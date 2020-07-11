Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях

На процессе в США россиянин Евгений Никулин признан виновным в киберпреступлениях. Ему грозит длительное тюремное заключение. Для вынесения приговора понадобилось менее одного дня, сообщает РИА Новости.
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