Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ США разбился истребитель F-22

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде. Как сообщается на сайте военной базы Эглин, самолет выполнял тренировочный полет. Пилот катапультировался и был доставлен в госпиталь при базе.
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Истребитель F-22 потерпел крушение недалеко от авиабазы во Флориде

Московский Комсомолец16:24

Крушение истребителя F-22 в США попало на видео

Lenta.ru14:42

Истребитель F-22 разбился недалеко от авиабазы во Флориде

ТАСС12:52

Во Флориде во время учебного полета разбился истребитель

Вести.Ru12:44

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Интерфакс12:40

Американский истребитель F-22 потерпел крушение во Флориде

Газета.Ru12:38

Во Флориде разбился истребитель F-22

РИА Новости12:20
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
Футбол

РФС решил возобновить чемпионат России по футболу с 21 июня

Исполком РФС в пятницу принял решение, которого российский футбольный мир ждал с замиранием сердца - чемпионат России, впервые в истории приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
РИА Новости 08:05
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Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»

Ведь умная женщина не может быть некрасивой.
StarHit.ru 09:00
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Армия и оружие

Мировые расходы на ядерное оружие установили рекорд

Согласно докладу Международной кампании за отмену ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), в 2019 году мировые расходы на развитие этого вида вооружений поставили рекорд со времен окончания холодной войны.
Российская газета вчера в 03:13
Политика

В Сирии прокомментировали сообщения об отставке Асада

Представители сирийской оппозиции, утверждающие, что президент Башар Асад может уйти в отставку, выдают желаемое за действительное, заявил РИА Новости секретарь сирийского оппозиционного движения "Народная дипломатия" Махмуд Афанди.
РИА Новости 16:17
Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
2,7K
Здоровье

Анализ крови на антитела можно сдать в 30 поликлиниках Москвы

Столица начинает новый масштабный этап борьбы с пандемией: на базе 30 городских поликлиник запускают бесплатный и массовый скрининг москвичей на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru 08:49
Общество

Эксперты Роскачества нашли сальмонеллу и кишечную палочку в пельменях

Сотрудники Роскачества проверили проверку и обнаружили в семи марках пельменей кишечную палочку, а в одной еще и сальмонеллу, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:40
1K
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
РБК 17:41
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 13 мая в 03:13
1,7K
Общество

Скворцова назвала стабильным прирост пациентов с коронавирусом

Ситуация по приросту новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России является относительно стабильной, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Известия 08:43
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Экономика

Женщинам принадлежит до трети мирового богатства

Треть мирового капитала, или $70 трлн находится в руках женщин.
Коммерсантъ 06:42
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Политика

Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»

Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
ТАСС 14:36
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК 13:21
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
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Кино

Режиссер «Безумного Макса» подтвердил съемки приквела без Шарлиз Терон

Режиссер Джордж Миллер, работавший над ремейком Безумного Макса, заявил об утверждении приквела без актрисы Шарлиз Терон.
iReactor 09:50
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Происшествия

На Южных Курилах ввели режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Курильском районе (острова Шикотан и Кунашир, Южные Курилы) в связи с первым случаем заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:58
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Экономика

Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК вчера в 08:03
32
Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
1,1K
Общество

Китай ответит на санкции США, введенные против компании Huawei

Пекин, 15 мая 2020, 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и "Боинг", сообщает 15 мая издание Global Times Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки.
REGNUM 09:20
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Наука

«Кризис будет намного глубже, чем в 2009 году»

Почему «коронавирусный» кризис на самом деле системный, как теперешний провал может помочь выйти из многолетней стагнации, почему рост цен на нефть нас уже не радует, в чем заключается недостаток многих мер господдержки и какой будет наша «новая реальность» по мнению академиков РАН, читайте в материале Indicator.Ru.
Индикатор вчера в 15:00
3
Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
2,7K
Наука

Ученые нашли способ уберечь «Крик» Мунка от разрушения

Ученые выяснили, как спасти от гибели одну из самых известных картин двадцатого века – «Крик» Эдварда Мунка, пишет ТАСС.
МТВ онлайн 17:36
Общество

«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» заработают 15 мая

15 мая снова открываются торгово-развлекательные центры «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», сообщается на сайте объектов.
Арендатор.ру 08:00
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Здоровье

Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы

Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
Новости Брянска вчера в 12:08
10
Общество

В США мясо стало продуктом для богатых из-за пандемии

В США мясо стало продуктом для богатых из-за пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 13:21
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Политика

Рогозин провел совещание по Луне после обнародованных планов Трампа

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в пятницу провел совещание по исследованию и освоению полезных ресурсов на Луне, говорится в копии повестки заседания, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 18:06
Кино

Крупнейшая сеть кинотеатров обвинила Universal в предательстве

Первым из голливудских гигантов отреагировала на ситуацию компания «Universal Pictures»: не дожидаясь открытия кинотеатров, она перенесла показ «Троллей 2» в Интернет.
SM News 14:11
Наука

Собаки подчиняются командам человекоподобных роботов

Discover24 05:30
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Авто

Tesla намеревается обрушить цены на электрокары

По данным издания, инженеры Tesla завершили разработку новой аккумуляторной батареи для электрокаров, которую внутри компании называют «аккумулятор на миллион миль».
32CARS.ru 00:41
85
Наука

Объяснено движение северного полюса в сторону России

По словам географа Филиппа Ливермора (Philip Livermore), за последние десятилетия сибирский участок магнитного поля Земли усилился, за счет чего произошло перетягивание магнитного полюса в сторону России.
Lenta.ru 11:55
13
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