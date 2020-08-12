В США допускают введение санкций против Белоруссии из-за протестов

Помпео подчеркнул, что США хотят «хорошего результата» для народа республики и будут действовать, исходя их этого. Он также допустил введение санкций и приостановку поставок нефти Белоруссии в связи с последними событиями в этой стране.