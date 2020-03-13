Общество

РБКРБКВ США россиянина обвинили в мошенничестве на $26 млн

Ведомство оценило ущерб в $26 млн, иск в отношении россиянина подан в суд в Нью-Джерси. На сайте прокуратуры Нью-Джерси говорится, что 36-летний Сотников был задержан во Флориде. В сообщении отмечается, что мужчина занимался отмыванием средств, связанных с мошеннической схемой на $30 млн.
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В США россиянина обвинили в мошенничестве на $26 млн

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В США обвинили россиянина в мошенничестве с ценными бумагами на $26 млн

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США обвинили в мошенничестве россиянина Дениса Сотникова

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США обвинили россиянина в мошенничестве на 26 миллионов долларов

Lenta.ru17:30

США обвинили россиянина в ущербе инвесторам на $26 млн

Коммерсантъ17:59

В США гражданину России вменили мошенничество с ценными бумагами на $26 млн

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Головин переподписал контракт с «Монако» до 2024 года

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Джонни Деппа показали в образе Джокера

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Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
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Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
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Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
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Появилась информация о новом Chevrolet Niva

Рестайлинговый внедорожник Chevrolet Niva, который до конца текущего года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится намного сильнее, чем предполагалось ранее.
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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
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Режим ЧС ввели в Находке из-за разлива мазута

В приморском городе Находка, где из-за разгерметизации емкости разлилось 2,5 тысячи тонн мазута, введен режим ЧС.
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Недавно Надежда Ангарская стала участницей проекта «Последний герой: Зрители против звезд».
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Турнир единоборств Bellator 241 отменен из-за коронавируса

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Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне

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Певице Пелагее присвоено звание заслуженной артистки России

Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области вчера в 23:40
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В Goldman Sachs допустили возврат доллара к 61 рублю через два года

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Футбол

Чемпионат Германии будет приостановлен до 2 апреля

Немецкая футбольная лига (DFL) объявила, что чемпионат Германии будет приостановлен с ближайшего вторника до 2 апреля.
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Кипр частично закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса

Власти Кипра для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 с понедельника, 15 марта, закроют въезд для иностранцев, которые не имеют аккредитации в этой стране.
РБК 22:17
Общество

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
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Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО

Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
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На собрании РПЛ обсудят возможную приостановку турнира

Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса.
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Чехия закрыла границу для всех иностранцев

Как сообщается на сайте чешского правительства 13 марта, начиная с субботы, 14 марта, вводится запрет на въезд всех иностранцев, кроме тех, у кого есть вид на жительство в республике.
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Вариант создания кемпера на базе УАЗа «Буханки» представило молодое дизайнерское агентство из Милана Moltomeno.Design, пишет Российская газета.
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Армия и оружие

США закажут ракету-обманку для ПВО

Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.
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Общество

Туроператоры заявили о «штопоре» продаж из-за коронавируса

Как заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, туроператоры сейчас испытывают проблемы не только с зарубежными турами, но и с турами внутри страны.
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Игры

CD Projekt Red собирается создать новую игру по вселенной «Ведьмака»

Компания CD Projekt Red ранее заявляла, что будет развивать только две вселенных: Cyberpunk 2077 и «Ведьмак», пишет «Лайфхакер».
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Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
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Разработчики Baldur’s Gate 3 объяснили разницу между заготовленными и пользовательскими персонажами

Больше всего внимания сотрудники студии уделили вопросу «противостояния» заготовленных и пользовательских персонажей.
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Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
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Большинство клубов готовы признать «Ливерпуль» чемпионом, если сезон АПЛ не будет доигран

«Ливерпуль» могут признать чемпионом АПЛ, если сезон не будет доигран, сообщает The Telegraph.
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