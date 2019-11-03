Американское издание The New York Times сообщило о задержке в Москве самолета с заболевшим военным атташе США. Ссылаясь на источники в американской администрации, газета утверждает, что вылет был задержан в августе «без причин».

В США рассказали о задержке в Москве рейса с американским атташе

Происшествия Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы центра «Э» Ингушетии Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин проконтролирует расследование убийства начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве 2 ноября.

Технологии Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь Российские водители смогут устанавливать в автомобили систему, контролирующую их состояние здоровья.

Общество Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.

Футбол Заявление ФК «Ростов» о ситуации с болельщиком клуба Сегодня, 2 ноября, на одном из интернет-порталов была опубликована статья, в которой описана ситуация, якобы возникшая между болельщиком «Ростова» и отделом по работе с болельщиками «Краснодара».

Здоровье Врач предупредил об опасности аномального тепла в ноябре Врач-терапевт Виктор Лившин рассказал "Вечерней Москве", как аномальное тепло в ноябре отразится на самочувствии жителей Центральной России.

Политика WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера.

Экономика Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.

Общество Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.

Транспорт В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.

Шоу-бизнес Александр Градский отмечает 70-летний юбилей 3 ноября исполняется 70 лет народному артисту России Александру Градскому.

Происшествия В Находке возобновили поиски моряка с танкера «Залив Америка» Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

Политика Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.

Происшествия На западе Москвы неизвестный стрелял в двух мужчин Неизвестный стрелял в двух мужчин на западе Москвы, один из них погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления полиции.

Происшествия В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.

Политика Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.

Политика Украина закрыла небо и судоходство в Черном море из-за военных учений Киев объявил о закрытии неба и запрете судоходства в северной части Черного моря по причине проведения стрельб.

Происшествия В Самарской области в результате ДТП перевернулся автобус с детьми В Самарской области микроавтобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем Lada Largus.

Политика Норвежский политик заявила о важности снятия санкций с России Во время празднования 75-летнего юбилея освобождения Восточного Финнмарка в Норвегии прошла двухдневная конференция с Россией, в ходе которой политик заявила о важности снятия санкций с Москвы.

Происшествия Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.

Общество В Москву идет аномальное субтропическое тепло На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".

Шоу-бизнес Пугачева заявила, что уходит со сцены Певица Алла Пугачева решила, что больше не будет выступать на сцене в ближайшие 10 лет — до 80-летнего юбилея.