Американский суд признал гражданина России Евгения Никулина виновным в совершении киберпреступлений, сообщает ТАСС. Присяжные признали вину Никулина по всем пунктам обвинения.

Россиянин Никулин признан виновным в киберпреступлениях в США

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