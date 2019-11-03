Политика

ИзвестияИзвестияВ США рассказали о задержке в Москве рейса с американским атташе

Американское издание The New York Times сообщило о задержке в Москве самолета с заболевшим военным атташе США. Ссылаясь на источники в американской администрации, газета утверждает, что вылет был задержан в августе «без причин».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

NYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе

РБКвчера в 16:13

NYT сообщила о задержке в Москве самолета с заболевшим американским атташе

ТАССвчера в 18:12

СМИ узнали о проблемах с вылетом американского военного атташе из России в августе

Коммерсантъвчера в 16:35

Самолет с больным атташе США задержали в Москве

Lenta.ruвчера в 18:25

СМИ США утверждают, что в РФ летом задержали медэвакуацию военного атташе

News.ruвчера в 16:10

СМИ: в Москве задержали рейс с больным американским атташе

URA.Ruвчера в 17:47

Самолет с американским военным атташе задержали на несколько часов в Москве «без видимой причины»

Эхо Москвывчера в 18:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 00:31, Ашберн
Политика

Норвежский политик высказалась за отмену антироссийских санкций

Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций.
RT на русском вчера в 23:47
Шоу-бизнес

Воеводина впервые показала сына от экс-короля Малайзии

Оксана Воеводина ответила подписчикам, почему экс-король Малайзии после расставания с супругой предпочел отказаться от маленького сына.
Пятый канал вчера в 12:37
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии

Телеканал «Звезда» опубликовал видео с места убийства руководителя Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата на западе Москвы.
Взгляд.ру вчера в 15:55
Общество

В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»

В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток вчера в 03:42
Фигурное катание

Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском вчера в 15:51
Политика

Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию

Вести.Ru вчера в 14:21
Политика

Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате

Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Вести.Ru вчера в 10:37
Происшествия

Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет

Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 09:10
Футбол

Агент: «У меня было предложение для Дзюбы из Китая. Ему предлагали зарплату 7 миллионов евро»

Матч ТВ вчера в 16:27
Политика

Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
REGNUM вчера в 04:02
Происшествия

В Жуковском горит склад на площади более 1,5 тыс. кв. м

Пожар возник на складе в Жуковском, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 23:51
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 18:33
Шоу-бизнес

Пугачева пообещала не выходить на сцену до 80 лет

Не выступать с концертами до исполнения 80 лет пообещала советская и российская певица Алла Пугачева.
REGNUM 00:19
Гаджеты

Gigabyte Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box: самая мощная внешняя видеокарта

3DNews 01 ноября в 16:17
Технологии

Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь

Российские водители смогут устанавливать в автомобили систему, контролирующую их состояние здоровья.
Lenta.ru вчера в 21:09
Единоборства

Страшный нокаут в UFC: Кевин Ли победил Грегора Гиллеспи

Американец Кевин Ли победил соотечественника Грегора Гиллеспи на турнире UFC 244 в Нью-Йорке.
Спорт-Экспресс вчера в 22:35
Хоккей

Шайба Радулова помогла «Далласу» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ

РБК вчера в 23:22
Общество

Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:55
Автоспорт

Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»

Финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США.
Коммерсантъ вчера в 18:38
Экономика

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM 31 октября в 18:24
Транспорт

С 1 ноября водителям в России грозят новые штрафы

В России с 1 ноября начинают действовать новые штрафы для пассажирских автомобилей с 8 и более посадочными местами.
Новые автомобили вчера в 06:08
Политика

Сын Хрущева согласился с испанскими СМИ о ненужности «Царь-бомбы»

Сын Никиты Хрущева Сергей прокомментировал статью испанского издания La Vanguardia, в которой отметили, что термоядерную бомбу невозможно было бы применить в реальной войне из-за ее габаритов.
Московский Комсомолец вчера в 15:13
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru 01 ноября в 15:25
Политика

Финляндия оплатит разминирование Донбасса

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Lenta.ru вчера в 05:01
Армия и оружие

Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу

Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
Известия вчера в 16:48
Армия и оружие

Госиспытания БМП-2М с гранатометом и «Корнетами» завершатся к декабрю

Новейшая боевая машина пехоты БМП-2М с гранатометом и ракетами «Корнет» пройдет все испытания к зиме.
Известия вчера в 22:43
Политика

Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия вчера в 19:14
Экономика

Состояние Илона Маска возросло на $2 млрд

Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes.
Газета.Ru вчера в 23:12
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru вчера в 13:09
Общество

Минстрой опубликовал первый индекс качества городской среды

Министерство строительства презентовало первый в России индекс качества городской среды, доля городов с благоприятной средой составила 23%.
RT на русском 01 ноября в 17:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное