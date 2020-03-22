Коронавирус

НТВНТВАмериканцы массово скупают оружие во время эпидемии

Жители США начали массово скупать огнестрельное оружие во время эпидемии коронавируса. В оружейные магазины выстраиваются огромные очереди. Выручка одного из крупнейших в Штатах интернет-магазинов оружия ammo.com за прошлый месяц выросла на 309%, а количество заказов увеличилось на 222%.
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Спрос на оружие подскочил в США на фоне пандемии

News.ruвчера в 23:49

В США на фоне коронавируса растут продажи огнестрельного оружия

РИА Новости02:28

ABC сообщил о резком росте спроса на оружие в США на фоне коронавируса

РБК01:10

Американцы кинулись скупать оружие на фоне эпидемии коронавируса

Lenta.ru00:54

Американские СМИ сообщили о резком росте спроса на оружие из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 23:53

В США зафиксировали резкий рост продаж оружия на фоне коронавируса

Комсомольская правда02:35

ABC: в США резко выросли продажи оружия

ТАССвчера в 23:23
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Происшествия

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

Известия 04:09
Футбол

«Уфа» разгромила «Тамбов» в киберфутбольном матче РПЛ

Футбольный клуб «Уфа» взял реванш у «Тамбова» за поражение в первой части чемпионата РПЛ.
Башинформ 07:43
Политика

Лукашенко приказал бросить за границей безответственных белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против отправки чартерных рейсов за соотечественниками, которые застряли в других странах из-за закрытия границ и авиасообщения по причине пандемии коронавируса.
Ruposters.ru вчера в 10:00
Общество

Коронавирус выявили у сотрудника Букингемского дворца

В Букингемском дворце выявили коронавирус у одного из сотрудников. Больной мог контактировать с королевой страны Елизаветой Второй.
News.ru 07:22
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com вчера в 13:18
Происшествия

На Кубани выявлены еще два новых случая заражения коронавирусом

Российская газета вчера в 11:14
Религия

Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию

Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг информацию об изменении рабочего графика патриарха Кирилла из-за коронавируса.
РИА Новости 06:24
Армия и оружие

Первый самолёт ВКС РФ с военными медиками вылетел в Италию

REGNUM 06:35
Происшествия

В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в 7 км от столицы на глубине 10 км. После сильного толчка произошло еще несколько меньшей силы.
Коммерсантъ 06:58
Политика

Песков объяснил решение Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина помочь Италии в связи с коронавирусной инфекцией, цитирует ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:32
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека

Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
REGNUM 19 марта в 23:36
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости 03:44
Армия и оружие

США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»

Как заявил ТАСС бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, переход "Александра Невского" по Северному морскому пути в Вилючинск на Камчатке длился 42 дня, из которых подлодка 12 суток шла в надводном положении.
Российская газета 19 марта в 02:40
Общество

«РИА Новости» сообщило о возможном ужесточении карантина в России

В связи с быстрым распространением коронавируса в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве.
Ведомости 05:55
Политика

США обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе

Иран, Россия и Китая пытаются дискредитировать действия США на фоне эпидемии коронавируса, заявил глава американского Госдепартамента Майк Помпео.
Росбалт 20 марта в 13:57
Здоровье

Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса

Британская ассоциация отоларингологии сообщает, что потеря обоняния может стать одним из симптомов заражения коронавирусной инфекцией.
Профиль вчера в 21:30
Общество

Ангелу Меркель заметили в супермаркете с вином и туалетной бумагой

Наша версия 07:37
Общество

Жесткого карантина в России в ближайшее время вводить не планируют

В свою очередь вице-премьер Маратт Хуснуллин рассказал, что принято решение построить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы.
Эхо Москвы 07:30
Футбол

Футболист «Уфы» Тилль госпитализирован

Игрок башкирской "Уфы" и сборной Люксембурга Оливье Тилль госпитализирован. Об этом сообщает ProSportStory.
Газета.Ru 06:48
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Общество

Собянин: метро не закроют из-за коронавируса

В Москве не будут закрывать метро из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 01:42
Общество

Путин назначил ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.
Lenta.ru 20 марта в 09:56
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 20 марта в 04:35
Футбол

Экс-президент «Реала»умер от коронавируса

Напомним, Лоренсо Санс находился на посту президента Реала с 1995 по 2000 годы.
КМВ Новости 03:15
Общество

В Гидрометцентре сообщили, что апрель в Москве начнется с похолодания

В Москве начало апреля, по предварительным расчетам синоптиков, будет холоднее конца марта.
ТАСС 04:12
Экономика

Индексы США и стоимость нефти снизились на закрытии торгов

Ключевые индексы США снизились на закрытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже на 3,8–4,6%. Это происходит на фоне продолжения распространения коронавируса COVID-19 и снижения стоимости нефти.
Коммерсантъ 20 марта в 17:46
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Слово и Дело 20 марта в 02:46
Общество

День 40 святых: что запрещено делать 22 марта

Сегодня православные отмечают праздник Сорока мучеников Севастийских. Какие запреты существуют на этот день, читайте в нашем материале.
Волгоградская правда вчера в 23:32
Происшествия

Нападение пассажирки на водителя такси в Тюмени попало на видео

РИА Новости 05:19
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