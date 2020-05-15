Происшествия
КоммерсантъВ США разбился истребитель F-22
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде. Как сообщается на сайте военной базы Эглин, самолет выполнял тренировочный полет. Пилот катапультировался и был доставлен в госпиталь при базе.
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Здоровье
В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
В России выявили рвый случай повторного заражения коронавирусом.
Социальные новости 06:17
Армия и оружие
Российский истребитель Су-57 тестирует беспилотный режим
Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 в ходе испытаний отрабатывает беспилотный режим.
Life.ru 21:24
Общество
Куйвашев заявил о готовности Свердловской области к снятию ограничений
Регион готов к поэтапному выходу из режима самоизоляции, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.
Kursk.com 14:49
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
Космос
Российские ученые нашли, где в космосе рождаются нейтрино
Российские ученые из ФИАНа, МФТИ и ИЯИ РАН сравнили данные, полученные на нейтринном телескопе IceCube в Антарктиде, с радиоастрономическими наблюдениями квазаров — активных ядер далеких галактик, и нашли связь между рождением космических нейтрино и вспышками квазаров.
РИА Новости 13 мая в 11:03
Политика
Times опубликовала письмо посла РФ о борьбе с COVID-19 в России
Британская газета Times в рубрике "комментарий" опубликовала письмо посла РФ в Великобритании Андрея Келина по поводу материала издания, автор которого рассуждает о помощи российских бизнесменов в борьбе с COVID-19.
РИА Новости 07:44
Космос
Новая комета SWAN максимально приблизилась к Земле
Новая комета, которая носит название SWAN, приблизилась на минимальное расстояние к Земле.
Известия 13 мая в 22:47
Общество
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин дал новые поручение правительству и региональным властям в связи с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:27
Здоровье
В России оценили риск заражения коронавирусом на улице
В случае, если человек прошел через такое облако и глубоко вдохнул, риск подхватить инфекцию все равно минимален, так как количество вируса в воздухе уже будет недостаточным для заражения.
Lenta.ru 21:20
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera 12:02
Происшествия
Беременная 13-летняя россиянка заявила об изнасиловании
Школьница Дарья из Красноярского края, которая, как предполагалось ранее, беременна от своего 10-летнего друга, рассказала о биологическом отце ее будущего ребенка.
Lenta.ru 20:48
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Мясников развеял слухи о занижении смертности от COVID-19 в России
"Похожая статистика наблюдается и в других странах, где смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост летальных случаев", — рассказал Мясников.
РИА Новости 20:55
Армия и оружие
Пушков оценил заявление посла США в Польше про ядерное оружие
Москва, 16 мая 2020, 04:39 — REGNUM Посол США в Польше Джоржетт Мосбахер после своего предложении о передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу должна вспомнить про концепцию «ядерной зимы», считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
REGNUM 21:39
Политика
NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне
NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия 20:46
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК 13:21
Авто
В России ужесточаются требования ввоза праворульных машин
Минимальный размер таможенной пошлины на ввоз праворульного ТС может составлять 1,5 евро за кубический сантиметр для автомобиля не старше 5 лет с объёмом мотора менее одного литра.
Тарантас Ньюс 21:56
Экономика
Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей
По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.
Российская газета 06:05
Авто
Новый Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva
По последним данным стало известно, что в базе Роспатента появилось ОТТС на внедорожник Niva, у которого в графе «бренд» появилось новое наименование — Lada.
32CARS.ru вчера в 10:58
Политика
США начали блокировать поставки микрочипов для Huawei
Предпринятые властями США шаги, блокирующие глобальные поставки чипов для Huawei, могут усилить напряжённость между США и Китаем.
REGNUM 08:30
Общество
Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь
Российские туроператоры объявляют об аннулировании зарубежных туров на июнь 2020 года в условиях неопределенности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ 19:58
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
Политика
Лавров исключил прежнюю свободу передвижений в мире из-за коронавируса
Полное восстановление функционирования мировых связей после пандемии коронавируса займет длительный период, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ведомости 05:49
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Общество
В Сети обнаружена база данных автовладельцев РФ
Эксперты обнаружили в интернете базу данных российских автовладельцев, которую предлагают приобрести за 2,8 тысячи долларов.
9111.ru 07:28
Общество
Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок медикам
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые задействованы в оказании помощи пациентам с COVID-19.
Известия 16:02
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей
Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости 11:55
Космос
Россия разработает новую программу изучения Венеры
Новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку минимум трех научных аппаратов, будет разработана в России, основные ее этапы представят в 2021 году.
ТАСС вчера в 20:00