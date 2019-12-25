с чего всё началось

В США законодатели в своем стремлении противостоять России и Турции сосредоточились на поддержке партнеров в Средиземноморье, в частности Израиля, Греции и Кипра, пишет газета The Hill.

В США разработали метод сдерживания России в Средиземном море

Политика Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.

Происшествия Под Воронежем взорвали автомобиль с главой района Глава Рамонского района Николай Фролов оказался в больнице после взрыва самодельного взрывного устройства, предположительно заложенного в его автомобиль, сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.

Экономика Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.

Шоу-бизнес Галкин раскрыл правду о своей сексуальной ориентации Шоумен и телеведущий Максим Галкин рассказал, что его всю жизнь подозревают в нетрадиционной сексуальной ориентации и раскрыл правду о ней.

Общество В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод По словам одного из собеседников, речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК): Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию, выданную 5 мая 2017 года в пользу "Финансовой группы Будущее (Кипр) Лимитед" (Financial Group Future (Cyprus) Ltd).

Гаджеты Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.

Происшествия В Приморье мальчик случайно застрелил из ружья четырехлетнего ребенка Следователи возбудили дело о гибели 4-летнего ребенка в Приморье, в которого, по предварительным данным, случайно выстрелил из ружья другой ребенок, сообщает региональное СУСК РФ.

Политика Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о закупке нефти из Польши Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, то Минск начнет искать альтернативные способы поставок, в том числе может использовать реверс нефти через Польшу.

Происшествия В Венгрии трагически погибла талантливая российская пианистка «Вчера в Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева», — написал учитель погибшей девушки, уточнив, что Валиева находилась в Будапеште на отдыхе со своим молодым человеком.

Шоу-бизнес Пелагея бросила супруга-спортсмена Известная российская певица Пелагея рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным.

Общество Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.