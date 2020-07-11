Общество
Российская газетаВ США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях
На процессе в США россиянин Евгений Никулин признан виновным в киберпреступлениях. Ему грозит длительное тюремное заключение. Для вынесения приговора понадобилось менее одного дня, сообщает РИА Новости.
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Присяжные в США признали россиянина Никулина виновным по всем пунктам
Комсомольская правдавчера в 22:26
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 06:52, Ашберн
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
Здоровье
Президент Казахстана поинтересовался вспышкой «пневмонии неизвестной природы»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поинтересовался у министра здравоохранения Алексея Цоя возможной вспышкой в стране «пневмонии неизвестной природы».
Lenta.ru 06:15
Футбол
Моуринью рассчитывает выиграть трофей с «Тоттенхэмом»
Верю, что «Тоттенхэм» сможет выиграть трофей в период моей работы здесь.
Евро-футбол.ру 02:59
Армия и оружие
Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем
РИА Новости 06:48
Авто
В России стартовали продажи обновленной версии машины Volkswagen Polo
В России стартовали продажи нового Volkswagen Polo в кузове лифтбек.
Picsnews.net 09 июля в 11:10
Футбол
«В „Спартаке“ Газизову придется минимизировать право на ошибку»
Главный тренер химчан Сергей Юран, в 1990-е годы выступавший за «Спартак» на позиции нападающего, в интервью «Известиям» поделился мнением о событиях вокруг клуба, а также оценил шансы «Локомотива» и ЦСКА в борьбе за второе место и прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов.
Известия вчера в 17:00
Кино
Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix
В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com вчера в 03:53
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru вчера в 03:36
Футбол
11 июля стадион «Баварии» окрасится в цвета ЛГБТ-движения
11 июля стадион "Баварии" окрасится в цвета ЛГБТ-движения, сообщает Twitter команды.
Газета.Ru 05:12
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Политика
В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
Хабаровск, 10 июля 2020, 09:06 — REGNUM Правоохранительные органы в Хабаровском крае провели обыски у шести членов партии ЛДПР.
REGNUM вчера в 02:06
Происшествия
В ЯНАО завели дела после массового заражения вахтовиков СOVID-19
Следственные органы в Ямало-Ненецком автономном округе возбудили два уголовных дела по фактам несоблюдения санитарных требований в компаниях «Уренгой бурение» и «Сибирская сервисная компания».
BFM.ru 05:52
Общество
Названы востребованные профессии в условиях ситуации на рынке труда
Результаты исследования есть в распоряжении RT. Специалисты уверены, что, как и в разгар пандемии, особенно востребованными остаются медики.
RT на русском вчера в 23:30
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
Авто
В России стартовало производство Niva под брендом Lada
В России стартовало производство Niva под брендом Lada, которое организовали на предприятии в Тольятти.
Tvoe-avto.com вчера в 07:20
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Финансы
Рубль падает к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
На открытии торгов в пятницу, 10 июля, рубль снижался к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:15
Биатлон
Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России
Коммерсантъ 05:43
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Здоровье
За сутки в России выявили 6635 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявлено 6635 новых заболевших коронавирусом. У каждого четвертого нет клинических проявлений болезни.
BFM.ru вчера в 04:15
Космос
Астрономы обнаружили новый источник углерода во Вселенной
Группа астрономов под руководством Паолы Мариго из Университета Падуи обнаружила новый источник углеродов – им оказались белые углеродные карлики.
ToDay News Ufa 08 июля в 10:44
Здоровье
В Свердловской области еще 280 человек заболели коронавирусом
По данным штаба, еще 280 человек заболели COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 15 623 человек.
ТагилСити.ру 04:01
Футбол
Легенда «Лидс Юнайтед» Джек Чарльтон скончался на 86-м году жизни
Бывший защитник "Лидс Юнайтед" и сборной Англии Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет, сообщается официальный сайт "Лидса".
Soccer.ru 04:34
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства ветерана войны в Башкирии
Следственное управление Следкома РФ по РБ опубликовало видео с места ограбления и убийства ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова из села Леуза Кигинского района.
Российская газета 04:10
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
Футбол
Главного тренера ФК «Спартак» дисквалифицировали до конца сезона
РФС принял решение наказать наставника «Спартака» Доменико Тедеско за поведение в матче с «Локомотивом» в рамках чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 15:13
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52