

ПолитРоссия04 января в 06:42
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:48, Ашберн
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Польша захотела запретить российскую трактовку исторических событий

Польша решила на законодательном уровне «запретить России истолковывать историю по-своему», пишет Die Zeit.
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Акинфеев рассказал о своей реакции, если бы семья болела за «Спартак»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоролик, в котором игроки клуба ответили на вопросы юных болельщиков.
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Армия и оружие

Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО

США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском 13:06
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Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге Тихвинскую икону Божией Матери.
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Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН

Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
РБК 15:32
Политика

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на «ошибку» США с публикацией письма о выводе американских войск из Ирака.
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Финальный трейлер мини-сериала «Дракула» от Netflix появился в Сети

VSE42.RU 04 января в 04:35
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Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту

Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
РБК 13:29
Политика

Помпео и Зеленский обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке, и Помпео «высоко оценил» осуждение Киевом нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
РБК 17:29
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.
RT на русском 02:07
Технологии

В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7

С 14 января Microsoft откажется от поддержки операционной системы Windows 7, сообщает РИА Новости.
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Сериал «Крепостная» покажет «Россия»

ИА InterMedia вчера в 06:38
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Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
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Армия и оружие

Свыше 20 дальних походов совершили моряки Северного флота в 2019 году

В 2019 году с важными поручениями выходили в международные морские походы около 30 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.
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Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.
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