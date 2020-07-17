Общество

ИзвестияИзвестияВ США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу

Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила Detroit Metro Times.
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В США школьницу отправили в тюрьму из-за невыполнения домашнего задания

РБК00:39

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

РИА Новостивчера в 22:01

Школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

Lenta.ruвчера в 22:56

Американскую школьницу отправили в тюрьму за невыполненное домашнее задание

Комсомольская правдавчера в 22:51

Американскую школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

Газета.Ruвчера в 22:51

В США школьница оказалась в тюрьме за невыполнение домашнего задания

REGNUMвчера в 22:40

В США в тюрьму отправили школьницу, не сделавшую домашнее задание

Вести.Ru00:36
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Армия и оружие

Military Watch: Россия сделала ставку на тяжелые истребители

Piter.tv вчера в 08:10
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Общество

Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
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Армия и оружие

Боестолкновения вновь возобновились на границе Азербайджана и Армении

Уточняется, что на участке границы в Товузском районе утром в четверг подразделения ВС Армении вновь предприняли попытку атаки позиций армии Азербайджана.
Экономика сегодня вчера в 01:49
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Политика

Мурашко заявил об интересе к опыту России в борьбе с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал об интересе других стран к российскому опыту борьбы с коронавирусом.
RT на русском 02:39
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Религия

В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
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Общество

Мишустин прибыл в Минск на заседание Евразийского межправсовета

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск, где в пятницу примет участие в первом после начала пандемии заседании Евразийского межправительственного совета в очном формате.
ТАСС 03:18
Футбол

«Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу

RT на русском вчера в 16:58
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Футбол

Федотов назвал место, где изолировали игроков «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» вспомнил матч с «Ростовом» и рассказал, где сейчас находится команда.
Евро-футбол.ру вчера в 16:21
Общество

Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала

Evo-rus.com вчера в 10:19
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Общество

Красноярская учительница химии сдала ЕГЭ вместе с выпускниками

В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева ради эксперимента сдала в местной школе ЕГЭ по химии вместе с выпускниками.
РБК 03:13
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Шоу-бизнес

27-летняя Алена Шишкова снова стала блондинкой

27-летная Алена Шишкова долгое время была известна публике как стройная блондинка.
Вокруг ТВ 15 июля в 05:10
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Происшествия

В Крыму задержали члена запрещенной в России секты

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Крыму выявили в республики 52-летнего предполагаемого участника запрещенной в России секты "Свидетели Иеговы".
Российская газета 02:48
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Происшествия

Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве

Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 01:45
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Происшествия

Суд в Москве арестовал трёх фигурантов дела о торговле детьми

RT на русском вчера в 14:03
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Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
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Политика

Витренко покинул пост исполнительного директора Нафтогаза

Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил о завершении работы в компании.
Взгляд.ру вчера в 17:55
Шоу-бизнес

Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде

Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
OAnews 00:09
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Культура

Композитор Алексей Рыбников отмечает 75-летие

ТАСС вчера в 17:12
Политика

На Украине у задержанного изъяли медали в честь 75-летия Победы

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на границе с Россией экс-заместителя гендиректора харьковского завода имени Малышева Михаила Исаева и изъяла у него 50 медалей в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Lenta.ru 03:13
Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия вчера в 07:21
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Футбол

Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России

На днях стало известно, что главным судьей матча станет Сергей Иванов.
CT news 02:05
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Армия и оружие

Армения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС

МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.
Взгляд.ру вчера в 15:15
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Общество

Россияне рассказали, как самоизоляция изменила отношения в семье

Почти каждый пятый россиянин заявил о том, что отношения с супругом ухудшились во время режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, сообщает RT со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.
РИА Новости 02:02
Политика

FT узнала о планах властей США внести TikTok в черный список

Белый дом США рассматривает возможность внести китайское приложение для создания видеороликов TikTok в черный список Министерства торговли (Entity List), так как опасается, что Китай таким образом собирает данные о пользователях.
РБК 03:07
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Общество

В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса

Всего в Крыму коронавирусом заболел 931 человек, выздоровели 684, умерли 12.
Вести.Севастополь 02:59
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Экономика

Минфин на фоне коронавируса перевел 555 млрд рублей семьям с детьми

«Более 555 млрд рублей или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», – приводит РИА «Новости» сообщение министерства.
Взгляд.ру 15 июля в 04:03
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Происшествия

На акции в поддержку «Нового величия» в Москве начались задержания

РБК вчера в 12:15
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Общество

В Роскачестве назвали лучшие вина к шашлыку

Советы, как правильно подобрать наиболее подходящий напиток к шашлыку, дают специалисты Роскачества.
REGNUM 01:56
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Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
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Армия и оружие

В ДНР сообщили о гибели под Донецком наемника из США

РБК вчера в 16:55
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