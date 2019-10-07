с чего всё началось

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Политика США пророчат увеличение влияния России в ЕС через энергетику Газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в ближайшее десятилетие позволят России полностью прекратить транзит газа в Европу через Украину, а Евросоюз станет зависимым от РФ и его внешняя политика ослабнет, тогда как влияние России на ЕС значительно увеличится.

Происшествия В министерствах Ставрополья прошли обыски Обыски помогли получить данные о возможной причастности к совершенным преступлениям ряда должностных лиц министерств края и преступлениях депутата Думы края Алексея Назаренко.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опровергает слухи о смерти актрисы Ранее женщина, которая представилась сотрудницей клиники, в которой находится на лечении Анастасия, обращалась в СМИ с предложениями фото и видеозаписей с Заворотнюк.

Футбол Александр Соболев будет вызван в сборную России Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков в интервью Sport24 сообщил о том, что форвард Александр Соболев будет вызван в сборную России на ближайшие игры квалификации Евро-2020.

Происшествия Медведь загрыз женщину в Забайкалье Медведь загрыз 50-летнюю женщину в лесу в Хилокском районе Забайкальского края, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

Гаджеты Почему ОС Windows больше не важна для Microsoft Глава Microsoft не говорит о том, что Windows перестает быть частью бизнеса компании, но намекает, что самая популярная настольная операционная система больше не вписывается в ее будущее.

Политика Россиян пригласили присоединиться к схватке Путина с Трампом В рамках презентованного развлечения игроку предлагается помочь политику в схватке с Дональдом Трампом и другими персонажами политической арены.

Политика На Украине объяснили невозможность мира с Россией Реализацию договоренностей по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины не стоит расценивать как установление мира с Россией.

Политика Зеленский поручил ослабить блокаду Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру перевозки товаров и прохода граждан через линию разграничения в Донбассе.

Единоборства Деревянченко: чувствую, что выиграл бой с Головкиным Украинский боксёр Сергей Деревянченко прокомментировал поражение от казахстанца Геннадия Головкина в бою за титул IBF в лёгком весе.