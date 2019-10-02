Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17

Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.
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При крушении бомбардировщика времен Второй мировой в США погибли 7 человек

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Пять человек погибли при аварии бомбардировщика времен Второй мировой в США

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В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны

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В США разбился бомбардировщик B-17, есть жертвы

Московский Комсомолец11:46

В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой

ТАСС11:18

В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны

РБК12:07

В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17

РИА Новости10:37
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Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
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Происшествия

Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка

Власти, полиция и педагоги выясняют обстоятельства инцидента в одной из школ Владимира, где восьмиклассник пришел в школу с топором, сообщил РИА Новости региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев.
РИА Новости 16:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану

Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.
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Медведев поручил Минфину удвоить расходы по развитию села

Премьер Дмитрий Медведев поручил Минфину удвоить расходы на госпрограмму по комплексному развитию села, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с господином Медведевым.
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Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

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На космодроме Восточный обнаружили критический дефект

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NASA опубликовало загадочные звуки, записанные на Марсе

Загадочные звуки, который записал посадочный модуль InSight опубликовало NASA.
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Политика

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
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ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»

ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.
РБК 16:14
Шоу-бизнес

Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
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Netflix опубликовал трейлер нового фильма Майкла Бэя

RuNews24.ru 03:31
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Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой

"Формула Штайнмайера" является уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений, заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 17:00
Происшествия

Грузовой автомобиль сбил крокодила в Подмосковье

Крокодил погиб в результате наезда на него грузового автомобиля в Московской области.
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Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

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Появилось видео с митинга против «капитуляции» из-за Донбасса в Киеве

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Соболев заявил, что не хочет переходить в «Зенит» или ЦСКА

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, где хочет продолжить карьеру.
Матч ТВ 08:15
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Трамп заявил о желании поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что налаживание отношений с Россией станет разумным шагом, передает «РИА Новости».
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Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
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Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ

Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
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«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»

Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
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Пыль от падения метеорита, убившего динозавров, могла достичь Луны

Пыль, которую поднял упавший метеорит, взметнулась так высоко, что достигла Луны, сообщает The New York Times.
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В Кремле прокомментировали подписание Украиной «формулы Штайнмайера»

Офпред Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Москва одобряет подписание Киевом «формулы Штайнмайера» и надеется на скорое проведение встречи в «нормандском формате».
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США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС

Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что власти США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
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ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду

Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.
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Названы наиболее страдающие от изменения климата города России

Из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота, рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.
Известия вчера в 23:15
Футбол

Артем Дзюба: Когда видел Малкома? У него неприятная травма для футбола

Автор первого гола в ворота «Бенфики» (3:1) Артем Дзюба рассказал о причинах победы над португальской командой, а также поделился новостями о восстановлении полузащитника «Зенита» Малкома, который сыграл лишь два матча за петербургский клуб и не тренируется с командой с середины августа.
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Путин сообщил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной

Россия готова продлить контракт на прокачку газа с Украиной в случае, если Москва и Киев не подпишут новый договор, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 16:30
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