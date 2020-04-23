Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ

Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля. Всего за этот период были госпитализированы 5,7 тысячи человек.
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с чего всё началось
Большинство пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких в Нью-Йорке, умерли, говорится в исследовании
 американских ученых.
РБКвчера в 12:07

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В США рассказали о высокой смертности от ИВЛ пациентов с COVID-19

Российская газетавчера в 21:22

В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ

РИА Новостивчера в 05:24

Аппараты вентиляции легких не спасли большинство зараженных коронавирусом

ИА Красная Веснавчера в 14:29

Стало известно о высокой смертности больных на ИВЛ

Lenta.ruвчера в 13:05

Ученые сообщили о 88% смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ в США

Газета.Ruвчера в 13:04

Американские ученые сообщили о смертности 88% больных COVID-19 на ИВЛ

РБКвчера в 12:07

В Нью-Йорке сообщили о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ

Известиявчера в 15:57
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Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Газета.Ru вчера в 06:27
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Общество

Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России

Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь вчера в 11:21
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Экономика

Кабмин утвердил программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 15:26
1K
Происшествия

На территории кемеровского кадетского училища загорелось здание

REGNUM 00:07
Здоровье

В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
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Общество

Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
10
Общество

В Чехии отменяется запрет на свободу передвижения

Прага, 24 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией.
REGNUM вчера в 18:36
13
Общество

Главврач московской больницы показал видео из переполненной реанимации

Главный врач московской клинической больницы №15 Валерий Вечорко сообщил об увеличении числа больных коронавирусом, поступающих в тяжелом состоянии, особо отметив, что это люди в возрасте до 40 лет.
Вести.Ru вчера в 11:00
1K
Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
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Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
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Экономика

Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru вчера в 22:06
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
2,9K
Политика

Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России

Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости вчера в 13:21
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Происшествия

В Забайкалье пожарные тушат огонь возле четырех сел

РИА Новости вчера в 22:30
Происшествия

В Новосибирской области загорелись 15 дачных домов

Пятнадцать дачных домов, по уточненным данным, загорелись в Мошковском районе Новосибирской области, проводится наращивание сил для тушения пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 05:35
1
Авто

Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»

Автоновости дня вчера в 03:01
14
Общество

В Самарской области умер первый пациент с коронавирусом

СОВА вчера в 14:50
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Происшествия

Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе

Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru 22 апреля в 06:24
14K
Энергетика

Белоруссия договорилась о прокачке нефти из Польши

Белоруссия до конца года намерена начать прокачку нефти в объеме около 100 тыс. тонн в месяц из Польши на свой нефтеперерабатывающий завод в Мозыре, договоренность с Варшавой уже достигнута, сообщил источник в нефтяной сфере республики.
Взгляд.ру вчера в 10:53
22
Общество

В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте

В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК вчера в 15:40
1,1K
Авто

Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели

Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru 22 апреля в 10:33
5
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 22 апреля в 10:23
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Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
2,5K
Общество

Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания

Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости вчера в 07:54
225
Происшествия

В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку

Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 22 апреля в 08:51
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Игры

Анонсирована пародийная Mass Effect — Minimal Affect

Игромания.ру вчера в 10:22
Здоровье

В Волгоградской области предлагают ужесточить режим самоизоляции

В связи с осложняющейся обстановкой в регионе главный санитарный врач Ольга Зубарева направила в оперативный штаб ряд предложений по ужесточению режима самоизоляции.
Южный Федеральный вчера в 21:04
27
Политика

Глава ДНР вернул Донецку дохрущёвское название

Ранее глава ЛНР вернул Луганску название Ворошиловград.
ИА Новороссия вчера в 16:01
Здоровье

В российской клинике начали применять новый способ лечения COVID-19

Новый способ лечения COVID-19 начали применять в российской клинике — Московском городском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Lenta.ru вчера в 03:25
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Главное