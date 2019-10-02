Происшествия
РИА НовостиВ США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17
Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.
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Культура
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Ведомости 14:45
Политика
Трамп выступил против вмешательства третьих стран в дела Арктики
Американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинистё сообщил, что Вашингтон не допустит вмешательства в дела Арктики со стороны стран за пределами региона.
RT на русском 14:57
Политика
Куратор санкционной политики США уйдет в отставку
Замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер уйдет в отставку, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных сотрудников ведомства.
Ведомости 12:58
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК 04:45
Здоровье
В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома
Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
Росбалт 09:36
Происшествия
Суд арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота»
Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова.
Взгляд.ру 12:23
Политика
Зеленский подтвердил согласие с «формулой Штайнмайера»
Ранее источники сообщили, что делегация Украины и все остальные участники заседания контактной группы в Минске по Донбассу подписали «формулу Штайнмайера».
Взгляд.ру вчера в 12:12
Политика
Путин поручил «не допустить фокусов» с доплатами врачам
Президент России Владимир Путин поручил проследить, чтобы увеличение оклада медработников не сказалось на размере компенсационных выплат.
РИА Новости 15:15
Гаджеты
Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами
Коммерсантъ 13:28
Происшествия
В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди
В Москве 31-летняя женщина скончалась после пластической операции по коррекции груди, сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.
РИА Новости 05:52
Футбол
Зырянов назвал причины разгрома от «Бенфики»
Наставник молодежного состава «Зенита» Константин Зырянов рассказал о причинах крупного поражения его подопечных в матче Юношеской лиги УЕФА против «Бенфики».
Петербургский дневник 11:27
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Политика
Песков опроверг отставку главы ФСИН Корниенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг отставку главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Life.ru 05:59
Финансы
Европейские фондовые рынки закрылись в минусе
Как стало известно во вторник, индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый IHS Markit, в производственном секторе еврозоны в сентябре 2019 года уменьшился до 45,7 пункта с августовских 47 пунктов, что немного выше первоначальной оценки на уровне 45,6 пункта, но является минимальной отметкой с октября 2012 года.
Финмаркет 01:12
Спорт
Олимпийский чемпион призвал отстранить всех российских спортсменов
Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон призвал отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
РБК 12:49
Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop вчера в 11:56
Происшествия
Пассажиры предотвратили убийство в вагоне российского поезда
Как говорится в сообщении, ехавший в поезде мужчина зашел в вагон-ресторан, поссорился там с другим пассажиром и захотел его убить.
Lenta.ru 14:13
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 06:19
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
Политика
Джонсон снова захотел приостановить работу парламента
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет приостановить работу парламента страны с 8 по 14 октября.
Rambler News Service 13:57
Происшествия
В Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна
В Саратове 30-летний мужчина выпал из окна девятого этажа.
Известия вчера в 17:47
Авто
Водители требуют от Volkswagen компенсацию
Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».
Expert.ru 30 сентября в 06:34
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Здоровье
Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона
Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.
Кубанские новости вчера в 05:59