Общество
РБКВ США россиянина обвинили в мошенничестве на $26 млн
Ведомство оценило ущерб в $26 млн, иск в отношении россиянина подан в суд в Нью-Джерси. На сайте прокуратуры Нью-Джерси говорится, что 36-летний Сотников был задержан во Флориде. В сообщении отмечается, что мужчина занимался отмыванием средств, связанных с мошеннической схемой на $30 млн.
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В США гражданину России вменили мошенничество с ценными бумагами на $26 млн
Говорит Москвавчера в 16:59
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Общество
Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне
Россия и Китай обсуждают возможность совместной работы при создании баз на Луне, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в отрасли.
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У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор сообщил о том, что в его семье произошла потеря из-за коронавируса.
Армия и оружие
Сирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов
Военные США на своей базе в Эт-Танфе в Сирии проводят подготовку боевиков из террористических организаций, а затем отправляют их проводить диверсии в провинции Идлиб и других регионах – рассказал задержанный бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абделла Соуда.
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В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Кино
Премьеру «Форсажа 9» из-за коронавируса перенесли на год
Пандемия коронавируса продолжает собирать нехорошие плоды с пажитей киноиндустрии: премьеру девятой части сверхуспешной серии Universal "Форсаж" отложили почти на год.
Общество
В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.
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Собянин ввел свободное посещение в школах Москвы из-за коронавируса
В московских школах введут свободное посещение с понедельника, 16 марта.
Музыка
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Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
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В Call of Duty: Warzone за сутки сыграли больше 6 млн человек
Общество
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В связи с распространением эпидемии коронавируса в Совете Федерации ввели специальные меры.
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Похудевшая звезда Comedy Woman удивила поклонников новой фигурой
Звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Ангарская показала свое новое постройневшее тело, удивив поклонников кардинальным преображением.
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Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Шоу-бизнес
Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса для легких
Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.
Общество
Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
Политика
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Военные, служившие на базе, рассказали Шевченко, что за пять дней до его визита туда приезжал главком Европейского командования армии США и главком силами НАТО Александр Хэйг, который провел секретное заседание, посвященное будущему базы.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Авто
Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды
Автомобильный специалист Алексей Ревин объяснил, чем грозит автомобилю так называемый пенсионерский стиль вождения — движение медленнее общей скорости потока.
Культура
Новосибирская школьница стала участницей шоу «Голос. Дети»
В пятницу, 13 марта, школьница из Новосибирской области стала участницей популярного шоу; к девочке повернулись все трое наставников.
Политика
В России установили личности 96 ветеранов Латышского легиона СС
В Москве в понедельник впервые назовут имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые еще живы и находятся сейчас в таких странах, как США, Великобритания, Канада, Бразилия, Австралия, Аргентина и Латвия.
Общество
В Петербурге отменяют все массовые мероприятия из-за коронавируса
«Запретить с 16 марта 2020 до 30 апреля 2020 проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 тысячи человек», – отмечается в документе.
Шоу-бизнес
Юлия Барановская с детьми побывала на Байкале
Юлия Барановская часто путешествует с детьми. На этот раз телеведущая решила исполнить свою мечту.
Биатлон
В. Драчёв подвел итоги биатлонного сезона
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о прошедшем сезоне.
Происшествия
Более 40 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции
Анкара, 14 марта 2020, 07:56 — REGNUM Более 40 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Турции.
Политика
Бывший генпрокурор Украины заявил о новых доказательствах причастности России к крушению MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) смогла получить документы российских военных, которые могут являться новыми доказательствами причастности России к авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 под Донецком.
Общество
Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили
По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Хоккей
«Салават Юлаев» во втором раунде Кубка Гагарина сыграет с «Ак Барсом»
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в первом раунде Кубка Гагарина (4:2 счет в серии) и вышел в полуфинал Восточной конференции.
Финансы
Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61
Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.