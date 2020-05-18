Армия и оружие
REGNUMВ США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
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Общество
В России подтверждено 8 926 новых случаев коронавируса
В России выявлено 8 926 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, сообщает Оперативный штаб. Их выявили в 81 регионе страны.
Москва 24 03:36
Армия и оружие
ЛНР: За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ
Участвующие в опросе украинцы, включая жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса только за два дня направили на сайт Министерства обороны более полумиллиона жалоб на бесчинства украинских военных.
Евразия Daily 00:38
Общество
В России за сутки выявлено 8926 заразившихся коронавирусом, всего — 290 678
Общее число зараженных достигло 290 678. За сутки от коронавируса умер 91 человек, общее число смертей достигло 2722.
Коммерсантъ 03:37
Энергетика
Стоимость нефти Brent пробила отметку в 33 доллара за баррель
Нефть марок Brent и WTI, по данным лондонской биржи, выросла в цене, пробив психологические отметки в 33 и 30 долларов за баррель соответственно.
Политическая Экспертиза вчера в 21:04
Политика
Украина разработала стратегию «деоккупации» Крыма
Эксперты политического директората министерства иностранных дел Украины разработали «стратегию деоккупации Крыма».
Lenta.ru 03:04
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
Культура
Эд Ширан попал в десятку самых богатых молодых жителей Великобритании
Британский музыкант Эд Ширан и актер Дэниел Рэдклифф попали в десятку самых богатых молодых жителей Великобритании (по версии издания Sunday Times).
МИР 24 вчера в 02:46
Общество
Глава ФРС спрогнозировал падение ВВП США на 30%
ВВП Соединенных Штатов Америки может рухнуть на 20-30%, заявил глава Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джером Пауэлл 18 мая в интервью CBS.
ИА Красная Весна вчера в 22:53
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, что будет с сезоном отпусков
Полный выпуск программы выйдет в эфир 17 мая на телеканале "Россия 1" в 22:30 по московскому времени.
Вести.Ru вчера в 03:43
Политика
США направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом
Россия столкнулась с серьёзными трудностями при борьбе против коронавируса COVID-19, и США рады помочь, направив аппараты ИВЛ и оборудование для тестирования на наличие инфекции, заявил глава американского госдепа Майк Помпео.
Интерфакс вчера в 16:41
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет".
РИА Новости вчера в 08:07
Происшествия
На коронавирус за воскресенье проверили меньше 3 тыс. петербуржцев
Как сообщает городской оперативный штаб, за последние 24 часа в городе на вирус проверили 2 тыс. 792 человека.
REGNUM 03:13
Шоу-бизнес
Любовь Успенская считает свою дочь предательницей
66-летняя певица не может простить свою дочь, считая, что Татьяна ее оклеветала.
Uznayvse.ru вчера в 18:20
Общество
В Москве приостановили городские проекты на 350 миллиардов рублей
Власти Москвы приостановили реализацию городских проектов на сумму 350 миллиардов рублей в связи с эпидемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:38
Происшествия
Расследуется дело о попытке продать выпущенную в 1990-х медтехнику
Самый старый из продаваемых аппаратов ИВЛ был выпущен в 1996 году, остальные — в 1998–2000 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:03
Происшествия
На востоке Москвы пассажир избил таксиста и уехал на его машине
На востоке Москвы мужчина в ходе конфликта с водителем такси избил его, после чего сел за руль машины и скрылся.
РБК 03:32
Футбол
Как выглядели нынешние главные тренеры РПЛ в молодости
Чемпионат вчера в 13:00
Общество
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
Общество
В России запущено производство сверхточного теста на коронавирус
Массовое производство сверхточного теста на коронавирус запустила ульяновская компания «ТестГен» Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) «Роснано», 18 мая сообщает пресс-служба «Роснано».
ИА Красная Весна 03:12
Армия и оружие
«Уберём ядерное оружие США из Европы - РФ выведет „Искандеры“ из-под Калининграда» - депутат Бундестага
Юрген Триттин считает, что для обеспечения безопасности Европы необходимо убрать американское ядерное оружие с континента в обмен на вывод российских комплексов «Искандер» с территории Калининградской области.
Военное обозрение 02:14
Политика
Госдеп США решит социальные проблемы Украины с помощью видеоигр
Киев, 18 мая 2020, 07:50 — REGNUM Укреплять американо-украинские отношения и решать социальные проблемы Украины в Госдепартаменте США планируют с помощью специально для этого разработанных видеоигр.
REGNUM 00:50
Футбол
Б. Игнатьев: «Не думаю, что Семак будет большой потерей для „Зенита“»
Да и не вижу я такого специалиста. Семак сейчас делает большое дело, но я не скажу, что «Зенит» погибнет без него.
Sport24.ru 00:14
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
Общество
Такого не было с начала мая! В России зафиксировано 8 926 новых заражений COVID-19
За минувшие сутки в России зафиксировано 8 926 случаев коронавируса — таких цифр в статистике не было с начала мая.
Нижний Новгород on-line 03:35
Технологии
В Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов
Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов.
Российская газета 03:37
Происшествия
На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 16 мая 2020, 12:40 — REGNUM 92 новых носителя коронавируса выявлено за последние сутки на территории Краснодарского края, об этом сообщил 16 мая региональный оперштаб.
REGNUM 16 мая в 05:40