Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ США разбился истребитель F-22

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде. Как сообщается на сайте военной базы Эглин, самолет выполнял тренировочный полет. Пилот катапультировался и был доставлен в госпиталь при базе.
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Крушение истребителя F-22 в США попало на видео

Lenta.ru14:42

Истребитель F-22 разбился недалеко от авиабазы во Флориде

ТАСС12:52

Истребитель F-22 разбился во Флориде

RT на русском12:37

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Интерфакс12:40

Американский истребитель F-22 потерпел крушение во Флориде

Газета.Ru12:38

Во Флориде во время учебного полета разбился истребитель

Вести.Ru12:44

Во Флориде разбился истребитель F-22

РИА Новости12:20
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 16:13, Ашберн
Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови.
Piter.tv 09:42
1K
Политика

Путин поручил нарастить объемы тестирования населения на коронавирус

Объемы тестирования населения на наличие коронавирусной инфекции поручил нарастить президент России Владимир Путин 15 мая.
ИА Красная Весна 15:14
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Хоккей

Овечкин приготовил бургер в прямом эфире с Тимати

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приготовил бургер в прямом эфире в «Инстаграме».
Чемпионат 14:44
Происшествия

Группа документалистов погибла в Белоруссии

REGNUM 10:26
Кино

Disney снимет сериал о Перси Джексоне

ИА InterMedia 05:15
Общество

Туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь

Крупные туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне.
Российская газета 13:56
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,8K
Здоровье

В России выявили первый случай повторного заражения коронавирусом

В начале мая, по данным Роспотребнадзора, в России не было официально ни одного повторного случая заражения.
БИЗНЕС Online 04:07
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Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
2
Происшествия

В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
7
Игры

Компания Ubisoft предоставила интерактивные туры в Египет и Грецию

Монтрёй, Франция, 15 мая 2020, 14:05 — REGNUM Бесплатный доступ к интерактивным турам из игры Assassin's Creed «Древняя Греция» и «Древний Египет» предоставила геймерам компания Ubisoft.
REGNUM 07:05
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Общество

Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

«Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии»,— заявил премьер-министр Янез Янша (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 06:17
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Общество

Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела по факту невыплат медикам

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания.
МР7.ру 15:54
2
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
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Происшествия

На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк

На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК 07:30
106
Спорт

WADA увеличило до 61 число допинговых дел российских спортсменов

В конце прошлого года российских спортсменов отстранили от участия в крупных международных соревнованиях.
Эхо Москвы 14:31
Футбол

Кьеллини рассказал о пристрастии Видаля к алкоголю

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о пристрастии полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля к алкоголю.
Евро-футбол.ру 13:48
Общество

В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Lenta.ru 14:51
7
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет

Певица Любовь Успенская в своем микроблоге поделилась с подписчиками тем, как она выглядела в 25-летнем возрасте.
Bimru.ru 07:15
5
Общество

Лукашенко вновь возмутила цена российского газа для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Сергеем Румасом обратил внимание на цену поставляемого в страну российского природного газа.
Свободная Пресса вчера в 06:59
2,7K
Общество

Глава Кубани подписал распоряжение о смягчении карантина

Вениамин Кондратьев распорядился готовить регион к постепенному выходу из режима карантина, однако это станет возможным, если эпидемиологическая обстановка в крае не ухудшится.
Sochi.com 05:57
106
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая рассказала о страхе и панике из-за самоизоляции

Gazeta.SPb 00:20
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Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
1,1K
Общество

«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге

Торговые центры сообщили, что они ввели, по рекомендации местных властей и санстанции, целый комплекс мер дополнительной защиты от пандемии, который позволит посетителям не опасаться заражения коронавирусом.
Shraibikus News 12:26
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Здоровье

Онищенко рассказал о последствиях неправильной вакцинации от КОВИД

Бывший главный санитарный врач добавил, что пока не видит необходимости в тотальной вакцинации населения.
Невские Новости вчера в 21:56
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
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Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

В России очень много достойных конкурса ребят, которым проект поможет раскрыться и показать себя миру.
Комсомольская правда вчера в 18:00
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Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости 11:55
268
Здоровье

Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции

Роспотребнадзор выступил против снятия режима самоизоляции в Свердловской области.
Деловое.ТВ 05:46
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