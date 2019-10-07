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В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

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Авто ОСАГО в РФ подорожает в два раза Банк России введет требования по обязательному оформлению полиса страхования автогражданской ответственности совместно с дополнительной защитой от несчастных случаев, а также установит телематические датчики в авто.

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Происшествия В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей Жительница Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство и убийстве своего малолетнего сына.

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Политика США пророчат увеличение влияния России в ЕС через энергетику Газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в ближайшее десятилетие позволят России полностью прекратить транзит газа в Европу через Украину, а Евросоюз станет зависимым от РФ и его внешняя политика ослабнет, тогда как влияние России на ЕС значительно увеличится.

Культура В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара» Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.

Политика Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.

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Фигурное катание В одном прокате Трусова исполнила четыре четверных прыжка На турнире в Японии российская фигуристка Александра Трусова в произвольной программе сделала четыре четверных.

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Политика Путин рассказал, что ему неинтересно положение Зеленского Президенту России Владимиру Путину неинтересно, в каком положении находится его украинский коллега Владимир Зеленский.

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Происшествия Двое украинцев избиты за речь на родном языке в Польше В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Армия и оружие Курды сообщили об отводе сил США от границы Сирии и Турции Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что США начали выводить свои силы с северо-востока Сирии, где Анкара планирует провести операцию по созданию «зоны безопасности».