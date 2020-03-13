Ведомство оценило ущерб в $26 млн, иск в отношении россиянина подан в суд в Нью-Джерси. На сайте прокуратуры Нью-Джерси говорится, что 36-летний Сотников был задержан во Флориде. В сообщении отмечается, что мужчина занимался отмыванием средств, связанных с мошеннической схемой на $30 млн.

В США россиянина обвинили в мошенничестве на $26 млн

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