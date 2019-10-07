Армия и оружие
РИА НовостиВ США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
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с чего всё началось
— Повышению эффективности сдерживания в регионе могло бы способствовать развёртывание современных систем противовоздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии для противодействия угрозе наступательного ракетного удара со стороны России, — говорится в документе.Life.ru03:46
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Здоровье
В Минздраве Оренбургской области идут новые назначения
Прошел профессиональный путь от врача-кардиолога кардиоаритмологического отделения до заместителя главного врача по медицинской части, главного внештатного специалиста-кардиолога министерства здравоохранения Оренбургской области.
Общество
Кировчане назвали зарплату, необходимую им для счастья
Среди молодых людей до 24 лет отмечаются меньшие запросы по зарплате - достаточно 118 тысяч рублей, а тем, кто старше 35, - нужно 172 тысячи рублей.
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье
Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.
Шоу-бизнес
СМИ распространили информацию о смерти Анастасии Заворотнюк
Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся ранее слухи о смерти актрисы, пишет "Телепрограмма.pro".
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
Политика
Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»
Армия и оружие
Ядерная ракета США пролетела мимо пассажирского Airbus
В Сети появилось видео полета баллистической ракеты Trident II мимо пассажирского самолета Airbus мексиканских авиалиний.
Происшествия
В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей
Жительница Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство и убийстве своего малолетнего сына.
Финансы
Смертельный номер. С середины октября курс рубля может резко измениться
Рубль, как валюта, относящаяся к стране с формирующимся рынком, относится к числу рисковых активов.
Общество
Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток
Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.
Политика
Кирилл Вышинский стал исполнительным директором МИА «Россия сегодня»
Бывший главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский назначен на должность исполнительного директора МИА "Россия сегодня", сообщает ТАСС.
Политика
Власти Ирана назвали причины задержания российской журналистки
Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем, у нее была проблема с визой, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру
Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
Шоу-бизнес
Элтон Джон рассказал о борьбе с раком
72-летний британский музыкант Элтон Джон впервые рассказал о том, как боролся с раком простаты, о котором узнал два года назад.
Здоровье
Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России
Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
Общество
Россияне счастливы с 161 тысячей зарплаты в месяц
Злокачественные увольнения В недрах онкоцентра имени Блохина в Москве, врачи которого специализируются на лечении рака у детей, разгорается конфликт между врачами и новым руководством клиники.
Общество
Белых оценил срок выплаты штрафа государству в тысячу лет
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых заявил, что для выплаты назначенного приговором штрафа ему понадобится 1000 лет, сообщает РБК.
Общество
Средняя зарплата в Ростове выросла на 7%
Замыкает тройку лидеров «производство, сырье, с/х» со средней зарплатой 36, 1 рублей в месяц.
Культура
Работа для олигарха: как миллиардеры улучшают имидж России в США
Как минимум пять миллиардеров из России и один крупный банкир были замечены в активном продвижении русского искусства и культуры за рубежом и в особенности в США, пишет The New York Times в статье «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России» (Oligarchs, as U.S. Arts Patrons, Present a Softer Image of Russia).
Общество
Опрос выявил отношение россиян к прививкам
Опрос выявил отношение россиян к прививкам.
Политика
Грета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь поменяла описание в своём профиле в Twitter, заявив о якобы наличии у неё синдрома Аспергера.
Политика
В США назвали «Северный поток — 2» сокрушительным ударом по Европе
Запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Общество
Производство кальвадоса возобновится в России
Летом 2020 года планируется возобновление производства спиртного яблочного напитка кальвадоса на территории России.
Происшествия
В Подмосковье младенец насмерть захлебнулся молоком
7 октября в Подмосковной Балашихе двухмесячный младенец насмерть захлебнулся молоком. Это произошло в момент, когда мать кормила его грудью.
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
Происшествия
В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
Экономика
В Китае выращивают свиней размером с белых медведей
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.