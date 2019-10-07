с чего всё началось

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Армия и оружие Госдеп рассказал о ядерных арсеналах США и России Государственный департамент США рассказал об объёмах ядерных арсеналов американской и российской сторон.

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Экономика Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс» Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.

Спорт Глава РУСАДА рассказал о возможных санкциях со стороны WADA Если объяснения не удовлетворят WADA, отечественный спорт ждут большие проблемы, рассказал глава РУСАДА Юрий Ганус.

Финансы Чистая прибыль «Сбербанка» за 9 месяцев выросла на 8,6% Средства юридических лиц без учета валютной переоценки увеличились на 1,3%, средства физических лиц увеличились на 0,5%. По итогам 9 месяцев 2019 года чистая прибыль "Сбербанка" увеличилась на 8,6% - до 665,4 млрд руб.

Происшествия Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Футбол Карпин прокомментировал возможность своего перехода в «Спартак» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий по поводу своего возможного возвращения на тренерский мостик «Спартака».

Футбол Нидерланды отрекаются от Голландии Кабмин Нидерландов принял судьбоносное решение полностью отказаться от использования привычного названия страны (Голландия).

Армия и оружие На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой» Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».

Происшествия В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.

Общество В Москве ночь на 7 октября стала самой холодной с начала осени Ночь на 7 октября стала самой холодной в Москве и области с начала осени, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Космос Астронавты на МКС вышли в открытый космос Астронавты NASA Кристина Кох и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения технических работ в воскресенье, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

Экономика Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.

Армия и оружие Ядерная ракета США пролетела мимо пассажирского Airbus В Сети появилось видео полета баллистической ракеты Trident II мимо пассажирского самолета Airbus мексиканских авиалиний.

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Общество Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.

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Армия и оружие США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии Соединенные Штаты не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии.

Культура Умерла актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина Украинская актриса Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила артистка Римма Зюбина.