Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
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с чего всё началось
— Повышению эффективности сдерживания в регионе могло бы способствовать развёртывание современных систем противовоздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии для противодействия угрозе наступательного ракетного удара со стороны России, — говорится в документе
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Life.ru03:46

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В США разработали план сдерживания России в Черном море

РБК04:13

В США опубликовали план «сдерживания» России в Черном море

Московский Комсомолец02:30

В Госдуме назвали риски размещения ПВО США в Румынии и Болгарии для РФ

Известия04:38

План по «сдерживанию» России в Черном море представили в США

Телеканал 360°03:13

План по сдерживанию России в Черном море разработали в США

Газета.Ru02:50

В США разработали план сдерживания России в Черноморском регионе

RT на русском04:47

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

РИА Новости02:11
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Здоровье

В Минздраве Оренбургской области идут новые назначения

Прошел профессиональный путь от врача-кардиолога кардиоаритмологического отделения до заместителя главного врача по медицинской части, главного внештатного специалиста-кардиолога министерства здравоохранения Оренбургской области.
Оренбургская неделя 05:07
Общество

Кировчане назвали зарплату, необходимую им для счастья

Среди молодых людей до 24 лет отмечаются меньшие запросы по зарплате - достаточно 118 тысяч рублей, а тем, кто старше 35, - нужно 172 тысячи рублей.
Pro Город Киров 04 октября в 04:40
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.
Известия 04:58
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СМИ распространили информацию о смерти Анастасии Заворотнюк

Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся ранее слухи о смерти актрисы, пишет "Телепрограмма.pro".
Толк вчера в 22:44
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Политика

AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Политика

Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»

Lenta.ru вчера в 11:20
Армия и оружие

Ядерная ракета США пролетела мимо пассажирского Airbus

В Сети появилось видео полета баллистической ракеты Trident II мимо пассажирского самолета Airbus мексиканских авиалиний.
ТВ Центр 03:23
Происшествия

В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей

Жительница Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство и убийстве своего малолетнего сына.
ТАСС 03:46
Финансы

Смертельный номер. С середины октября курс рубля может резко измениться

Рубль, как валюта, относящаяся к стране с формирующимся рынком, относится к числу рисковых активов.
Life.ru 02:50
Общество

Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток

Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.
Коммерсантъ 05:35
Политика

Кирилл Вышинский стал исполнительным директором МИА «Россия сегодня»

Бывший главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский назначен на должность исполнительного директора МИА "Россия сегодня", сообщает ТАСС.
Российская газета 05:41
Политика

Власти Ирана назвали причины задержания российской журналистки

Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем, у нее была проблема с визой, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает «РИА Новости».
Ведомости 05:39
Шоу-бизнес

Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру

Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
NewInform 05 октября в 09:08
Шоу-бизнес

Элтон Джон рассказал о борьбе с раком

72-летний британский музыкант Элтон Джон впервые рассказал о том, как боролся с раком простаты, о котором узнал два года назад.
РЕН ТВ 05 октября в 13:07
Здоровье

Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России

Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
РИА Новости 03:49
Общество

Россияне счастливы с 161 тысячей зарплаты в месяц

Злокачественные увольнения В недрах онкоцентра имени Блохина в Москве, врачи которого специализируются на лечении рака у детей, разгорается конфликт между врачами и новым руководством клиники.
Сахалин.Инфо 01:46
Общество

Белых оценил срок выплаты штрафа государству в тысячу лет

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых заявил, что для выплаты назначенного приговором штрафа ему понадобится 1000 лет, сообщает РБК.
Ведомости 04:35
Общество

Средняя зарплата в Ростове выросла на 7%

Замыкает тройку лидеров «производство, сырье, с/х» со средней зарплатой 36, 1 рублей в месяц.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 04:45
Культура

Работа для олигарха: как миллиардеры улучшают имидж России в США

Как минимум пять миллиардеров из России и один крупный банкир были замечены в активном продвижении русского искусства и культуры за рубежом и в особенности в США, пишет The New York Times в статье «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России» (Oligarchs, as U.S. Arts Patrons, Present a Softer Image of Russia).
Forbes вчера в 18:30
Общество

Опрос выявил отношение россиян к прививкам

Опрос выявил отношение россиян к прививкам.
Известия вчера в 21:25
Политика

Грета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь поменяла описание в своём профиле в Twitter, заявив о якобы наличии у неё синдрома Аспергера.
RT на русском 05:19
Политика

В США назвали «Северный поток — 2» сокрушительным ударом по Европе

Запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
RT на русском 05:34
Политика

Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте

Sputnik Литва вчера в 11:40
Общество

Производство кальвадоса возобновится в России

Летом 2020 года планируется возобновление производства спиртного яблочного напитка кальвадоса на территории России.
Газета.Ru 02:25
Происшествия

В Подмосковье младенец насмерть захлебнулся молоком

7 октября в Подмосковной Балашихе двухмесячный младенец насмерть захлебнулся молоком. Это произошло в момент, когда мать кормила его грудью.
Уралинформбюро 01:39
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 05 октября в 12:25
Происшествия

В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке

В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости вчера в 22:32
Экономика

В Китае выращивают свиней размером с белых медведей

Газета.Ru вчера в 02:25
Экономика

Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»

Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
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