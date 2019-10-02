Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны

В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»). Об этом на своей странице в Twitter написал журналист издания The Hartford Courant Дэвид Оуэнс. Инцидент произошел в аэропорту города Хартфорд, штат Коннектикут.
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В США бомбардировщик времен Второй мировой рухнул вместе с людьми

Вести.Ru00:15

Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США

РБКвчера в 20:37

В США число погибших после крушения бомбардировщика B-17 возросло до семи

РИА Новостивчера в 18:52

Жертвами крушения бомбардировщика времен ВОВ в США числятся 7 человек

Московский Комсомолецвчера в 19:46

При крушении бомбардировщика времен Второй мировой войны в США погибли 7 человек

Lenta.ruвчера в 19:23

NBC: семь человек погибли при крушении бомбардировщика времен Второй мировой в США

ТАССвчера в 18:59

При крушении бомбардировщика времён Второй мировой в США погибло 7 человек

Life.ruвчера в 19:59
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Общество

Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке

Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM вчера в 20:10
Происшествия

В Москве женщина умерла после пластики груди

Московский Комсомолец вчера в 05:53
Спорт

Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами

Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Батрутдинов признался в любви, но не Бузовой

Юморист опубликовал трогательное фото Тимура Батрутдинова давно пытаются женить и старательно ищут невест, но пока 41-летний юморист непреклонен.
WomanHit.ru 30 сентября в 10:11
Происшествия

Следователи работают на месте обнаружения тела Натальи Устиновой

Сиб.фм 01 октября в 08:00
Спорт

Олимпийский чемпион потребовал отстранения России от Игр

Олимпийский чемпион из Швеции, известный своей страстной «любовью» к России и допингу, потребовал от WADA немедленно отстранить российских спортсменов от участия в летней Олимпиаде-2020.
Deita.ru вчера в 21:45
Транспорт

ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду

Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru вчера в 06:11
Политика

Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов

Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
Армия и оружие

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru вчера в 06:49
Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс вчера в 10:30
Армия и оружие

Китайские гиперзвуковые блоки ракет показали на параде в Пекине

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, одной из основных новинок можно считать баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-17" с установленным гиперзвуковым блоком.
Российская газета 01 октября в 04:17
Технологии

Хакатон «Цифрового прорыва» в Казани вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Финальный хакатон всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который завершился 29 сентября в Казани, попал в Книгу рекордов Гинесса.
КП - Казань 30 сентября в 07:51
Футбол

Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь

Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 вчера в 06:19
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка.
Lenta.ru вчера в 22:19
Наука

Средневековая чума пришла в Европу из Поволжья

МИР 24 вчера в 05:55
Здоровье

Названы продукты, которые вернут спокойствие при стрессе

Специалисты в области питания назвали продукты, которые помогут сохранить спокойствие и уравновешенность при стрессе, сообщает МедикФорум.
Слово и Дело вчера в 20:26
Культура

Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ

Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
РБК вчера в 18:31
Здоровье

В ВОЗ отметили снижение потребления алкоголя и смертности в России

ВОЗ напомнила, что с 2003 года в России постепенно поднимали акцизы, ввели минимальную розничную цена на водку и затем на другие спиртные напитки, внедрили систему мониторинга производства и продажи продукции, а также ограничили продажу алкоголя в вечернее время.
РИА Новости 01 октября в 15:05
Авто

Volkswagen сделает Skoda конкурентом для бюджетных Hyundai и Kia

Тарантас Ньюс 30 сентября в 14:03
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Шоу-бизнес

Появилось новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками

ФАН вчера в 12:34
Общество

Чеченец извинился перед Кадыровым за слезы на свадьбе сестры

Lenta.ru вчера в 10:52
Политика

Появилось видео с митинга против «капитуляции» из-за Донбасса в Киеве

РБК вчера в 17:56
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец вчера в 07:02
Политика

Большинство жителей бывшей ГДР оказались недовольны жизнью в Германии

58% опрошенных заявили, что в современной Германии они защищены от так называемого государственного произвола не лучше, чем во времена ГДР, а 52% недовольны тем, как «в ФРГ работает демократия».
Известия вчера в 05:54
Политика

Путин объяснил необходимость ухода России от доллара

Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru вчера в 08:22
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Политика

Посол США прокомментировал визовый скандал с Россией

Подробнее: "МИД РФ заявил о развязанной США визовой войне"
Московский Комсомолец вчера в 14:53
Шоу-бизнес

Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем

Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва вчера в 12:07
Транспорт

Юрий Трутнев доходчиво объяснил Гуменюку, на что тратить деньги

Восток-Медиа 00:12
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