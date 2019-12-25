Политика

Газета.RuГазета.RuВ США разработали метод сдерживания России в Средиземном море

В США законодатели в своем стремлении противостоять России и Турции сосредоточились на поддержке партнеров в Средиземноморье, в частности Израиля, Греции и Кипра, пишет газета The Hill.
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с чего всё началось
«С помощью отмены эмбарго США на поставки оружия на Кипр и расширения необходимой военной помощи для Греции законодательство ставит своей целью всеобъемлющий подход к вопросу стабильности ключевых региональных партнёров», — сказал
 один из авторов инициативы сенатор Марко Рубио.
RT на русскомвчера в 15:30

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В США разработали метод сдерживания России в Средиземном море

Газета.Ru02:19

СМИ: Вашингтон сделал упор на помощи союзникам в Средиземноморье

ТАССвчера в 15:53

В США придумали способ ослабить позиции России в Средиземноморье

Взгляд.рувчера в 14:12

В конгрессе США нашли новый способ противостоять России и Турции

РБКвчера в 14:53

СМИ узнали о планах США по консолидации союзников против РФ и Турции

Известиявчера в 14:30

В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье

RT на русскомвчера в 15:30

В США нашли способ ослабить позиции России в Средиземноморье

Интерфаксвчера в 13:51
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Космос

Новая карта кратеров рассказала о геологической эволюции Рюгу

N+1 19 декабря в 19:02
Происшествия

Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение

RT на русском 03:19
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском 24 декабря в 16:26
Политика

Миллер сообщил о скором начале поставок газа по «Турецкому потоку»

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил в четверг, что поставки газа по трубопроводу "Турецкий поток" начнутся уже через несколько дней.
Московский Комсомолец 03:54
Происшествия

Под Воронежем взорвали автомобиль с главой района

Глава Рамонского района Николай Фролов оказался в больнице после взрыва самодельного взрывного устройства, предположительно заложенного в его автомобиль, сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.
Российская газета 03:56
Происшествия

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.
Газета.Ru вчера в 23:28
Происшествия

СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Газета.Ru 03:46
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Кино

26 декабря на большой экран выходит комедия Клима Шипенко «Холоп»

ГТРК Чита вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Галкин раскрыл правду о своей сексуальной ориентации

Шоумен и телеведущий Максим Галкин рассказал, что его всю жизнь подозревают в нетрадиционной сексуальной ориентации и раскрыл правду о ней.
ФАН вчера в 06:30
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом

Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне.
Российская газета 01:56
Происшествия

Взломавшие РЖД и S7 хакеры осуждены на сроки от 10 до 13 лет

Басманный суд Москвы назначил наказание трем хакерам, которые взломали билетные системы компаний РЖД и S7, и наживались на фиктивном возврате билетов.
Телеканал 360° вчера в 15:04
Общество

В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод

По словам одного из собеседников, речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК): Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию, выданную 5 мая 2017 года в пользу "Финансовой группы Будущее (Кипр) Лимитед" (Financial Group Future (Cyprus) Ltd).
РБК 01:02
Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Политика

Источник: Москва в ближайшее время примет зеркальные меры в отношении британских СМИ в РФ

Москва в ближайшее время примет симметричные меры в отношении британских СМИ в РФ - высокопоставленный источник.
ТАСС 04:10
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Футбол

Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года.
Soccer.ru 00:36
Происшествия

В Приморье мальчик случайно застрелил из ружья четырехлетнего ребенка

Следователи возбудили дело о гибели 4-летнего ребенка в Приморье, в которого, по предварительным данным, случайно выстрелил из ружья другой ребенок, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости 01:02
Общество

Екатерина Мцитуридзе покинет пост гендиректора «Роскино»

Газета.Ru 01:27
Политика

Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о закупке нефти из Польши

Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, то Минск начнет искать альтернативные способы поставок, в том числе может использовать реверс нефти через Польшу.
Ведомости вчера в 05:37
Общество

Роструд объяснил порядок выплаты зарплаты в новогодние праздники

Руководитель Роструда Иван Шкловец рассказал, как будет оплачиваться труд в продолжительные новогодние выходные.
News.ru 24 декабря в 22:26
Происшествия

В Венгрии трагически погибла талантливая российская пианистка

«Вчера в Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева», — написал учитель погибшей девушки, уточнив, что Валиева находилась в Будапеште на отдыхе со своим молодым человеком.
Rusvesna.su вчера в 05:47
Финансы

Орешкин: укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 1 декабря говорила, что основной причиной укрепления рубля является приток инвестиционного капитала в российскую экономику.
ТАСС 02:22
Общество

Испанская учительница преподавала анатомию с помощью собственного тела

Весьма необычный способ преподавания анатомии выбрала испанская учительница Вероника Дуке.
Терра 24 декабря в 04:16
Общество

Министр финансов США объяснил исчезновение $1,5 трлн наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда исчезли $1,5 трлн наличными, которых, как утверждают журналисты, не могут досчитаться центробанки мира.
Известия 02:10
Происшествия

В Якутии два человека погибли в провалившихся под лед грузовиках

В Жиганском районе Якутии при провале под лед на реке Лене двух "КамАЗов" погибли два человека.
Российская газета вчера в 19:05
Шоу-бизнес

Пелагея бросила супруга-спортсмена

Известная российская певица Пелагея рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным.
News.ru вчера в 12:52
Происшествия

В Москве совершено нападение на сотрудника пресс-службы Росгвардии

Неизвестные напали в Москве на сотрудника пресс-службы Росгвардии подполковника Александра Кудрявцева.
ТАСС 04:12
Общество

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Известия вчера в 23:50
Культура

Канадский телеканал убрал сцену с Трампом из «Один дома 2»

Сцена из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 1992 года выпуска с участием бизнесмена и нынешнего президента США Дональда Трампа была вырезана из версии картины, которую показал в эфире канадский телеканал CBC.
РБК 02:30
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