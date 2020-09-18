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REGNUM
REGNUM

В США с 20 сентября запретят скачивать TikTok и WeChat

В минторге подчеркивают, что любое предоставление услуг по распространению или поддержанию работы приложений WeChat и TikTok окажется под запретом с 20 сентября. Скачивать эти программы через онлайн-магазин приложений запрещено.В источнике
Уилбур Россамериканский предприниматель
Сегодняшние действия еще раз доказывают, что президент Трамп сделает все, что в его силах, чтобы гарантировать нашу национальную безопасность и защитить американцев от угроз Коммунистической партии Китая.
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Говорит Москва

В США с 20 сентября вводится запрет на скачивание TikTok и WeChat

Говорит Москва08:43
RT на русском

Минторг США ввёл запрет на скачивание TikTok и WeChat в стране

RT на русском08:59
РБК

Власти США запретили работу TikTok и WeChat

РБК09:45
Коммерсантъ

США запретят WeChat и TikTok с 20 сентября

Коммерсантъ08:43
ТАСС

TikTok и WeChat запретят в США с 20 сентября

ТАСС09:15
Газета.Ru

TikTok и WeChat будут запрещены в США с 20 сентября

Газета.Ru09:19
Lenta.ru

США запретят скачивать TikTok

Lenta.ru08:00

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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В сети появилось видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США

Недавно произошедшее крушение воздушной цели BQM-167 Skeeter, которая имитировала российскую крылатую ракету, вызвало бурный ажиотаж со стороны экспертов и американских граждан, интересующихся военной тематикой.
Что происходит06:33
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СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАСС07:41
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомостивчера в 09:06
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В Общественной палате ответили на критику ЦИК «экспертами»

Председатель Координационного совета Общественной палаты России по контролю за голосованием, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев прокомментировал «Известиям» критику некоторых «экспертов» встречи главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой с представителями экспертного сообщества, намеченную на 23 сентября.
Известия08:23
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Самолеты ВВС США «отработали» удары по военным объектам РФ

«28 августа, 4 и 14 сентября самолеты ВВС США B-52H отработали выходы на рубежи применения крылатых ракет над акваториями Черного и Азовского морей с нанесением условных ракетных ударов по объектам на территории Южного военного округа», — передает «Интерфакс» слова начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба РФ Сергея Рудского.
Известия09:41