с чего всё началось

Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля. Всего за этот период были госпитализированы 5,7 тысячи человек.

В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ

Общество Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России. 10

Здоровье В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете». 1

Общество Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса «Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс». 10

Общество В Чехии отменяется запрет на свободу передвижения Прага, 24 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией. 13

Общество Главврач московской больницы показал видео из переполненной реанимации Главный врач московской клинической больницы №15 Валерий Вечорко сообщил об увеличении числа больных коронавирусом, поступающих в тяжелом состоянии, особо отметив, что это люди в возрасте до 40 лет. 1K

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Экономика Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года. 296

Политика Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению. 276

Происшествия В Новосибирской области загорелись 15 дачных домов Пятнадцать дачных домов, по уточненным данным, загорелись в Мошковском районе Новосибирской области, проводится наращивание сил для тушения пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. 1

Происшествия Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности. 14K

Энергетика Белоруссия договорилась о прокачке нефти из Польши Белоруссия до конца года намерена начать прокачку нефти в объеме около 100 тыс. тонн в месяц из Польши на свой нефтеперерабатывающий завод в Мозыре, договоренность с Варшавой уже достигнута, сообщил источник в нефтяной сфере республики. 22

Общество В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы). 1,1K

Авто Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями. 5

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Политика Горбачев назвал виновников срыва перестройки Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев. 2,5K

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Происшествия В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. 40

Здоровье В Волгоградской области предлагают ужесточить режим самоизоляции В связи с осложняющейся обстановкой в регионе главный санитарный врач Ольга Зубарева направила в оперативный штаб ряд предложений по ужесточению режима самоизоляции. 27