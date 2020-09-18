Минторг США запретит WeChat и TikTok с 20 сентября
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6 августа американский президент Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой», якобы исходящей от китайских приложений TikTok и WeChat. Позже он потребовал продать до 15 сентября сервис TikTok американской компании, иначе он будет запрещен на территории США.В источнике
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