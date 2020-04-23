Коронавирус
РИА НовостиВ США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля. Всего за этот период были госпитализированы 5,7 тысячи человек.
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с чего всё началось
Большинство пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких в Нью-Йорке, умерли, говорится в исследовании американских ученых.РБКвчера в 12:07
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Аппараты вентиляции легких не спасли большинство зараженных коронавирусом
ИА Красная Веснавчера в 14:29
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Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Газета.Ru вчера в 06:27
Общество
Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России
Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь вчера в 11:21
Экономика
Кабмин утвердил программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 15:26
Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
Общество
В Чехии отменяется запрет на свободу передвижения
Прага, 24 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией.
REGNUM вчера в 18:36
Общество
Главврач московской больницы показал видео из переполненной реанимации
Главный врач московской клинической больницы №15 Валерий Вечорко сообщил об увеличении числа больных коронавирусом, поступающих в тяжелом состоянии, особо отметив, что это люди в возрасте до 40 лет.
Вести.Ru вчера в 11:00
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Экономика
Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru вчера в 22:06
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Политика
Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России
Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости вчера в 13:21
Происшествия
В Забайкалье пожарные тушат огонь возле четырех сел
РИА Новости вчера в 22:30
Происшествия
В Новосибирской области загорелись 15 дачных домов
Пятнадцать дачных домов, по уточненным данным, загорелись в Мошковском районе Новосибирской области, проводится наращивание сил для тушения пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 05:35
Авто
Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»
Автоновости дня вчера в 03:01
Общество
В Самарской области умер первый пациент с коронавирусом
СОВА вчера в 14:50
Происшествия
Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе
Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru 22 апреля в 06:24
Энергетика
Белоруссия договорилась о прокачке нефти из Польши
Белоруссия до конца года намерена начать прокачку нефти в объеме около 100 тыс. тонн в месяц из Польши на свой нефтеперерабатывающий завод в Мозыре, договоренность с Варшавой уже достигнута, сообщил источник в нефтяной сфере республики.
Взгляд.ру вчера в 10:53
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК вчера в 15:40
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru 22 апреля в 10:33
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 22 апреля в 10:23
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания
Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости вчера в 07:54
Происшествия
В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку
Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 22 апреля в 08:51
Игры
Анонсирована пародийная Mass Effect — Minimal Affect
Игромания.ру вчера в 10:22
Здоровье
В Волгоградской области предлагают ужесточить режим самоизоляции
В связи с осложняющейся обстановкой в регионе главный санитарный врач Ольга Зубарева направила в оперативный штаб ряд предложений по ужесточению режима самоизоляции.
Южный Федеральный вчера в 21:04
Политика
Глава ДНР вернул Донецку дохрущёвское название
Ранее глава ЛНР вернул Луганску название Ворошиловград.
ИА Новороссия вчера в 16:01
Здоровье
В российской клинике начали применять новый способ лечения COVID-19
Новый способ лечения COVID-19 начали применять в российской клинике — Московском городском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Lenta.ru вчера в 03:25