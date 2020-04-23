Коронавирус
РИА НовостиВ США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля. Всего за этот период были госпитализированы 5,7 тысячи человек.
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Здоровье
ВОЗ предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита
Человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ведомости 09:08
Киберспорт
Red Dead Redemption 2 появится в Xbox Game Pass
Microsoft объявил дату выхода Red Dead Redemption 2 в Xbox Game Pass.
Cyber.sports.ru 09:32
Кино
Драматический сериал о контрразведчиках покажет «Россия 1»
Драматический сериал о контрразведчиках покажет федеральный канал «Россия 1». Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:27
Общество
«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные Японии права на Чебурашку
«Союзмультфильм» хочет вернуть права на использование образа Чебурашки, которые были предоставлены Японии 16 лет назад.
Компания 15:39
Космос
Составлена первая комплексная геологическая карта Луны
Понадобилось много лет, данные прежних миссий «Аполон» и масса свежей картографической информации по лунной поверхности, чтобы составить самую полную и комплексную на сегодня геологическую карту Луны.
3DNews 04:20
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
Общество
В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Известия 14:43
Общество
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
Экономика
Одной из мер поддержки бизнеса в Петербурге могут стать целевые субсидии на заработную плату сотрудникам
Одной из мер поддержки бизнеса в Петербурге могут стать целевые субсидии на заработную плату сотрудникам предприятий среднего и малого бизнеса.
Телеканал Санкт-Петербург 15:59
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Экономика
Банкам хотят запретить блокировать счета без объяснения причин
По словам главы кабмина, банки не смогут без объяснения причин расторгнуть договор или отказаться от совершения операций по указанию клиента.
Парламентская газета 06:28
Происшествия
Росгвардия проверит жестокое обращение гвардейца с чужим котом
Два источника в ГУ МВД по Москве рассказали РБК, что в полицию Зеленограда обратился 32-летний мужчина, который пожаловался на жестокое обращение с его котом со стороны росгвардейца.
РБК 14:52
Политика
Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России
Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Культура
Стас Михайлов рассказал о здоровье на ZD AWARDS
Московский Комсомолец 12:19
Транспорт
Четыре нижегородских перевозчика лишились маршрутов
ООО «Лидер-Транс», ООО «Победа-НН», ИП Каргин Д.В. и ИП Каргин В.В. лишились свидетельств об осуществлении перевозок в Нижнем Новгороде с 23 апреля.
Newsroom24 09:15
Здоровье
Во Франции обсудили теорию о пользе никотина против коронавируса
Ранее французские ученые проводили исследование, которое показало, что курильщики подвержены меньшему риску заболеть коронавирусом.
Pravda.Ru вчера в 15:23
Общество
Уровень безработицы в США приблизился к временам Великой депрессии
В 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.
Коммерсантъ 13:16
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
Общество
В нескольких районах Калининградской области не нашли коронавирус
Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура озвучила рейтинг заболеваемости COVID-19 в этом регионе.
Русский Запад 11:11
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые не ломаются
Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 00:41
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
Общество
Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на €540 млрд
Лидеры 27 стран - членов Евросоюза (ЕС) утвердили экстренную программу помощи европейской экономике объемом в €540 млрд, которая будет запущена 1 июня.
ТАСС 14:13
Общество
Италия установила новый рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
Общее число вылечившихся составило 57 576 граждан. Кроме того, в Италии за сутки скончались 464 пациента.
Газета.Ru 12:34
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Экономика
Путин поручил утвердить льготную ипотеку под 6,5% до 1 мая
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 мая утвердить льготную ипотечную программу, которая позволяет гражданам предоставлять кредиты на приобретение жилья по 6,5% годовых на весь срок.
Телеканал Санкт-Петербург 04:44
Общество
Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России
Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь 11:21
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35