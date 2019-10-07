Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
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с чего всё началось
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал
 на своем сайте доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
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В США разработали план сдерживания России в Черном море

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Автоматически обработан 7021 источник, обновлено в 08:51, Ашберн
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