Происшествия
Lenta.ruВ США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»). Об этом на своей странице в Twitter написал журналист издания The Hartford Courant Дэвид Оуэнс. Инцидент произошел в аэропорту города Хартфорд, штат Коннектикут.
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Жертвами крушения бомбардировщика времен ВОВ в США числятся 7 человек
Московский Комсомолецвчера в 19:46
При крушении бомбардировщика времен Второй мировой войны в США погибли 7 человек
Lenta.ruвчера в 19:23
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Общество
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
Происшествия
В Москве женщина умерла после пластики груди
Спорт
Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами
Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Батрутдинов признался в любви, но не Бузовой
Юморист опубликовал трогательное фото Тимура Батрутдинова давно пытаются женить и старательно ищут невест, но пока 41-летний юморист непреклонен.
Происшествия
Следователи работают на месте обнаружения тела Натальи Устиновой
Спорт
Олимпийский чемпион потребовал отстранения России от Игр
Олимпийский чемпион из Швеции, известный своей страстной «любовью» к России и допингу, потребовал от WADA немедленно отстранить российских спортсменов от участия в летней Олимпиаде-2020.
Транспорт
ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Армия и оружие
Китайские гиперзвуковые блоки ракет показали на параде в Пекине
Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, одной из основных новинок можно считать баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-17" с установленным гиперзвуковым блоком.
Технологии
Хакатон «Цифрового прорыва» в Казани вошел в Книгу рекордов Гиннесса
Финальный хакатон всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который завершился 29 сентября в Казани, попал в Книгу рекордов Гинесса.
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка.
Наука
Средневековая чума пришла в Европу из Поволжья
Здоровье
Названы продукты, которые вернут спокойствие при стрессе
Специалисты в области питания назвали продукты, которые помогут сохранить спокойствие и уравновешенность при стрессе, сообщает МедикФорум.
Культура
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
Здоровье
В ВОЗ отметили снижение потребления алкоголя и смертности в России
ВОЗ напомнила, что с 2003 года в России постепенно поднимали акцизы, ввели минимальную розничную цена на водку и затем на другие спиртные напитки, внедрили систему мониторинга производства и продажи продукции, а также ограничили продажу алкоголя в вечернее время.
Авто
Volkswagen сделает Skoda конкурентом для бюджетных Hyundai и Kia
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Шоу-бизнес
Появилось новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Общество
Чеченец извинился перед Кадыровым за слезы на свадьбе сестры
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Политика
Большинство жителей бывшей ГДР оказались недовольны жизнью в Германии
58% опрошенных заявили, что в современной Германии они защищены от так называемого государственного произвола не лучше, чем во времена ГДР, а 52% недовольны тем, как «в ФРГ работает демократия».
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
Политика
Посол США прокомментировал визовый скандал с Россией
Подробнее: "МИД РФ заявил о развязанной США визовой войне"
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем
Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
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