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РБКВ США россиянина обвинили в мошенничестве на $26 млн
Ведомство оценило ущерб в $26 млн, иск в отношении россиянина подан в суд в Нью-Джерси. На сайте прокуратуры Нью-Джерси говорится, что 36-летний Сотников был задержан во Флориде. В сообщении отмечается, что мужчина занимался отмыванием средств, связанных с мошеннической схемой на $30 млн.
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В США гражданину России вменили мошенничество с ценными бумагами на $26 млн
Говорит Москвавчера в 16:59
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Пекин, 13 марта 2020, 08:19 — REGNUM Новый тип коронавируса COVID-2019, который в настоящее время стремительно распространяется по миру, в город Ухань китайской провинции Хубэй завезли американские военные.
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