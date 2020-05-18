В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

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Энергетика Стоимость нефти Brent пробила отметку в 33 доллара за баррель Нефть марок Brent и WTI, по данным лондонской биржи, выросла в цене, пробив психологические отметки в 33 и 30 долларов за баррель соответственно. 94

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 1,9K

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Политика Госдеп США решит социальные проблемы Украины с помощью видеоигр Киев, 18 мая 2020, 07:50 — REGNUM Укреплять американо-украинские отношения и решать социальные проблемы Украины в Госдепартаменте США планируют с помощью специально для этого разработанных видеоигр. 2

Футбол Б. Игнатьев: «Не думаю, что Семак будет большой потерей для „Зенита“» Да и не вижу я такого специалиста. Семак сейчас делает большое дело, но я не скажу, что «Зенит» погибнет без него.

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