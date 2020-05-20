Происшествия
Российская газетаВ США разбился истребитель пятого поколения F-35
Истребитель F-35 ВВС США с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета. Летчик катапультировался - он доставлен в госпиталь и находится в стабильном состоянии, сообщило командование авиабазы.
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Происшествия
На Украине под весом фуры рухнул мост
Никополь, Украина, 20 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники.
REGNUM 06:22
Общество
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы
Европейский суд отклонил иск компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм законодательства на газопроводы из третьих стран.
РИА Новости 10:51
Политика
Болгария предъявила территориальные претензии Украине
Киев, 20 мая 2020, 17:32 — REGNUM Правительство Болгарии сегодня, 20 мая, приняло декларацию относительно некорректности административно-территориальной реформы на Украине и защиты «прав и целостности» болгарской общины в стране.
REGNUM 10:32
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru 11:29
Авто
Авторынок Европы показал крупнейшее падение в истории в апреле
Что касается продаж отечественной марки Lada в Европе, то за первые четыре месяца этого года было реализовано 662 машин (в 2,4 раза меньше), а за апрель на машинах бренда остановили свой выбор на данных моделях только 110 европейцев.
32CARS.ru вчера в 04:18
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Здоровье
Группа врачей прибыла в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом
Группа в составе шести врачей Минздрава России прибыла в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте регионального Минздрава.
ТАСС 13:01
Происшествия
Стрельба произошла на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды переоформлять авиабилеты без штрафов
Компания "Аэрофлот" разрешит пассажирам дважды переоформлять неиспользованные билеты, приобретенные до 1 мая.
Российская газета 13:38
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 02:17
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Honor перейдут на процессоры MediaTek
Глава Honor Жао Минг заявил, что MediaTek является одним из главных партнеров Honor, поэтому компания собирается использовать ее 5G процессоры и в дальнейшем.
Ридус 12:15
Здоровье
В Адыгее на похоронах заразились коронавирусом более 150 человек
Уровень заболеваемости в Адыгее в последнее время вырос из-за массового заражения на похоронах в Красногвардейском районе.
RuNews24.ru 11:05
Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Футбол
Гончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКА
Газета.Ru 06:52
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Общество
ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19
За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе брифинга в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
РБК 12:27
Космос
Ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне
РИА Новости вчера в 08:41
Игры
Видео: главные особенности и центральные персонажи в пояснительном трейлере Desperados III
Студия Mimimi Games и издательство THQ Nordic выпустили большой пояснительный трейлер Desperados III — тактики в реальном времени с элементами стелса.
3DNews 12:11
Политика
Порошенко считает записи его разговоров с Байденом подделкой
Бывший президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал публикацию аудиозаписей его переговоров с экс-вице-президентом Соединённых Штатов Джозефом Байденом и государственном секретарём США Джоном Керри.
News.ru 13:05
Общество
Патрушев заявил о коррупции во время реализации нацпроектов
Патрушев добавил, что довольно часто нарушения фиксировались при исполнении таких нацпроектов, как «Жилье и городская среда», «Образование», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение» и «Демография».
Профиль 08:38
Интернет
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews 03:19
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:56
Общество
Варвара Караулова выйдет замуж за защищавшего ее адвоката
Как оказалось, девушка выходит замуж. Причем ее будущим супругом станет адвокат Олег Елисеев. Именно он защищал ее на судебном процессе.
Московский Комсомолец 12:27
Происшествия
В Саратове семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
В результате пострадали семь человек - шесть женщин и один мужчина.
Российская газета 12:23
Футбол
Сезон в Италии продлили до 20 августа, следующий стартует 1 сентября
Следующий футбольный сезон в стране планируют начать 1 сентября. Напомним, в настоящий момент мир переживает пандемию коронавируса.
Евро-футбол.ру 11:23