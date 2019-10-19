Происшествия
РИА НовостиВ США школьный тренер разоружил ученика с дробовиком с помощью объятий
Школьный тренер обезоружил ученика в американском городе Портленд (штат Орегон), заключив его в объятия после того, как тот явился в школу с заряженным дробовиком, сообщает телеканал ABC News.
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Авто
Mitsubishi Pajero покинет российский авторынок
В настоящее время на российском автомобильном рынке Mitsubishi Pajero предлагается с дизельной и бензиновой силовой установкой.
Goroday.ru 17 октября в 09:14
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем
В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:29
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
News.ru 18 октября в 18:59
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Ридус вчера в 09:14
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
Rambler News Service вчера в 08:40
Происшествия
СК задержал подозреваемых по делу о прорыве дамбы под Красноярском
В рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в золотодобывающей артели в Красноярском крае задержаны три человека.
Известия 03:18
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 02:45
Происшествия
Руководство ОМВД «Дорогомилово» Москвы задержано за взятку
Начальник полиции и начальник отдела уголовного розыска были задержаны днем ранее при получении 3,5 млн рублей.
Известия 18 октября в 03:05
Политика
Трамп передумал устраивать саммит G7 на своем курорте в Майами
Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не рассматривает принадлежащий ему курорт Trump National Doral Miami как место для саммита G7, и отметил, что мероприятие может состояться в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид.
РИА Новости вчера в 22:42
Происшествия
Появилось видео нападения на полицейского в московском метро
Lenta.ru вчера в 13:40
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru вчера в 02:04
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Происшествия
Ночью в центре Калининграда в ДТП пострадали четыре человека
В Калининграде в ночь на 20 октября произошло ДТП с пострадавшими.
Каскад 02:00
Авто
Назвали регионы РФ с самым высоким и низким транспортным налогом
Самые высокие налоги за свои машины слабее 101 л.с. платят жители Вологодской, Курской и Оренбургской областей, а также республик Башкортостан и Марий Эл: по 25 рублей за «лошадь».
Автоновости дня 18 октября в 09:37
Единоборства
Турнир ММА в Сочи закончился массовой дракой
В Сочи соревнования по смешанным боям завершились массовой дракой. Инцидент произошел накануне на турнире ММА Fight Nights Global 95.
Рамблер 03:57
Единоборства
Нурмагомедов — Макгрегору: «В Москве насильников не ждут»
Ирландец ответил на русском: «Увидимся в Москве, киска», на что россиянин написал, что «в Москве насильников не ждут».
Спорт-Экспресс вчера в 13:28
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.
Известия вчера в 09:55
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru 03:28
Футбол
«Челси» одержал третью победу подряд в АПЛ
Лондонский «Челси» обыграл «Ньюкасл» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском вчера в 11:52
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro начали продавать в России
Смартфон Redmi Note 8 Pro начали продавать в России в двух конфигурациях с разным объёмом памяти.
Astera 17 октября в 15:10
Политика
Трамп признался в симпатии к россиянам и указал на безумие Клинтон
Дональд Трамп в своем Twitter признался в симпатии к россиянам и рассказал, что считает Хиллари Клинтон безумной после ее заявлений о том, что некоторые американские политики связаны с Россией.
Вести.Ru 01:43
Футбол
«Торпедо» проиграло «Чертаново» в матче ФНЛ
Московское "Торпедо" дома уступило "Чертаново" в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
РИА Новости вчера в 13:08
Гаджеты
Motorola объявила дату презентации RAZR 2019
Компания пригласила журналистов на презентацию модели, которая пройдёт 13 ноября. О месте мероприятия на данный момент не объявлено.
ИнфоСМИ 18 октября в 12:49
Финансы
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
ТАСС 18 октября в 02:06
Общество
Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса
Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Lenta.ru вчера в 18:38
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Футбол
Попавший в реанимацию футболист молодежки «Рубина» выведен из комы
Московский Комсомолец 04:09
Шоу-бизнес
Пугачева написала, на кого похож сын Собчак
Российская певица Алла Пугачева заявила, что сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон похож на своего дедушку, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
URA.Ru вчера в 05:33
Авто
Дешевая версия Kia Sportage стала бестселлером марки
Южнокорейская компания Kia за первые девять месяцев 2019 года зафиксировала наибольший спрос в отношении кроссовера Kia Sportage.
Faktom вчера в 03:35