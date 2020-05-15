Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде. Как сообщается на сайте военной базы Эглин, самолет выполнял тренировочный полет. Пилот катапультировался и был доставлен в госпиталь при базе.

Армия и оружие Российский истребитель Су-57 тестирует беспилотный режим Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 в ходе испытаний отрабатывает беспилотный режим.

Космос Российские ученые нашли, где в космосе рождаются нейтрино Российские ученые из ФИАНа, МФТИ и ИЯИ РАН сравнили данные, полученные на нейтринном телескопе IceCube в Антарктиде, с радиоастрономическими наблюдениями квазаров — активных ядер далеких галактик, и нашли связь между рождением космических нейтрино и вспышками квазаров. 6

Политика Times опубликовала письмо посла РФ о борьбе с COVID-19 в России Британская газета Times в рубрике "комментарий" опубликовала письмо посла РФ в Великобритании Андрея Келина по поводу материала издания, автор которого рассуждает о помощи российских бизнесменов в борьбе с COVID-19.

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Здоровье В России оценили риск заражения коронавирусом на улице В случае, если человек прошел через такое облако и глубоко вдохнул, риск подхватить инфекцию все равно минимален, так как количество вируса в воздухе уже будет недостаточным для заражения. 3

Технологии Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя. 48

Происшествия Беременная 13-летняя россиянка заявила об изнасиловании Школьница Дарья из Красноярского края, которая, как предполагалось ранее, беременна от своего 10-летнего друга, рассказала о биологическом отце ее будущего ребенка.

Армия и оружие Пушков оценил заявление посла США в Польше про ядерное оружие Москва, 16 мая 2020, 04:39 — REGNUM Посол США в Польше Джоржетт Мосбахер после своего предложении о передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу должна вспомнить про концепцию «ядерной зимы», считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. 4

Энергетика «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома». 919

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Политика США начали блокировать поставки микрочипов для Huawei Предпринятые властями США шаги, блокирующие глобальные поставки чипов для Huawei, могут усилить напряжённость между США и Китаем.

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