Общество

ИнфоросВ США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

Американская школьница по решению суда отправилась в тюрьму за невыполнение домашнего задания, передает РИА Новости со ссылкой на Detroit Metro Times. В 2019 году 15-летняя темнокожая девочка по имени Грейс осталась на свободе на испытательном сроке после обвинения в нападении на мать и краже.
Читать в источнике
Комментировать71

Подробнее о событии

В США школьницу отправили в тюрьму из-за невыполнения домашнего задания

РБК00:39

В США в тюрьму отправили школьницу, не сделавшую домашнее задание

Вести.Ru00:36

Американскую школьницу отправили в тюрьму за невыполненное домашнее задание

Комсомольская правдавчера в 22:51

Школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

Lenta.ruвчера в 22:56

Американскую школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

Газета.Ruвчера в 22:51

В США школьница оказалась в тюрьме за невыполнение домашнего задания

REGNUMвчера в 22:40

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

РИА Новостивчера в 22:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 06:35, Ашберн
Общество

С Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете

С основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете.
Daily Storm 04:42
837
Шоу-бизнес

Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
37
Политика

ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России

"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
152
Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
776
Общество

Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы

В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
2
Общество

Аналитики назвали самые опасные и безопасные районы Москвы

Районы Северное Измайлово и Перово на востоке Москвы лидируют по числу регистрируемых происшествий, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании «Delta Системы безопасности».
Коммерсантъ 06:30
43
Кино

Вышел сериал по мотивам романа Олдоса Хаксли

Piter.tv 04:09
4
Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
169
Здоровье

Учёный оценил возможность второй волны коронавируса в РФ

Судя по динамике заражений, в России ожидаемой критической массы заболевших, а значит, коллективного иммунитета, до сентября точно не будет, — подчеркнул эксперт.
News.ru вчера в 23:37
9
Политика

Песков назвал удачей свою работу с самым влиятельным политиком в мире

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время очередного общения с представителями СМИ заявил о том, что считает собственную работу – главной удачей в жизни.
Live24 05:33
228
Общество

СМИ сообщили о 75 тысячах случаев коронавируса в США за сутки

Газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты заявила, что за сутки в США было выявлено более 75 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 23:54
17
Шоу-бизнес

Стало известно о подработках жены Ефремова после его ареста

Lenta.ru вчера в 21:02
6
Финансы

Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
Известия 05:35
77
Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
1,7K
Общество

Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе

"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
Российская газета 06:09
25
Политика

Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии

16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
105
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США

Певице Ольге Орловой запрещал приезжать в США, где лечилась ее подруга Жанна Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев.
CT news 02:36
17
Политика

Путин читает мрачные соцопросы ФСО. На их основе он принимает решения

Многие чиновники не в восторге от исследований ФСО и говорят, что «цифры почти всегда совпадают с замерами, а вот аналитика оставляет желать лучшего».
Капитал страны 02:40
1
Биатлон

Биатлонист Дмитрий Малышко может завершить карьеру

Газета.Ru 05:41
Экономика

Инвестору ICO Telegram предложили вернуть 21% от вложений вместо 72%

Некоторым инвесторам блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) предложили вернуть только 21% инвестиций, вместо положенных 72%.
РБК 03:45
Футбол

«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря дублю Миранчука с пенальти

«Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «красно-зелёных» дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти.
News.ru вчера в 15:30
1
Здоровье

В Астраханской области за сутки коронавирусом заболели 58 человек

За прошедшие сутки в Астраханской области было выявлено еще 58 случаев заболевания COVID-19.
Блокнот Астрахань 04:48
177
Происшествия

«Омбудсмен полиции» стал фигурантом уже семи уголовных дел

В отношении создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова возбуждено еще два уголовных дела, всего их стало семь, сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин.
Интерфакс 05:37
7
Происшествия

В Ростове и Батайске подтоплены шесть социально значимых объектов

Шесть социально значимых объектов оказались в зоне затопления из-за ливня, обрушившегося на Ростов и Батайск.
1rnd.ru 05:45
Происшествия

Трое погибли в результате столкновения автомобилей с военной колонной

Известия 06:04
39
Здоровье

На Среднем Урале коронавирусом заразились 820 медиков

Екатеринбург, 17 июля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области 820 медиков заразились коронавирусом.
REGNUM 04:01
111
Общество

В Красноярске учительница написала ЕГЭ по химии

Накануне свои знания проверяла учительница химии из школы №32 Ольга Юмашева.
ИА 1-Line вчера в 22:31
50
Происшествия

Суд в Москве арестовал трёх фигурантов дела о торговле детьми

RT на русском вчера в 14:03
393
Происшествия

В московском метро пожилая женщина упала на рельсы и скончалась

Вести.Ru 04:36
4
Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
6,5K
Как работают Яндекс.Новости?
Волна беспорядков в СШАБольше новостей по теме
Главное