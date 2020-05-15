Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ США разбился истребитель F-22

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде. Как сообщается на сайте военной базы Эглин, самолет выполнял тренировочный полет. Пилот катапультировался и был доставлен в госпиталь при базе.
Читать в источнике
Комментировать245

Подробнее о событии

Истребитель F-22 потерпел крушение недалеко от авиабазы во Флориде

Московский Комсомолец16:24

Крушение истребителя F-22 в США попало на видео

Lenta.ru14:42

Во Флориде разбился истребитель F-22

РИА Новости12:20

Во Флориде во время учебного полета разбился истребитель

Вести.Ru12:44

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Интерфакс12:40

Американский истребитель F-22 потерпел крушение во Флориде

Газета.Ru12:38

Истребитель F-22 разбился недалеко от авиабазы во Флориде

ТАСС12:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 17:48, Ашберн
Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

Коммерсантъ 10:54
1,2K
Общество

Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок

Столичные власти приобрели крупнейшего в России производителя медицинских масок ООО "Компания инновационных технологий" (КИТ).
РИА Новости 02:32
2,6K
Политика

Трамп рассказал, когда США могут разработать вакцину от коронавируса

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 будет разработана до конца 2020 года или раньше.
RT на русском 13:40
1
Авто

В России начались продажи Bentley Continental GT V8

Компания Bentley начала продажи в России «младшей» версии купе Bentley Continental GT с двигателем V8.
Автоновости дня 04:28
15
Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
643
Общество

На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества

На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества За предложениями товаров по заниженной цене на Avito и «Юле» часто стоят мошенники, выяснили эксперты компании BI.Zone.
Коммерсантъ 07:06
159
Общество

Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 16:00
600
Гаджеты

Названы самые популярные Android-смартфоны начала 2020 года

Наиболее востребованным в 1-й четверти 2020 года смартфоном с Андроидом назван Samsung Galaxy A51.
Goroday.ru вчера в 22:06
36
Финансы

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 17:31
2
Музыка

Коронавирус не остановил Атену Манукян: она выпустила песню и скоро выступит онлайн

Новую песню "Dolla" 25-летняя Атена Манукян представила в своем Instagram ․ Эта песня в американском стиле хип-хоп свидетельствует, что Атена может завоевать большую аудиторию и без "Евровидения".
Sputnik Армения 09:50
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
429
Экономика

МВФ: экономика в 2021 году восстановится лишь частично

Мировая экономика в 2021 году восстановится только частично, даже если обстоятельства будут самыми благоприятными, заявила 15 мая директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Российская газета 16:16
2
Общество

В Сети обнаружена база данных автовладельцев РФ

Эксперты обнаружили в интернете базу данных российских автовладельцев, которую предлагают приобрести за 2,8 тысячи долларов.
9111.ru 07:28
23
Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
2
Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
1,1K
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,8K
Общество

Еще 74 пациента с коронавирусом умерли в Москве

"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:26
206
Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
722
Футбол

Жирков, Виллиан, Это’О и Ещенко — в символической сборной «Анжи», Роберто Карлос — нет

«Анжи» подвел итоги голосования болельщиков за символическую сборную за всю историю клуба.
Спорт-Экспресс 15:34
Общество

В российских школах после возобновления занятий введут новый порядок

Надзорное ведомство рекомендует проводить перед началом занятий в школе генеральную уборку и дезинфекцию, а школьников пускать на занятие только после прохождения ими "утреннего фильтра" с обязательной проверкой температуры как у учеников, так и у учителей.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 11:03
2,7K
Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новости 08:47
688
Футбол

ФК «Краснодар» принял эстафету помощи Арнелле Персаевой

Футбольный клуб «Краснодар» присоединился к марафону помощи Арнелле Персаевой, страдающей спинальной мышечной атрофией.
15-й Регион (Северная Осетия) 12:20
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 13 мая в 03:13
1,7K
Общество

Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок медикам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые задействованы в оказании помощи пациентам с COVID-19.
Известия 16:02
36
Общество

«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге

Торговые центры сообщили, что они ввели, по рекомендации местных властей и санстанции, целый комплекс мер дополнительной защиты от пандемии, который позволит посетителям не опасаться заражения коронавирусом.
Shraibikus News 12:26
300
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15:43
474
Шоу-бизнес

Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами

Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами.
Территория новостей вчера в 13:00
12
Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
2,5K
Армия и оружие

Новейшие китайские танки Тип 15 заменят устаревшие клоны Т-54

В Китайской армии продолжают получать легкие танки Тип 15.
Российская газета вчера в 07:23
Политика

Меркель заявила о причастности России к кибератакам на бундестаг

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у страны есть "серьезные доказательства" причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
РЕН ТВ 01:31
174
Как работают Яндекс.Новости?
Главное