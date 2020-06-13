Армия и оружие
Газета.RuВ США рассказали, почему России стоит опасаться вторжения НАТО
России стоит опасаться вторжения альянса НАТО, так как на протяжении последних веков на страну уже нападали со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и США. Об этом пишет американский публицист Питер Сучиу для National Interest.
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
Так, в статье для National Interest 9 июня эксперт напоминает, что в 1918 году американские военные оказались в России и сражались против большевиков, хотя изначально должны были мешать наступлению немцев в ходе Первой мировой войны.Известиявчера в 19:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Общество
Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
RT на русском вчера в 23:04
Общество
В МВД России отметили снижение числа преступлений в мае
В России общее число преступлений, совершенных за май текущего года, снизилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Известия 04:07
Политика
Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой
Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ вчера в 10:28
Происшествия
В Крыму посадили под арест подозреваемых в подготовке теракта
Суд заключил под стражу трех подозреваемых в подготовке теракта в Симферополе.
BFM.ru вчера в 11:39
Происшествия
На французской атомной подводной лодке произошел пожар
Коммерсантъ вчера в 15:35
Фигурное катание
Плющенко: «Трусова сделала новый четверной прыжок»
Напомним, уроженка Рязани Трусова владеет четверным лутцем, флипом, тулупом и сальховом.
62инфо 02:28
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Известия вчера в 23:37
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют жару в европейской части России
Москва, 13 июня 2020, 03:13 — REGNUM С 16 июня, на европейской части страны вновь прогнозируется повышенная температура воздуха на 2—4°С. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.
REGNUM вчера в 20:13
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС в связи с пожаром на ГРС
В Казани в связи с пожаром на газораспределительной станции ввели режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
RT на русском 02:14
Авто
Названы нововведения, которые с 1 июля ожидают водителей
На территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов.
Новые автомобили 00:51
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Общество
Школьники получат аттестаты без экзаменов
Российские школьники получат аттестаты в этом году без сдачи экзаменов. Такое распоряжение подписал премьер России Михаил Мишустин.
Капитал страны 11 июня в 05:05
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
Свободная Пресса вчера в 20:52
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru вчера в 08:45
Общество
В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом
За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК вчера в 03:49
Общество
За сутки в России умерли 114 пациентов с коронавирусом
В России за сутки скончались 114 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.
RT на русском 03:56
Общество
В России выявили 8706 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 34,1% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:52
Здоровье
Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин
Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета вчера в 21:30
Общество
В России выявили еще 8706 случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки коронавирус диагностировали у 8706 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РБК 03:48
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 11 июня в 15:33
Футбол
«Заря» – «Динамо» Киев: центральный матч тура
В центральном поединке 26-го тура чемпионата Украины 13 июня сыграют луганская «Заря» и киевское «Динамо» - мы составили прогноз.
Все про Спорт ру вчера в 01:31
Футбол
Юрий Белоус: Идея Федуна передать «Спартак» болельщикам утопична
Бывший генеральный директор «Москвы» и «Ростова» поделился мнением о планах владельца красно-белых Леонида Федуна.
Советский спорт 02:44
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного.
BFM.ru вчера в 22:38
Хоккей
СКА обменял Прохоркина в «Магнитку»
Sports.ru 11 июня в 11:57
Политика
Абхазия продлила закрытие границы с Россией
Абхазия продлила закрытие границы с РФ из-за ситуации с COVID-19 до 1 июля, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске прокомментировал роман дочери с Кириллом Андреевым
Именно поэтому поклонники певицы не исключают возможность романа с Кириллом Андреевым.
Территория новостей 03:17
Политика
США обнародуют расширенную версию доклада Мюллера по делу о России
Минюст США объявил о том, что скоро опубликует расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о "российском вмешательстве", сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 03:27
Культура
Стримера забанили на Twitch из-за видео с гориллами
Бывший профессиональный игрок в Overwatch Феликс xQc Ленгьел получил 24-часовой бан на Twitch из-за того, что случайно показал несколько секунд видео, на котором спаривались гориллы.
CyberSport.ru вчера в 06:15
Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в зарубежных странах показывает, что активность коронавируса в жаркую погоду не снижается.
REGNUM вчера в 11:47
Армия и оружие
В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны
Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
ИА Красная Весна вчера в 11:56