Политика
ИзвестияВ США рассказали о задержке в Москве рейса с американским атташе
Американское издание The New York Times сообщило о задержке в Москве самолета с заболевшим военным атташе США. Ссылаясь на источники в американской администрации, газета утверждает, что вылет был задержан в августе «без причин».
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СМИ узнали о проблемах с вылетом американского военного атташе из России в августе
Коммерсантъвчера в 16:35
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Политика
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В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»
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Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
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Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
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Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате
Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
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Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
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Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
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Российские водители смогут устанавливать в автомобили систему, контролирующую их состояние здоровья.
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Страшный нокаут в UFC: Кевин Ли победил Грегора Гиллеспи
Американец Кевин Ли победил соотечественника Грегора Гиллеспи на турнире UFC 244 в Нью-Йорке.
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Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Автоспорт
Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»
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Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
Транспорт
С 1 ноября водителям в России грозят новые штрафы
В России с 1 ноября начинают действовать новые штрафы для пассажирских автомобилей с 8 и более посадочными местами.
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Сын Хрущева согласился с испанскими СМИ о ненужности «Царь-бомбы»
Сын Никиты Хрущева Сергей прокомментировал статью испанского издания La Vanguardia, в которой отметили, что термоядерную бомбу невозможно было бы применить в реальной войне из-за ее габаритов.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
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Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
Армия и оружие
Госиспытания БМП-2М с гранатометом и «Корнетами» завершатся к декабрю
Новейшая боевая машина пехоты БМП-2М с гранатометом и ракетами «Корнет» пройдет все испытания к зиме.
Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Экономика
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Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes.
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
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Министерство строительства презентовало первый в России индекс качества городской среды, доля городов с благоприятной средой составила 23%.