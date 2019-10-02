Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17

Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.
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Пять человек погибли при аварии бомбардировщика времен Второй мировой в США

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В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны

Lenta.ru11:02

В США разбился бомбардировщик B-17, есть жертвы

Московский Комсомолец11:46

«Летающая крепость» пала. Бомбардировщик времен Второй мировой разбился у аэропорта в штате Коннектикут в США

Фонтанка.Ру11:40

В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой

ТАСС11:18

В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны

РБК12:07

В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17

РИА Новости10:37
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Американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинистё сообщил, что Вашингтон не допустит вмешательства в дела Арктики со стороны стран за пределами региона.
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Куратор санкционной политики США уйдет в отставку

Замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер уйдет в отставку, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных сотрудников ведомства.
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Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

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Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
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В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома

Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
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Суд арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота»

Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова.
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Зеленский подтвердил согласие с «формулой Штайнмайера»

Ранее источники сообщили, что делегация Украины и все остальные участники заседания контактной группы в Минске по Донбассу подписали «формулу Штайнмайера».
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Путин поручил «не допустить фокусов» с доплатами врачам

Президент России Владимир Путин поручил проследить, чтобы увеличение оклада медработников не сказалось на размере компенсационных выплат.
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Три новые станции метро в Петербурге планируется открыть 3 октября

РИА Новости 02:00
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Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами

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В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди

В Москве 31-летняя женщина скончалась после пластической операции по коррекции груди, сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.
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Зырянов назвал причины разгрома от «Бенфики»

Наставник молодежного состава «Зенита» Константин Зырянов рассказал о причинах крупного поражения его подопечных в матче Юношеской лиги УЕФА против «Бенфики».
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Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
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Песков опроверг отставку главы ФСИН Корниенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг отставку главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
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Европейские фондовые рынки закрылись в минусе

Как стало известно во вторник, индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый IHS Markit, в производственном секторе еврозоны в сентябре 2019 года уменьшился до 45,7 пункта с августовских 47 пунктов, что немного выше первоначальной оценки на уровне 45,6 пункта, но является минимальной отметкой с октября 2012 года.
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Олимпийский чемпион призвал отстранить всех российских спортсменов

Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон призвал отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
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Сын Роберта Кеннеди назвал имя настоящего убийцы своего отца

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Женский оргазм появился в процессе эволюции

К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
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Пассажиры предотвратили убийство в вагоне российского поезда

Как говорится в сообщении, ехавший в поезде мужчина зашел в вагон-ресторан, поссорился там с другим пассажиром и захотел его убить.
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Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ

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Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь

Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
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Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Джонсон снова захотел приостановить работу парламента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет приостановить работу парламента страны с 8 по 14 октября.
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В Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна

В Саратове 30-летний мужчина выпал из окна девятого этажа.
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Подозреваемые в убийстве полицейские из Саратовской области уволены

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Водители требуют от Volkswagen компенсацию

Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».
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Мария Миронова стала мамой в 46 лет

Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
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Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.
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