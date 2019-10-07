Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
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США «сдержат» Россию с помощью фейкньюс

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В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

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США проведут в Европе крупнейшие за 25 лет учения

В начале 2020 года года США проведут в Европе крупнейшие за 25 учения, сообщает ежедневная газета Министерства обороны США Stars and Stripes со ссылкой на Европейское командование Вооруженных сил США.
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В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»

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