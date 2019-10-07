Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
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с чего всё началось
— Повышению эффективности сдерживания в регионе могло бы способствовать развёртывание современных систем противовоздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии для противодействия угрозе наступательного ракетного удара со стороны России, — говорится в документе
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Life.ru03:46

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В США разработали план сдерживания России в Черном море

РБК04:13

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

РИА Новости02:11

План по «сдерживанию» России в Черном море представили в США

Телеканал 360°03:13

План по сдерживанию России в Черном море разработали в США

Газета.Ru02:50

В США опубликовали план «сдерживания» России в Черном море

Московский Комсомолец02:30

В США разработали план сдерживания России в Чёрном море

Life.ru03:46

В США предложили способы «сдерживания» России в Черноморском регионе

RT на русском00:00
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В Киеве состоялась протестная акция против «формулы Штайнмайера»

ИжевскИнфо.РУ 03:13
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«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт вчера в 13:25
Армия и оружие

Госдеп рассказал о ядерных арсеналах США и России

Государственный департамент США рассказал об объёмах ядерных арсеналов американской и российской сторон.
RT на русском 03:50
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
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Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»

Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Спорт

Глава РУСАДА рассказал о возможных санкциях со стороны WADA

Если объяснения не удовлетворят WADA, отечественный спорт ждут большие проблемы, рассказал глава РУСАДА Юрий Ганус.
Известия вчера в 19:14
Финансы

Чистая прибыль «Сбербанка» за 9 месяцев выросла на 8,6%

Средства юридических лиц без учета валютной переоценки увеличились на 1,3%, средства физических лиц увеличились на 0,5%. По итогам 9 месяцев 2019 года чистая прибыль "Сбербанка" увеличилась на 8,6% - до 665,4 млрд руб.
Finam.Ru 03:02
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Актриса Наталья Бочкарёва скрывается после скандала с наркотиками.
Амур.инфо вчера в 21:33
Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье

В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
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Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Кино

«Джокер» стал лидером российского и американского проката в выходные

Коммерсантъ 03:42
Футбол

Карпин прокомментировал возможность своего перехода в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий по поводу своего возможного возвращения на тренерский мостик «Спартака».
Евро-футбол.ру вчера в 16:44
Футбол

Нидерланды отрекаются от Голландии

Кабмин Нидерландов принял судьбоносное решение полностью отказаться от использования привычного названия страны (Голландия).
Журналистская правда 05 октября в 08:50
Происшествия

В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей

ТАСС 03:46
Армия и оружие

На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой»

Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».
URA.Ru 05 октября в 15:04
Происшествия

В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке

В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости вчера в 22:32
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Российская газета вчера в 12:14
Общество

В Москве ночь на 7 октября стала самой холодной с начала осени

Ночь на 7 октября стала самой холодной в Москве и области с начала осени, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
РБК 02:54
Космос

Астронавты на МКС вышли в открытый космос

Астронавты NASA Кристина Кох и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения технических работ в воскресенье, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.
Rambler News Service вчера в 09:01
Экономика

Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.
REGNUM 02:02
Армия и оружие

Ядерная ракета США пролетела мимо пассажирского Airbus

В Сети появилось видео полета баллистической ракеты Trident II мимо пассажирского самолета Airbus мексиканских авиалиний.
ТВ Центр 03:23
Общество

ВЦИОМ: 11% россиян считают прививки опасными

Еще 23% опрошенных считают прививки бесполезными. 11% респондентов уверены, что прививки опасны и приносят больше вреда, чем пользы.
Коммерсантъ 03:05
Авто

Названы самые популярные автомобили среди пенсионеров в России

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели онлайн-опрос российских автовладельцев и сделали вывод о том, какие модели машин в нашей стране наиболее популярны среди пенсионеров и представителей предпенсионного возраста.
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Здоровье

В России из аптек отзывают лекарство с канцерогенными примесями

Лекарство "Зантак" пропадёт с полок российских аптек из-за обнаружения в нём опасного вещества.
Online47.ru вчера в 20:26
Политика

Стала известна судьба задержанной в Иране российской журналистки

Россия рассчитывает на освобождение задержанной в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик на этой неделе.
Lenta.ru 03:06
Общество

Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения

Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Политика

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого.
RT на русском вчера в 22:23
Армия и оружие

США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии

Соединенные Штаты не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии.
РБК вчера в 23:46
Культура

Умерла актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина

Украинская актриса Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила артистка Римма Зюбина.
Москва 24 вчера в 11:27
Фигурное катание

Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате

15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.
62инфо 05 октября в 04:51
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