В США допускают введение санкций против Белоруссии из-за протестов
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Помпео подчеркнул, что США хотят «хорошего результата» для народа республики и будут действовать, исходя их этого. Он также допустил введение санкций и приостановку поставок нефти Белоруссии в связи с последними событиями в этой стране.В источнике
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