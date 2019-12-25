Политика
Газета.RuВ США разработали метод сдерживания России в Средиземном море
В США законодатели в своем стремлении противостоять России и Турции сосредоточились на поддержке партнеров в Средиземноморье, в частности Израиля, Греции и Кипра, пишет газета The Hill.
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с чего всё началось
«С помощью отмены эмбарго США на поставки оружия на Кипр и расширения необходимой военной помощи для Греции законодательство ставит своей целью всеобъемлющий подход к вопросу стабильности ключевых региональных партнёров», — сказал один из авторов инициативы сенатор Марко Рубио.RT на русскомвчера в 15:30
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Космос
Новая карта кратеров рассказала о геологической эволюции Рюгу
Происшествия
Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Политика
Миллер сообщил о скором начале поставок газа по «Турецкому потоку»
Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил в четверг, что поставки газа по трубопроводу "Турецкий поток" начнутся уже через несколько дней.
Происшествия
Под Воронежем взорвали автомобиль с главой района
Глава Рамонского района Николай Фролов оказался в больнице после взрыва самодельного взрывного устройства, предположительно заложенного в его автомобиль, сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.
Происшествия
Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей
Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.
Происшествия
СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Экономика
Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года
За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Кино
26 декабря на большой экран выходит комедия Клима Шипенко «Холоп»
Шоу-бизнес
Галкин раскрыл правду о своей сексуальной ориентации
Шоумен и телеведущий Максим Галкин рассказал, что его всю жизнь подозревают в нетрадиционной сексуальной ориентации и раскрыл правду о ней.
Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом
Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне.
Происшествия
Взломавшие РЖД и S7 хакеры осуждены на сроки от 10 до 13 лет
Басманный суд Москвы назначил наказание трем хакерам, которые взломали билетные системы компаний РЖД и S7, и наживались на фиктивном возврате билетов.
Общество
В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод
По словам одного из собеседников, речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК): Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию, выданную 5 мая 2017 года в пользу "Финансовой группы Будущее (Кипр) Лимитед" (Financial Group Future (Cyprus) Ltd).
Гаджеты
Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов
Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
Политика
Источник: Москва в ближайшее время примет зеркальные меры в отношении британских СМИ в РФ
Москва в ближайшее время примет симметричные меры в отношении британских СМИ в РФ - высокопоставленный источник.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Футбол
Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года
Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года.
Происшествия
В Приморье мальчик случайно застрелил из ружья четырехлетнего ребенка
Следователи возбудили дело о гибели 4-летнего ребенка в Приморье, в которого, по предварительным данным, случайно выстрелил из ружья другой ребенок, сообщает региональное СУСК РФ.
Политика
Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о закупке нефти из Польши
Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, то Минск начнет искать альтернативные способы поставок, в том числе может использовать реверс нефти через Польшу.
Общество
Роструд объяснил порядок выплаты зарплаты в новогодние праздники
Руководитель Роструда Иван Шкловец рассказал, как будет оплачиваться труд в продолжительные новогодние выходные.
Происшествия
В Венгрии трагически погибла талантливая российская пианистка
«Вчера в Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева», — написал учитель погибшей девушки, уточнив, что Валиева находилась в Будапеште на отдыхе со своим молодым человеком.
Финансы
Орешкин: укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 1 декабря говорила, что основной причиной укрепления рубля является приток инвестиционного капитала в российскую экономику.
Общество
Испанская учительница преподавала анатомию с помощью собственного тела
Весьма необычный способ преподавания анатомии выбрала испанская учительница Вероника Дуке.
Общество
Министр финансов США объяснил исчезновение $1,5 трлн наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда исчезли $1,5 трлн наличными, которых, как утверждают журналисты, не могут досчитаться центробанки мира.
Происшествия
В Якутии два человека погибли в провалившихся под лед грузовиках
В Жиганском районе Якутии при провале под лед на реке Лене двух "КамАЗов" погибли два человека.
Шоу-бизнес
Пелагея бросила супруга-спортсмена
Известная российская певица Пелагея рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным.
Происшествия
В Москве совершено нападение на сотрудника пресс-службы Росгвардии
Неизвестные напали в Москве на сотрудника пресс-службы Росгвардии подполковника Александра Кудрявцева.
Общество
Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Культура
Канадский телеканал убрал сцену с Трампом из «Один дома 2»
Сцена из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 1992 года выпуска с участием бизнесмена и нынешнего президента США Дональда Трампа была вырезана из версии картины, которую показал в эфире канадский телеканал CBC.