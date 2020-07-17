Общество
ИзвестияВ США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу
Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила Detroit Metro Times.
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Американскую школьницу отправили в тюрьму за невыполненное домашнее задание
Комсомольская правдавчера в 22:51
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Армия и оружие
Military Watch: Россия сделала ставку на тяжелые истребители
Piter.tv вчера в 08:10
Общество
Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
Армия и оружие
Боестолкновения вновь возобновились на границе Азербайджана и Армении
Уточняется, что на участке границы в Товузском районе утром в четверг подразделения ВС Армении вновь предприняли попытку атаки позиций армии Азербайджана.
Экономика сегодня вчера в 01:49
Политика
Мурашко заявил об интересе к опыту России в борьбе с коронавирусом
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал об интересе других стран к российскому опыту борьбы с коронавирусом.
RT на русском 02:39
Религия
В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом
В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
Общество
Мишустин прибыл в Минск на заседание Евразийского межправсовета
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск, где в пятницу примет участие в первом после начала пандемии заседании Евразийского межправительственного совета в очном формате.
ТАСС 03:18
Футбол
«Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу
RT на русском вчера в 16:58
Футбол
Федотов назвал место, где изолировали игроков «Сочи»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» вспомнил матч с «Ростовом» и рассказал, где сейчас находится команда.
Евро-футбол.ру вчера в 16:21
Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Evo-rus.com вчера в 10:19
Общество
Красноярская учительница химии сдала ЕГЭ вместе с выпускниками
В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева ради эксперимента сдала в местной школе ЕГЭ по химии вместе с выпускниками.
РБК 03:13
Шоу-бизнес
27-летняя Алена Шишкова снова стала блондинкой
27-летная Алена Шишкова долгое время была известна публике как стройная блондинка.
Вокруг ТВ 15 июля в 05:10
Происшествия
В Крыму задержали члена запрещенной в России секты
Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Крыму выявили в республики 52-летнего предполагаемого участника запрещенной в России секты "Свидетели Иеговы".
Российская газета 02:48
Происшествия
Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве
Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 01:45
Происшествия
Суд в Москве арестовал трёх фигурантов дела о торговле детьми
RT на русском вчера в 14:03
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Политика
Витренко покинул пост исполнительного директора Нафтогаза
Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил о завершении работы в компании.
Взгляд.ру вчера в 17:55
Шоу-бизнес
Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде
Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
OAnews 00:09
Культура
Композитор Алексей Рыбников отмечает 75-летие
ТАСС вчера в 17:12
Политика
На Украине у задержанного изъяли медали в честь 75-летия Победы
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на границе с Россией экс-заместителя гендиректора харьковского завода имени Малышева Михаила Исаева и изъяла у него 50 медалей в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Lenta.ru 03:13
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия вчера в 07:21
Футбол
Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России
На днях стало известно, что главным судьей матча станет Сергей Иванов.
CT news 02:05
Армия и оружие
Армения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС
МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.
Взгляд.ру вчера в 15:15
Общество
Россияне рассказали, как самоизоляция изменила отношения в семье
Почти каждый пятый россиянин заявил о том, что отношения с супругом ухудшились во время режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, сообщает RT со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.
РИА Новости 02:02
Политика
FT узнала о планах властей США внести TikTok в черный список
Белый дом США рассматривает возможность внести китайское приложение для создания видеороликов TikTok в черный список Министерства торговли (Entity List), так как опасается, что Китай таким образом собирает данные о пользователях.
РБК 03:07
Общество
В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса
Всего в Крыму коронавирусом заболел 931 человек, выздоровели 684, умерли 12.
Вести.Севастополь 02:59
Экономика
Минфин на фоне коронавируса перевел 555 млрд рублей семьям с детьми
«Более 555 млрд рублей или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», – приводит РИА «Новости» сообщение министерства.
Взгляд.ру 15 июля в 04:03
Общество
В Роскачестве назвали лучшие вина к шашлыку
Советы, как правильно подобрать наиболее подходящий напиток к шашлыку, дают специалисты Роскачества.
REGNUM 01:56
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели под Донецком наемника из США
РБК вчера в 16:55