Политика

ИзвестияИзвестияВ США рассказали о задержании в Москве рейса с американским атташе

Американское издание The New York Times сообщило о задержании в Москве самолета с заболевшим военным атташе США. Ссылаясь на источники в американской администрации, газета утверждает, что вылет был задержан в августе «без причин».
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