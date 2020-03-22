Жители США начали массово скупать огнестрельное оружие во время эпидемии коронавируса. В оружейные магазины выстраиваются огромные очереди. Выручка одного из крупнейших в Штатах интернет-магазинов оружия ammo.com за прошлый месяц выросла на 309%, а количество заказов увеличилось на 222%.

Американцы массово скупают оружие во время эпидемии

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