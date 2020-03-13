Общество

РБКРБКВ США россиянина обвинили в мошенничестве на $26 млн

Ведомство оценило ущерб в $26 млн, иск в отношении россиянина подан в суд в Нью-Джерси. На сайте прокуратуры Нью-Джерси говорится, что 36-летний Сотников был задержан во Флориде. В сообщении отмечается, что мужчина занимался отмыванием средств, связанных с мошеннической схемой на $30 млн.
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В США россиянина обвинили в мошенничестве на $26 млн

РБКвчера в 22:17

В США обвинили россиянина в мошенничестве с ценными бумагами на $26 млн

ТАССвчера в 18:15

В США гражданину России вменили мошенничество с ценными бумагами на $26 млн

Говорит Москвавчера в 16:59

Россиянина обвинили в США в мошенничестве с ценными бумагами на $26 млн

Известиявчера в 17:48

США обвинили россиянина в мошенничестве на 26 миллионов долларов

Lenta.ruвчера в 17:30

США обвинили в мошенничестве россиянина Дениса Сотникова

РИА Новостивчера в 17:09

США обвинили россиянина в ущербе инвесторам на $26 млн

Коммерсантъвчера в 17:59
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Общество

Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне

Россия и Китай обсуждают возможность совместной работы при создании баз на Луне, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в отрасли.
Газета.Ru вчера в 20:41
Общество

У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор сообщил о том, что в его семье произошла потеря из-за коронавируса.
Вести.Ru 00:00
Армия и оружие

Сирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов

Военные США на своей базе в Эт-Танфе в Сирии проводят подготовку боевиков из террористических организаций, а затем отправляют их проводить диверсии в провинции Идлиб и других регионах – рассказал задержанный бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абделла Соуда.
Газета.Ru 02:31
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Srnsk вчера в 20:23
Кино

Премьеру «Форсажа 9» из-за коронавируса перенесли на год

Пандемия коронавируса продолжает собирать нехорошие плоды с пажитей киноиндустрии: премьеру девятой части сверхуспешной серии Universal "Форсаж" отложили почти на год.
Российская газета вчера в 06:33
Общество

В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.
Наша версия вчера в 04:00
Общество

Собянин ввел свободное посещение в школах Москвы из-за коронавируса

В московских школах введут свободное посещение с понедельника, 16 марта.
Известия 02:47
Музыка

Little Big представила песню для «Евровидения»

Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
Коммерсантъ 12 марта в 17:33
Киберспорт

В Call of Duty: Warzone за сутки сыграли больше 6 млн человек

REGNUM 12 марта в 04:38
Общество

В Совфеде ввели специальные меры из-за коронавируса

В связи с распространением эпидемии коронавируса в Совете Федерации ввели специальные меры.
Lenta.ru 02:28
Шоу-бизнес

Похудевшая звезда Comedy Woman удивила поклонников новой фигурой

Звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Ангарская показала свое новое постройневшее тело, удивив поклонников кардинальным преображением.
iReactor вчера в 22:24
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском вчера в 15:10
Шоу-бизнес

Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса

Kleo.ru вчера в 06:29
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса для легких

Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.
РИА Новости 00:01
Общество

Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
ТАСС вчера в 19:12
Политика

Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО

Военные, служившие на базе, рассказали Шевченко, что за пять дней до его визита туда приезжал главком Европейского командования армии США и главком силами НАТО Александр Хэйг, который провел секретное заседание, посвященное будущему базы.
РИА Новости вчера в 20:11
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 09:08
Авто

Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды

Автомобильный специалист Алексей Ревин объяснил, чем грозит автомобилю так называемый пенсионерский стиль вождения — движение медленнее общей скорости потока.
Вечерняя Москва вчера в 22:36
Культура

Новосибирская школьница стала участницей шоу «Голос. Дети»

В пятницу, 13 марта, школьница из Новосибирской области стала участницей популярного шоу; к девочке повернулись все трое наставников.
Сиб.фм вчера в 21:55
Политика

В России установили личности 96 ветеранов Латышского легиона СС

В Москве в понедельник впервые назовут имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые еще живы и находятся сейчас в таких странах, как США, Великобритания, Канада, Бразилия, Австралия, Аргентина и Латвия.
РИА Новости 02:11
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

РБК вчера в 11:03
Общество

В Петербурге отменяют все массовые мероприятия из-за коронавируса

«Запретить с 16 марта 2020 до 30 апреля 2020 проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 тысячи человек», – отмечается в документе.
МИР 24 вчера в 07:46
Шоу-бизнес

Юлия Барановская с детьми побывала на Байкале

Юлия Барановская часто путешествует с детьми. На этот раз телеведущая решила исполнить свою мечту.
Летидор вчера в 08:00
Биатлон

В. Драчёв подвел итоги биатлонного сезона

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о прошедшем сезоне.
ГЛАС.RU 02:39
Происшествия

Более 40 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции

Анкара, 14 марта 2020, 07:56 — REGNUM Более 40 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Турции.
REGNUM 00:56
Политика

Бывший генпрокурор Украины заявил о новых доказательствах причастности России к крушению MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) смогла получить документы российских военных, которые могут являться новыми доказательствами причастности России к авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 под Донецком.
URA.Ru вчера в 12:39
Общество

Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили

По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Lenta.ru 01:00
Хоккей

«Салават Юлаев» во втором раунде Кубка Гагарина сыграет с «Ак Барсом»

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в первом раунде Кубка Гагарина (4:2 счет в серии) и вышел в полуфинал Восточной конференции.
Горобзор.ру 11 марта в 12:43
Финансы

Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61

Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
Вести.Ru вчера в 04:17
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК вчера в 17:08
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