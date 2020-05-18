В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

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Происшествия Экипаж сахалинского траулера проведёт две недели на карантине в море Южно-Сахалинск, 18 мая 2020, 09:07 — REGNUM 32 члена экипажа сахалинского СРТМ «Шикотан» проведут две недели на карантине.

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Общество Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань. 209

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