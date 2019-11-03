Американское издание The New York Times сообщило о задержании в Москве самолета с заболевшим военным атташе США. Ссылаясь на источники в американской администрации, газета утверждает, что вылет был задержан в августе «без причин».

В США рассказали о задержании в Москве рейса с американским атташе

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