Общество
ИнфоросВ США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Американская школьница по решению суда отправилась в тюрьму за невыполнение домашнего задания, передает РИА Новости со ссылкой на Detroit Metro Times. В 2019 году 15-летняя темнокожая девочка по имени Грейс осталась на свободе на испытательном сроке после обвинения в нападении на мать и краже.
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Американскую школьницу отправили в тюрьму за невыполненное домашнее задание
Комсомольская правдавчера в 22:51
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С Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете
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"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время очередного общения с представителями СМИ заявил о том, что считает собственную работу – главной удачей в жизни.
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Общество
СМИ сообщили о 75 тысячах случаев коронавируса в США за сутки
Газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты заявила, что за сутки в США было выявлено более 75 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
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Стало известно о подработках жены Ефремова после его ареста
Lenta.ru вчера в 21:02
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Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
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Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
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"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
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16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
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Путин читает мрачные соцопросы ФСО. На их основе он принимает решения
Многие чиновники не в восторге от исследований ФСО и говорят, что «цифры почти всегда совпадают с замерами, а вот аналитика оставляет желать лучшего».
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Биатлонист Дмитрий Малышко может завершить карьеру
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В Красноярске учительница написала ЕГЭ по химии
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Суд в Москве арестовал трёх фигурантов дела о торговле детьми
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Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
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