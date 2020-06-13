с чего всё началось

России стоит опасаться вторжения альянса НАТО, так как на протяжении последних веков на страну уже нападали со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и США. Об этом пишет американский публицист Питер Сучиу для National Interest.

В США рассказали, почему России стоит опасаться вторжения НАТО

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