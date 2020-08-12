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Комсомольская правда
Комсомольская правда

В США допускают введение санкций против Белоруссии из-за протестов

Помпео подчеркнул, что США хотят «хорошего результата» для народа республики и будут действовать, исходя их этого. Он также допустил введение санкций и приостановку поставок нефти Белоруссии в связи с последними событиями в этой стране.В источнике
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Московский Комсомолец

Оценена реальность санкций против Белоруссии

Московский Комсомолец10:49
Коммерсантъ

Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии

Коммерсантъ19:22
RT на русском

Помпео прокомментировал ситуацию в Белоруссии

RT на русском20:24
РБК

Помпео допустил введение санкций против Белоруссии

РБК19:41
РИА Новости

США пригрозили приостановкой поставкок нефти в Белоруссию

РИА Новости19:28
ТАСС

Помпео допустил введение санкций и приостановку поставок нефти в Белоруссию

ТАСС19:25
Газета.Ru

В США не исключают введение санкций против Белоруссии

Газета.Ru02:34
КП - Беларусь

Помпео: В связи с событиями в Беларуси США могут ввести санкции и приостановить поставки нефти

КП - Беларусь04:03

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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В России предложили ввести новую выплату для граждан с низким доходом

Деньги помогут гражданам с небольшим доходом, а также будут стимулировать рост потребительской активности, отметил в беседе с НСН научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Политика Сегодня02:35
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Госпитализацию Ефремова связали со злоупотреблением алкоголем

У актера Михаила Ефремова, госпитализированного из здания суда в Боткинскую больницу, предположительно, мог развиться стеноз сосудов на фоне злоупотребления алкоголем, заявил знакомый с ситуацией источник.
Взгляд.ру11:37
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Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
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СК задержал трех участников банды террористов в калмыцкой колонии

Следственный комитет России сообщил о задержании еще троих фигурантов уголовного дела о террористической организации, действовавшей на территории яшкульской исправительной колонии в Калмыкии.
Взгляд.ру10:30

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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