Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ США разбился истребитель F-22

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде. Как сообщается на сайте военной базы Эглин, самолет выполнял тренировочный полет. Пилот катапультировался и был доставлен в госпиталь при базе.
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В США разбился истребитель F-22

РБК14:15

Американский истребитель F-22 потерпел крушение во Флориде

Газета.Ru12:38

Истребитель F-22 разбился недалеко от авиабазы во Флориде

ТАСС12:52

Во Флориде во время учебного полета разбился истребитель

Вести.Ru12:44

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Интерфакс12:40

Крушение истребителя F-22 в США попало на видео

Lenta.ru14:42

Во Флориде разбился истребитель F-22

РИА Новости12:20
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 22:19, Ашберн
Здоровье

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

В России выявили рвый случай повторного заражения коронавирусом.
Социальные новости 06:17
308
Армия и оружие

Российский истребитель Су-57 тестирует беспилотный режим

Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 в ходе испытаний отрабатывает беспилотный режим.
Life.ru 21:24
Происшествия

Land Cruiser Prado перевернулся в Южно-Сахалинске

АСТВ 21:54
Общество

Куйвашев заявил о готовности Свердловской области к снятию ограничений

Регион готов к поэтапному выходу из режима самоизоляции, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.
Kursk.com 14:49
28
Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
1,4K
Космос

Российские ученые нашли, где в космосе рождаются нейтрино

Российские ученые из ФИАНа, МФТИ и ИЯИ РАН сравнили данные, полученные на нейтринном телескопе IceCube в Антарктиде, с радиоастрономическими наблюдениями квазаров — активных ядер далеких галактик, и нашли связь между рождением космических нейтрино и вспышками квазаров.
РИА Новости 13 мая в 11:03
6
Политика

Times опубликовала письмо посла РФ о борьбе с COVID-19 в России

Британская газета Times в рубрике "комментарий" опубликовала письмо посла РФ в Великобритании Андрея Келина по поводу материала издания, автор которого рассуждает о помощи российских бизнесменов в борьбе с COVID-19.
РИА Новости 07:44
Космос

Новая комета SWAN максимально приблизилась к Земле

Новая комета, которая носит название SWAN, приблизилась на минимальное расстояние к Земле.
Известия 13 мая в 22:47
13
Общество

Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин дал новые поручение правительству и региональным властям в связи с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:27
5
Здоровье

В России оценили риск заражения коронавирусом на улице

В случае, если человек прошел через такое облако и глубоко вдохнул, риск подхватить инфекцию все равно минимален, так как количество вируса в воздухе уже будет недостаточным для заражения.
Lenta.ru 21:20
3
Технологии

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera 12:02
48
Происшествия

Беременная 13-летняя россиянка заявила об изнасиловании

Школьница Дарья из Красноярского края, которая, как предполагалось ранее, беременна от своего 10-летнего друга, рассказала о биологическом отце ее будущего ребенка.
Lenta.ru 20:48
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,9K
Общество

Мясников развеял слухи о занижении смертности от COVID-19 в России

"Похожая статистика наблюдается и в других странах, где смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост летальных случаев", — рассказал Мясников.
РИА Новости 20:55
9
Армия и оружие

Пушков оценил заявление посла США в Польше про ядерное оружие

Москва, 16 мая 2020, 04:39 — REGNUM Посол США в Польше Джоржетт Мосбахер после своего предложении о передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу должна вспомнить про концепцию «ядерной зимы», считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
REGNUM 21:39
4
Политика

NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне

NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия 20:46
6
Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК 13:21
919
Авто

В России ужесточаются требования ввоза праворульных машин

Минимальный размер таможенной пошлины на ввоз праворульного ТС может составлять 1,5 евро за кубический сантиметр для автомобиля не старше 5 лет с объёмом мотора менее одного литра.
Тарантас Ньюс 21:56
654
Экономика

Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей

По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.
Российская газета 06:05
24
Авто

Новый Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva

По последним данным стало известно, что в базе Роспатента появилось ОТТС на внедорожник Niva, у которого в графе «бренд» появилось новое наименование — Lada.
32CARS.ru вчера в 10:58
111
Политика

США начали блокировать поставки микрочипов для Huawei

Предпринятые властями США шаги, блокирующие глобальные поставки чипов для Huawei, могут усилить напряжённость между США и Китаем.
REGNUM 08:30
Общество

Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь

Российские туроператоры объявляют об аннулировании зарубежных туров на июнь 2020 года в условиях неопределенности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ 19:58
124
Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
56
Политика

Лавров исключил прежнюю свободу передвижений в мире из-за коронавируса

Полное восстановление функционирования мировых связей после пандемии коронавируса займет длительный период, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ведомости 05:49
1,1K
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
2,7K
Общество

В Сети обнаружена база данных автовладельцев РФ

Эксперты обнаружили в интернете базу данных российских автовладельцев, которую предлагают приобрести за 2,8 тысячи долларов.
9111.ru 07:28
23
Общество

Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок медикам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые задействованы в оказании помощи пациентам с COVID-19.
Известия 16:02
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Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости 11:55
717
Космос

Россия разработает новую программу изучения Венеры

Новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку минимум трех научных аппаратов, будет разработана в России, основные ее этапы представят в 2021 году.
ТАСС вчера в 20:00
6
Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
2,9K
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