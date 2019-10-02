Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.

В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17

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