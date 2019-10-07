Армия и оружие
РИА НовостиВ США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
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Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал на своем сайте доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.Радио Sputnik04:36
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