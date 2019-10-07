Армия и оружие
РИА НовостиВ США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
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Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал на своем сайте доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.Радио Sputnik04:36
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Южный Федеральный вчера в 23:26
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Первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде появился в Сети. Он был размещен в официальном Twitter-аккаунте киновселенной.
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По данным прогноза, в 2020-2023 годах увеличение численности населения России произойдет только за счет мигрантов, а с 2024 года - благодаря как естественному, так и миграционному приросту.
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Эксперты призывают быть осторожнее с регулярным использованием лака для ногтей, так как в нем присутствуют высокотоксичные вещества.
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Газета.Ru 05:32
Армия и оружие
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В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»
На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
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