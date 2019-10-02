В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»). Об этом на своей странице в Twitter написал журналист издания The Hartford Courant Дэвид Оуэнс. Инцидент произошел в аэропорту города Хартфорд, штат Коннектикут.

В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны

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