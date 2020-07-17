Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила Detroit Metro Times.

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу

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