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Политика Зеленский поручил упростить процедуру перемещения в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров разработать план по упрощению процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе.

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