Армия и оружие
ИзвестияВ США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО
Российская радиолокационная система «Струна-1» может стать настоящей угрозой для самолетов-невидимок НАТО в случае военного конфликта, пишет американский журнал The National Interest. Издание отмечает, что «Струна-1» отличается от большинства РЛС тем, что является бистатическим радаром.
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РФ знает, как превратить новые истребители США в старые самолеты – The National Interest
ПолитРоссия04 января в 06:42
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