Американская школьница по решению суда отправилась в тюрьму за невыполнение домашнего задания, передает РИА Новости со ссылкой на Detroit Metro Times. В 2019 году 15-летняя темнокожая девочка по имени Грейс осталась на свободе на испытательном сроке после обвинения в нападении на мать и краже.

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

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