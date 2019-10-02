Происшествия
Lenta.ruВ США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»). Об этом на своей странице в Twitter написал журналист издания The Hartford Courant Дэвид Оуэнс. Инцидент произошел в аэропорту города Хартфорд, штат Коннектикут.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 20:20, Ашберн
Кино
В Сети опубликовали первый трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби
На YouTube опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы" от DC Entertainment с Марго Робби в главной роли.
РИА Новости 06:32
Происшествия
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 15:24
Происшествия
Женщина залезла в вольер ко льву в зоопарке Нью-Йорка
Полиция Нью-Йорка разыскивает посетительницу зоопарка в Бронксе, которая залезла в вольер со львом.
Москва 24 07:37
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Шоу-бизнес
Алена Водонаева удивила появлением на снимке третьей ноги
Необычная фотография, на которой у фотомодели вдруг появилась третья нога, была опубликована в личной страничке Алены Водонаевой в Instagram.
Регион online 30 сентября в 12:17
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота, рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.
Известия вчера в 23:15
Происшествия
Суд арестовал замгендиректора «Аэрофлота» Александрова
Басманный суд Москвы заключил под стражу до 30 ноября заместителя генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова по правовым и имущественным вопросам в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
BFM.ru 12:18
Финансы
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 10:17
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Политика
Зеленский подтвердил согласие с «формулой Штайнмайера»
Ранее источники сообщили, что делегация Украины и все остальные участники заседания контактной группы в Минске по Донбассу подписали «формулу Штайнмайера».
Взгляд.ру вчера в 12:12
Экономика
Клиенты Сбербанка попали на черный рынок
Утечка затронула владельцев кредитных карт Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке.
Коммерсантъ 18:43
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02
Здоровье
В регионах России появятся свои программы развития паллиативной помощи
Команда проекта ОНФ «Регион заботы» разработала для регионов индивидуальные программы развития паллиативной медицинской помощи на 2020—2024 годы.
RT на русском 00:00
Здоровье
В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома
Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
Росбалт 09:36
Политика
В МИД России сообщили о предполагаемом преемнике Хантсмана
Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что посла США в России Джона Хантсмана заменит «хорошо известный представитель администрации» Соединённых Штатов.
RT на русском 09:45
Политика
В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в крушении MH17
Нижняя палата представителей Нидерландов потребовала подробнее расследовать роль Украины в катастрофе рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, передает портал nos.nl.
Радио Sputnik 03:07
Гаджеты
Garmin запускает умные часы MARQ Commander
У Garmin есть своя ниша на рынке умных часов для людей, которым действительно небезразличны собираемые устройством данные — расстояние, высота, темп и т.д. Таким образом, компания вкладывает много усилий в свои премиальные продукты, такие как модельный ряд MARQ и его последней моделью под названием MARQ Commander.
ГЛАС.RU 09:01
Здоровье
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM 20:10
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль 13:21
Авто
Объявлены российские цены и комплектации нового Toyota RAV4
Начался прием в российских дилерских центрах на пятое поколение кроссовера Toyota RAV4, выпуск которого начался на Петербургском заводе.
32CARS.ru вчера в 02:50
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Культура
Скончался знаменитый чешский певец Карел Готт
Восток-Медиа 10:59
Политика
Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии
58 процентов заявили, что не лучше защищены от государственного произвола, чем во времена ГДР, еще 52 процента респондентов остались недовольны тем, как работает демократия в стране.
Lenta.ru 08:31
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
РБК 17:01
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время 12:49
Футбол
«Арсенал» — «Стандард»: закрепление пройденного материала
Предлагаем прогноз на матч Лиги Европы, в котором 3 октября «Арсенал» принимает «Стандард».
Все про Спорт ру 13:57
Шоу-бизнес
ГИБДД начала проверку в отношении Боярского
Петербургские автоинспекторы инициировали проверку по факту появления в Сети снимка, на котором человек, похожий на Михаила Боярского, припарковал Мерседес на встречной и выделенной для пассажирского транспорта полосе, сообщает Interfax.
Рамблер 02:43
Здоровье
Увольнение медиков пока не принято руководством НМИЦ имени Блохина
Увольнение медиков пока не принято руководством НМИЦ имени Блохина В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина (НМИЦ) "Ъ" сообщили, что дети не останутся без медицинской помощи, даже если уволятся пять написавших соответствующие заявления врачей.
Коммерсантъ вчера в 11:45