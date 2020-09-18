В США с 20 сентября запретят скачивать TikTok и WeChat
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В минторге подчеркивают, что любое предоставление услуг по распространению или поддержанию работы приложений WeChat и TikTok окажется под запретом с 20 сентября. Скачивать эти программы через онлайн-магазин приложений запрещено.В источнике
Сегодняшние действия еще раз доказывают, что президент Трамп сделает все, что в его силах, чтобы гарантировать нашу национальную безопасность и защитить американцев от угроз Коммунистической партии Китая.
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