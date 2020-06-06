Происшествия
РИА НовостиВ США разбился двухмоторный самолет
По меньшей мере пять человек погибли при крушении двухмоторного самолета Piper PA-31T в штате Джорджия на юго-востоке США, сообщает телеканал Fox 5 со ссылкой на власти.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 04:17, Ашберн
Общество
В Ленобласти ещё 51 человек заразился коронавирусом
За сутки выписали 128 пациентов, зафиксирован один случай летального исхода. В Петербурге также 347 новых случае заражения коронавирусом.
Piter.tv 03:42
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
Здоровье
Ускорились темпы распространения коронавируса в мире
В первую неделю мая прирост случаев инфицирования коронавирусом составлял около 86 тысяч зараженных ежедневно.
Комсомольская правда 03:09
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
Кино
Премьера «Довода» станет причиной открытия 90% кинотеатров
Представители компании АМС сообщают, что если после открытия кинотеатров хоть у одного посетителя будет обнаружен коронавирус нового типа, просмотровые залы будут вынуждены вновь закрыть свои двери.
NewInform вчера в 10:57
Общество
Более 8,7 тыс. новых носителей коронавируса выявлено в 85 регионах РФ
Новые случаи заражения подтверждены в 85 регионах, сообщает 5 июня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 04:23
Политика
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
RT на русском вчера в 18:14
Общество
Против Николая Платошкина возбуждено два уголовных дела
Николая Платошкина доставили в Следственный комитет Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что возбуждено два уголовных дела: Склонение или иное вовлечение к совершению массовых беспорядков (части 1.1 статьи 212 УК РФ) и публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (207.1 УК РФ).
Свободная Пресса 04 июня в 12:05
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в Россию
Российская газета вчера в 17:15
Общество
Суд запретил Варваре Карауловой покидать дом ночью до 2029 года
Девушку арестовали и приговорили к реальному сроку. В апреле 2019 года Караулову освободили условно-досрочно.
Snob.ru 04 июня в 12:07
Общество
Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры
Ридус вчера в 15:41
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Общество
Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 100 тысяч
RT на русском 02:40
Происшествия
Лжехирург Алена Верди впала в кому
Как пишут СМИ,Верди госпитализировали 1 июня в одну из больниц Краснодара, она находится в отделении анестезиологии-реанимации на ИВЛ.
ВК Пресс вчера в 03:20
Здоровье
Ведерников усилил требования к профилактике распространения КОВИД среди медиков
По инициативе Михаила Ведерникова в указ о мерах по противодействию КОВИД были внесены изменения, касающиеся усиления требований по профилактике и снижению рисков распространения инфекции среди медицинских и социальных работников.
Невские Новости 03:32
Футбол
Вернер согласился перейти в «Челси»
Metaratings 04 июня в 15:52
Общество
За минувшие сутки в России умерло 197 инфицированных «ковидом» людей
Число инфицированных людей увеличилось на 8 855 человек.
Регион online 03:55
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей
Четверо детей жили с ними, а еще пятеро были на воспитании у родственников.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Здоровье
Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса
Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru 01:58
Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Общество
Китайцы рассказали, за что обожают российскую колбасу
В Китае есть много видов этого продукта, но именно российскую колбасу отличает наличие большого количества мяса - жирного, с ярко выраженным вкусом, китайская же в основном сделана из постного мяса, пояснил журналист.
Газета.Ru 03:03
Культура
Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть
Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть.
Взгляд.ру 04 июня в 07:09
Общество
Введенные в России ограничения из-за коронавируса признаны законными
Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными ограничительные меры, введенные в субъектах Российской Федерации, в том числе, в Москве, из-за распространения коронавируса нового типа.
Вести.Ru вчера в 16:54
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Известия вчера в 09:50
Общество
Релизный трейлер сборника ремастеров Command & Conquer
Cyber.sports.ru 01:53
Политика
Байден собрал голоса для выдвижения в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден получил достаточно голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии, передает Associated Press (AP).
Коммерсантъ вчера в 23:02
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Общество
Скончались двое жителей Тульской области, больных коронавирусом
В пятницу в Тульской области скончались 2 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирус".
Тульские Известия 03:43
Происшествия
В Башкирии пропал шестилетний ребенок
Независимая Уральская газета 02:31
Происшествия
Следствие назначило почерковедческую экспертизу по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова
Чтобы разобраться в ситуации, следствие назначило экспертизу и теперь собирает образцы почерка фигурантов.
Эхо Москвы 04:01