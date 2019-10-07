с чего всё началось

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Здоровье В Минздраве Оренбургской области идут новые назначения Прошел профессиональный путь от врача-кардиолога кардиоаритмологического отделения до заместителя главного врача по медицинской части, главного внештатного специалиста-кардиолога министерства здравоохранения Оренбургской области.

Общество Кировчане назвали зарплату, необходимую им для счастья Среди молодых людей до 24 лет отмечаются меньшие запросы по зарплате - достаточно 118 тысяч рублей, а тем, кто старше 35, - нужно 172 тысячи рублей.

Политика AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза» В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.

Общество Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.

Политика Власти Ирана назвали причины задержания российской журналистки Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем, у нее была проблема с визой, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает «РИА Новости».

Шоу-бизнес Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.

Шоу-бизнес Элтон Джон рассказал о борьбе с раком 72-летний британский музыкант Элтон Джон впервые рассказал о том, как боролся с раком простаты, о котором узнал два года назад.

Здоровье Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.

Общество Россияне счастливы с 161 тысячей зарплаты в месяц Злокачественные увольнения В недрах онкоцентра имени Блохина в Москве, врачи которого специализируются на лечении рака у детей, разгорается конфликт между врачами и новым руководством клиники.

Культура Работа для олигарха: как миллиардеры улучшают имидж России в США Как минимум пять миллиардеров из России и один крупный банкир были замечены в активном продвижении русского искусства и культуры за рубежом и в особенности в США, пишет The New York Times в статье «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России» (Oligarchs, as U.S. Arts Patrons, Present a Softer Image of Russia).

Общество Производство кальвадоса возобновится в России Летом 2020 года планируется возобновление производства спиртного яблочного напитка кальвадоса на территории России.

Происшествия В Подмосковье младенец насмерть захлебнулся молоком 7 октября в Подмосковной Балашихе двухмесячный младенец насмерть захлебнулся молоком. Это произошло в момент, когда мать кормила его грудью.