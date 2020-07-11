Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях

На процессе в США россиянин Евгений Никулин признан виновным в киберпреступлениях. Ему грозит длительное тюремное заключение. Для вынесения приговора понадобилось менее одного дня, сообщает РИА Новости.
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В США россиянина Евгения Никулина признали виновным в хакерских атаках на компьютерные системы

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Присяжные в США признали россиянина Никулина виновным по всем пунктам

Комсомольская правдавчера в 22:26

Меру наказания россиянину Никулину в США планируют определить 29 сентября

ТАССвчера в 21:20

Меру наказания россиянина Никулина в США определят осенью

Московский Комсомолецвчера в 21:49

В США огласят приговор Никулину 29 сентября

РИА Новостивчера в 21:29

Защита программиста Никулина намерена оспорить обвинительный приговор

ИА Красная Веснавчера в 22:20

В США завершился процесс по делу российского «хакера» Никулина

REGNUMвчера в 03:20
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Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Известия 00:47
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Общество

В США за сутки выявили более 68 тысяч случаев коронавируса

Число случаев коронавируса, выявленных в США за последние сутки, превысило 68 тысяч, установив новый рекорд в седьмой раз с начала июля, сообщает издание The New York Times.
Rambler News Service 02:02
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Общество

Росстат рассказал, сколько людей умерли от коронавируса в мае

От коронавируса за май скончались 7444 человека – большая часть из них имели подтвержденные первичные причины смерти, в остальных случаях нельзя быть уверенными на все сто процентов, результаты анализов ожидаются.
Gazeta.SPb 02:34
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Игры

Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года

Дочерняя компания Amazon — Amazon Game Studios — перенесла релиз своей масштабной массовой онлайн-игры New World на весну 2021 года.
Известия вчера в 17:58
Шоу-бизнес

Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте

Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru вчера в 04:10
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
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Общество

Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай

Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа вчера в 07:25
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Футбол

«Интер» рассматривает вариант с приглашением Аллегри

Экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может в ближайшее время вернуться к активной работе.
Матч ТВ 02:00
Общество

В Хабаровском крае прошли митинги в поддержку Фургала

Накануне губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован на два месяца за организацию убийств в 2004-2005 годах.
BFM.ru 02:40
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Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Сенатор Алексей Пушков предлагает ввести «черный список» деятелей искусства, которые негативно настроены против России.
CT news вчера в 05:46
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Футбол

«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн

Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 09 июля в 03:39
Общество

В Саратовской области заражение коронавирусом выявлено у 7417 человек

В Саратовской области по информации на 10 июля носителями коронавируса числятся 7417 человек, за сутки положительные тесты получили еще 92 пациента.
REGNUM вчера в 02:38
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
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Музыка

Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти 6 млн пользователей

В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти 6 млн пользователей.
Piter.tv вчера в 01:16
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Шоу-бизнес

Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам

«Друзья уже улетели, кто по иностранному паспорту, кто по «медицинским нуждам», а мы ходим в бассейн и не унываем!» - написала Собчак в Инстаграме.
Что происходит вчера в 15:05
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Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия вчера в 06:18
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Происшествия

На Кубани за сутки подтвердилось 66 случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 66 новых случаев коронавирусной инфекции, выписана из больниц в связи с выздоровлением 62 пациента, сообщает портал Стопкоронавирус.рф Заболели 39 женщин и 27 мужчин, возраст самого старшего пациента – 85 лет, самого юного – 10 месяцев.
Деловая газета. Юг вчера в 04:21
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Общество

Клишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями

Москва, 11 июля 2020, 08:50 — REGNUM Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас.
REGNUM 01:50
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Политика

Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК вчера в 12:32
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Общество

В Воронежской области за сутки умерли три пациента с COVID-19

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области выросло на 123, до 9159, количество летальных случаев увеличилось с 79 до 82, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:15
Здоровье

На Среднем Урале выявили ещё 275 носителей коронавируса

Екатеринбург, 10 июля 2020, 11:10 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали ещё 275 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки.
REGNUM вчера в 04:10
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Здоровье

Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии

Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru вчера в 10:03
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Политика

СБ ООН не принял российскую резолюцию по гуманитарной помощи Сирии

Совет Безопасности ООН в очередной раз не принял российский вариант резолюции о механизме трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Коммерсантъ вчера в 19:43
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 09 июля в 06:04
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Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском вчера в 09:12
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Шоу-бизнес

Певица Анита Цой вылечилась от коронавируса

Певица Анита Цой сообщила в своем Instagram-аккаунте, что вылечилась от коронавирусной инфекции. В больницу артистка попала в конце июня.
Аргументы и Факты 02:33
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Происшествия

Пропавшая без вести звезда сериала «Хор» объявлена погибшей

Власти калифорнийского округа Вентура объявили, что пропавшая накануне американская актриса, звезда сериала «Хор» Ная Ривера, скорее всего, утонула в озере.
Известия 09 июля в 22:15
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Происшествия

Эксперты обнародуют уникальные документы о тайне перевала Дятлова

iReactor 03:20
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Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
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Общество

В России за сутки умерли 188 пациентов с коронавирусом

За сутки в РФ скончались 188 человек с COVID-19, за все время эпидемии - 11 205, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:42
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