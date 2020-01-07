Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО

Российская радиолокационная система «Струна-1» может стать настоящей угрозой для самолетов-невидимок НАТО в случае военного конфликта, пишет американский журнал The National Interest. Издание отмечает, что «Струна-1» отличается от большинства РЛС тем, что является бистатическим радаром.
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В США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО

Известия20:57

Российскую РЛС «Струна» назвали угрозой для стелсов НАТО

Телеканал 360°12:43

National Interest: «Струна-1» - угроза для самолетов-невидимок НАТО

РЕН ТВ08:19

В США рассказали о «российской угрозе» для натовских стелсов

REGNUM11:26

Российский радар «Струна-1» назвали угрозой для самолётов-невидимок НАТО

News.ru08:13

Американское СМИ рассказало о «российской угрозе» для стелсов НАТО

РИА Новости07:50

РФ знает, как превратить новые истребители США в старые самолеты – The National Interest

ПолитРоссия04 января в 06:42
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.
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Армия и оружие

Иран пообещал ударить по военным объектам США

Иран готовится нанести удар по сотням американских военных объектов в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
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Напомним, что буквально недавно китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
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СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае

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Вильфанд сообщил об аномально тёплой погоде во всей России

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что положительная температурная аномалия наблюдается на всей территории страны.
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Эффект антидепрессантов предсказали по изменению связей в мозге

Исследователи из Йельского и Манчестерского университетов во главе с Чади Абдаллой (Chadi G. Abdallah) предложили другой подход для предсказания эффективности антидепрессантов — по тому, как эти препараты меняют состояние связей между различными областями головного мозга.
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В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона

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Скажу вам очень неприятное чувство, с чем оно связано понять мне сложно, скорее всего эта дурацкая смена поясов часовых, на Бали много лет назад похожее я испытала.
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