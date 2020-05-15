Происшествия
КоммерсантъВ США разбился истребитель F-22
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде. Как сообщается на сайте военной базы Эглин, самолет выполнял тренировочный полет. Пилот катапультировался и был доставлен в госпиталь при базе.
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Футбол
РФС решил возобновить чемпионат России по футболу с 21 июня
Исполком РФС в пятницу принял решение, которого российский футбольный мир ждал с замиранием сердца - чемпионат России, впервые в истории приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
РИА Новости 08:05
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»
Ведь умная женщина не может быть некрасивой.
StarHit.ru 09:00
Армия и оружие
Мировые расходы на ядерное оружие установили рекорд
Согласно докладу Международной кампании за отмену ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), в 2019 году мировые расходы на развитие этого вида вооружений поставили рекорд со времен окончания холодной войны.
Российская газета вчера в 03:13
Политика
В Сирии прокомментировали сообщения об отставке Асада
Представители сирийской оппозиции, утверждающие, что президент Башар Асад может уйти в отставку, выдают желаемое за действительное, заявил РИА Новости секретарь сирийского оппозиционного движения "Народная дипломатия" Махмуд Афанди.
РИА Новости 16:17
Здоровье
Анализ крови на антитела можно сдать в 30 поликлиниках Москвы
Столица начинает новый масштабный этап борьбы с пандемией: на базе 30 городских поликлиник запускают бесплатный и массовый скрининг москвичей на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru 08:49
Общество
Эксперты Роскачества нашли сальмонеллу и кишечную палочку в пельменях
Сотрудники Роскачества проверили проверку и обнаружили в семи марках пельменей кишечную палочку, а в одной еще и сальмонеллу, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:40
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
РБК 17:41
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 13 мая в 03:13
Общество
Скворцова назвала стабильным прирост пациентов с коронавирусом
Ситуация по приросту новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России является относительно стабильной, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Известия 08:43
Экономика
Женщинам принадлежит до трети мирового богатства
Треть мирового капитала, или $70 трлн находится в руках женщин.
Коммерсантъ 06:42
Политика
Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»
Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
ТАСС 14:36
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК 13:21
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
Кино
Режиссер «Безумного Макса» подтвердил съемки приквела без Шарлиз Терон
Режиссер Джордж Миллер, работавший над ремейком Безумного Макса, заявил об утверждении приквела без актрисы Шарлиз Терон.
iReactor 09:50
Происшествия
На Южных Курилах ввели режим ЧС из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Курильском районе (острова Шикотан и Кунашир, Южные Курилы) в связи с первым случаем заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:58
Экономика
Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК вчера в 08:03
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Общество
Китай ответит на санкции США, введенные против компании Huawei
Пекин, 15 мая 2020, 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и "Боинг", сообщает 15 мая издание Global Times Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки.
REGNUM 09:20
Наука
«Кризис будет намного глубже, чем в 2009 году»
Почему «коронавирусный» кризис на самом деле системный, как теперешний провал может помочь выйти из многолетней стагнации, почему рост цен на нефть нас уже не радует, в чем заключается недостаток многих мер господдержки и какой будет наша «новая реальность» по мнению академиков РАН, читайте в материале Indicator.Ru.
Индикатор вчера в 15:00
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
Наука
Ученые нашли способ уберечь «Крик» Мунка от разрушения
Ученые выяснили, как спасти от гибели одну из самых известных картин двадцатого века – «Крик» Эдварда Мунка, пишет ТАСС.
МТВ онлайн 17:36
Общество
«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» заработают 15 мая
15 мая снова открываются торгово-развлекательные центры «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», сообщается на сайте объектов.
Арендатор.ру 08:00
Здоровье
Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы
Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
Новости Брянска вчера в 12:08
Общество
В США мясо стало продуктом для богатых из-за пандемии
В США мясо стало продуктом для богатых из-за пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 13:21
Политика
Рогозин провел совещание по Луне после обнародованных планов Трампа
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в пятницу провел совещание по исследованию и освоению полезных ресурсов на Луне, говорится в копии повестки заседания, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 18:06
Кино
Крупнейшая сеть кинотеатров обвинила Universal в предательстве
Первым из голливудских гигантов отреагировала на ситуацию компания «Universal Pictures»: не дожидаясь открытия кинотеатров, она перенесла показ «Троллей 2» в Интернет.
SM News 14:11
Наука
Собаки подчиняются командам человекоподобных роботов
Discover24 05:30
Авто
Tesla намеревается обрушить цены на электрокары
По данным издания, инженеры Tesla завершили разработку новой аккумуляторной батареи для электрокаров, которую внутри компании называют «аккумулятор на миллион миль».
32CARS.ru 00:41
Наука
Объяснено движение северного полюса в сторону России
По словам географа Филиппа Ливермора (Philip Livermore), за последние десятилетия сибирский участок магнитного поля Земли усилился, за счет чего произошло перетягивание магнитного полюса в сторону России.
Lenta.ru 11:55