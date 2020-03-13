Общество
РБКВ США россиянина обвинили в мошенничестве на $26 млн
Ведомство оценило ущерб в $26 млн, иск в отношении россиянина подан в суд в Нью-Джерси. На сайте прокуратуры Нью-Джерси говорится, что 36-летний Сотников был задержан во Флориде. В сообщении отмечается, что мужчина занимался отмыванием средств, связанных с мошеннической схемой на $30 млн.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 22:31, Ашберн
Футбол
Головин переподписал контракт с «Монако» до 2024 года
Полузащитник футбольного клуба "Монако" и сборной России Александр Головин поставил подпись под новым соглашением с монегасками.
Кино
Джонни Деппа показали в образе Джокера
Биатлон
Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
Наука
Вирус Зика уменьшил опухоль мозга у собак
Вирус Зика успешно применяли для разрушения опухолей центральной нервной системы в линии человеческих клеток и мозге мышей.
Армия и оружие
Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов
Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
Авто
Появилась информация о новом Chevrolet Niva
Рестайлинговый внедорожник Chevrolet Niva, который до конца текущего года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится намного сильнее, чем предполагалось ранее.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Происшествия
Режим ЧС ввели в Находке из-за разлива мазута
В приморском городе Находка, где из-за разгерметизации емкости разлилось 2,5 тысячи тонн мазута, введен режим ЧС.
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman Ангарская показала, как выглядела до похудения
Недавно Надежда Ангарская стала участницей проекта «Последний герой: Зрители против звезд».
Армия и оружие
СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
Общество
Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне
Шоу-бизнес
Певице Пелагее присвоено звание заслуженной артистки России
Финансы
В Goldman Sachs допустили возврат доллара к 61 рублю через два года
Курс российской валюты после обвала сможет вернуться к 61 рублю за доллар в течение двух лет, считают аналитики банка Goldman Sachs.
Футбол
Чемпионат Германии будет приостановлен до 2 апреля
Немецкая футбольная лига (DFL) объявила, что чемпионат Германии будет приостановлен с ближайшего вторника до 2 апреля.
Политика
Кипр частично закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса
Власти Кипра для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 с понедельника, 15 марта, закроют въезд для иностранцев, которые не имеют аккредитации в этой стране.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Политика
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
Футбол
На собрании РПЛ обсудят возможную приостановку турнира
Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса.
Общество
Чехия закрыла границу для всех иностранцев
Как сообщается на сайте чешского правительства 13 марта, начиная с субботы, 14 марта, вводится запрет на въезд всех иностранцев, кроме тех, у кого есть вид на жительство в республике.
Общество
Итальянские дизайнеры сделали кемпер из «Буханки»
Вариант создания кемпера на базе УАЗа «Буханки» представило молодое дизайнерское агентство из Милана Moltomeno.Design, пишет Российская газета.
Армия и оружие
США закажут ракету-обманку для ПВО
Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.
Общество
Туроператоры заявили о «штопоре» продаж из-за коронавируса
Как заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, туроператоры сейчас испытывают проблемы не только с зарубежными турами, но и с турами внутри страны.
Игры
CD Projekt Red собирается создать новую игру по вселенной «Ведьмака»
Компания CD Projekt Red ранее заявляла, что будет развивать только две вселенных: Cyberpunk 2077 и «Ведьмак», пишет «Лайфхакер».
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Игры
Разработчики Baldur’s Gate 3 объяснили разницу между заготовленными и пользовательскими персонажами
Больше всего внимания сотрудники студии уделили вопросу «противостояния» заготовленных и пользовательских персонажей.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Футбол
Большинство клубов готовы признать «Ливерпуль» чемпионом, если сезон АПЛ не будет доигран
«Ливерпуль» могут признать чемпионом АПЛ, если сезон не будет доигран, сообщает The Telegraph.